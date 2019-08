П рийамвада Натараджан е родена в Коимбаторе, Индия, през 1969г. и към момента е професор по астрономия в Университета в Йейл, САЩ.

Тя посвещава целия си живот и кариера на изучаването на едни от най-мистериозните космически обекти – черните дупки.

През април Прийамвада с нетърпение очаква да види първата официална снимка на черна дупка, която обиколи земното кълбо, след което си казва, че е неин ред.

Професорът по астрономия няма търпение за изстрелването на най-новия космически телескоп на НАСА – „Джеймс Уеб”, чрез който ще има възможността да наблюдава някои от най-древните черни дупки във Вселената.

