Иран изстреля успешно сателита Noor-3 в космоса

И ран заяви днес, че е изстрелял успешно в космоса сателит за предаване на изображения, предаде Асошиейтед прес.

Иранската държавна новинарска агенция ИРНА, цитирайки министъра на информационните и комуникационните технологии Иса Зарепур, съобщи, че сателитът "Нур-3" (Noor-3) е бил изведен на орбита на 450 километра над земната повърхност.

Представители на западни държави засега не са потвърдили извеждането на спътника на орбита. През последните години Иран направи поредица неуспешни опити за изстрелване на сателити, отбелязва АП.

Зарепур заяви, че аерокосмическите сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция са изстреляли ракета носител, с каквито вече е извеждал успешно сателити на орбита в рамките на секретната си програма.

⚡️Iran successfully orbited the military satellite Noor-3 at an altitude of 450 km using the Qased SLV. pic.twitter.com/U4p5Y7fJKT