Свят

Европейски лидери обсъждат преговорите за мир в Украйна

Срещата е част от продължаващите неспирно от ноември дипломатически усилия за прекратяване на конфликта

30 декември 2025, 12:56
Европейски лидери обсъждат преговорите за мир в Украйна
Източник: iStock

М инистър-председателят на Полша Доналд Туск обсъжда положението в Украйна с другите европейски лидери, съобщи полски правителствен говорител.

"Премиерът Доналд Туск ще участва в нов разговор с европейските лидери за Украйна", съобщи говорителят Адам Шлапка.

Срещата е част от продължаващите от ноември дипломатически усилия за прекратяване на най-кръвопролитния конфликт в Европа след Втората световна война. Володимир Зеленски и преговарящи от Киев разговаряха по телефона със специалния пратеник на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф, след срещата между украинския президент и американския му колега Доналд Тръмп и последвалите дискусии с европейските лидери.

Също вчера Русия обвини Украйна, че се е опитала атакувала резиденция на президента Владимир Путин и обеща ответни действия. Киев определи твърденията на Москва като безпочвени и целящи да торпилират преговорите за мир.

Източник: БТА/Владимир Сахатчиев    
Последвайте ни
Годината ще започне със студ и сняг: От -18 до 18 градуса ни очакват през януари

Годината ще започне със студ и сняг: От -18 до 18 градуса ни очакват през януари

Три зодии ще процъфтяват финансово през 2026 г.

Три зодии ще процъфтяват финансово през 2026 г.

Втори ден на протести във Врачанско заради спиране на тока

Втори ден на протести във Врачанско заради спиране на тока

Как да избегнем махмурлука на 1 януари: съветите на лекарите

Как да избегнем махмурлука на 1 януари: съветите на лекарите

Изплащаме жилище за 26 години

Изплащаме жилище за 26 години

pariteni.bg
5 породи котки, които обичат зимата

5 породи котки, които обичат зимата

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 4 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 4 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 4 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 4 дни

Виц на деня

Това, че след новогодишното парти ме цепи главата и не помня нищо, почти се понася. По-лошото е, че в офиса колегите съчуствено питат: "Шефът вика…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Разкриха причината за катастрофата с Антъни Джошуа

Разкриха причината за катастрофата с Антъни Джошуа

Свят Преди 3 минути

Сина Гами и Латиф Айоделе, и двамата приятели на Джошуа, загинаха при инцидента

,

Русия обяви, че е превзела още две села в Източна Украйна

Свят Преди 52 минути

Вчера руският президент Владимир Путин обяви, че въоръжените сили на страната му напредват уверено по цялата фронтова линия

Лукашенко помилва 20 политически затворници

Лукашенко помилва 20 политически затворници

Свят Преди 1 час

Въпреки това в страната остават зад решетките над 1000 политически затворници

.

Промени в трафика и засилени мерки за сигурност заради новогодишния концерт в София

България Преди 1 час

Той ще започне в 21:30 часа на 31 декември

Вероятен външен вид на „Орешник“

Официално: Рускoто страшилище „Орешник“ вече е на бойно дежурство в Беларус

Свят Преди 1 час

Беларус показа разполагането на ракетите, които могат да носят ядрени бойни глави. Новината беше потвърдена и от руското министерство на отбраната

„Моите слънчица“: Енрике Иглесиас и Анна Курникова споделиха снимка на четирите си деца

„Моите слънчица“: Енрике Иглесиас и Анна Курникова споделиха снимка на четирите си деца

Любопитно Преди 1 час

Енрике Иглесиас и Анна Курникова споделиха първата семейна снимка с четирите си деца, след раждането на най-малкото на 17 декември, като отново показаха своя дискретен, отдаден на семейството живот далеч от светлините на прожекторите

Президентът назначи посланици в Колумбия, Италия, Португалия и Финландия

Президентът назначи посланици в Колумбия, Италия, Португалия и Финландия

България Преди 1 час

Процедурата предвижда кандидатите да са предложени от Министерския съвет

,

Арестуваха мъж за домашно насилие над съпругата му

България Преди 2 часа

Обвиняемият вече е осъждан

Външният министър на Русия Сергей Лавров

Лавров: Украинците в Русия трябва да гласуват на изборите в Украйна

Свят Преди 2 часа

Руският външен министър заяви, че ръководството на страната „трябва да получи мандат за сключване на мирни споразумения“

Хърватия изпрати 1200 повиквателни за нововъведената задължителна военна служба

Хърватия изпрати 1200 повиквателни за нововъведената задължителна военна служба

Свят Преди 2 часа

Медицинската годност за военна служба ще бъде определяна от специалисти по трудова медицина

<p>Какво да видим и да ядем в най-щастливата страна в света</p>

БезГранично: Финландия - къде да отидем и какво да ядем

БезГранично Преди 2 часа

Ръководство за българския турист във Финландия

Еврозона: Докога ще плащаме в левове и евро едновременно

Еврозона: Докога ще плащаме в левове и евро едновременно

България Преди 2 часа

Плащането в двете валути, известно като период на двойното обращение, е ограничено

Експерти за протестите в Сърбия: Демокрацията там не функционира

Експерти за протестите в Сърбия: Демокрацията там не функционира

България Преди 2 часа

Според Ники Кръстев и Ели Юрукова страната е изправена пред много вътрешно политически проблеми

Седем тенденции в пътуванията, които ще определят 2026 г.

Седем тенденции в пътуванията, които ще определят 2026 г.

Любопитно Преди 2 часа

През 2026 г. пътуванията ще бъдат доминирани от тишина и дигитална детоксикация, AI-планиране, мистериозни почивки, пътешествия с автомобил, хиперперсонални ретрийти, off-grid дестинации и културни преживявания, водени от литература и кино

,

Бившият директор на 138-о училище: Камерите са монтирани през 2017 г., не знаех за тях

България Преди 2 часа

Според него е станал обект на атака заради своя снимка с Васил Терзиев и спечелен проект

Желязков: С ръст от над 3% на икономиката България е в топ 5 на държавите в ЕС

Желязков: С ръст от над 3% на икономиката България е в топ 5 на държавите в ЕС

България Преди 2 часа

Той подчерта, че няма друго правителство, преминало през 6 вота на недоверие

Всичко от днес

От мрежата

Кога навън наистина е твърде студено за кучето ни

dogsandcats.bg

Имат ли кучетата различни кръвни групи и има ли универсални донори

dogsandcats.bg
1

Предстои ледена новогодишна нощ

sinoptik.bg
1

Оцелял от Мальовишката трагедия преди 60 години разказва

sinoptik.bg

Бионсе влезе в клуба на милиардерите: турнето, което ѝ донесе над 400 млн. долара!

Edna.bg

Когато го обичаш повече, отколкото той може да понесе

Edna.bg

Страхотно! Алекс Николов ще е №1 или №2 в света

Gong.bg

Антъни Джошуа с официално изявление след трагичната катастрофа

Gong.bg

Бившият директор на 138-о училище: Камерите са монтирани през 2017 г., аз не знаех за тях и нямах достъп

Nova.bg

Желязков: България е в топ 5 на държавите в ЕС с ръст от над 3% на икономиката

Nova.bg