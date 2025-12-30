Годината ще започне със студ и сняг: От -18 до 18 градуса ни очакват през януари

България

Вижте първата прогноза за времето за месец януари

30 декември 2025, 12:26
Източник: Thinkstock/Guliver

Н ай-ниските температури през януари в страната ще бъдат между -18 и -13 градуса, по-високи ще са по Черноморието, а най-високите – между 10 и 15 градуса, на места в Предбалкана – до 18 градуса. Това съобщи за БТА главен асистент д-р Красимир Стоев – синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

По думите му през януари се очаква средната месечна температура да бъде около нормата, която в Северна България и по високите полета е между -2 и 1 градуса, по Черноморието, в Горнотракийската низина и долината на река Струма – от 0 до 4 градуса, а в планинските райони – между -10 и -3 градуса.

Месечната сума на валежите ще бъде около нормата, която е между 30 и 70 литра на квадратен метър.

Януари ще започне със студено време, но на 2 януари, с ориентиране на вятъра от югозапад, ще започне пренос на топли въздушни маси. Температурите чувствително ще се повишат и до средата на първото десетдневие ще е сравнително топло, особено в планинските райони и в местата, чувствителни на южен вятър. 

Ще преобладава слънчево време, но западната част от Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще остане защитена от вятъра, и там ще е мъгливо, с по-ниски температури. 

Прогноза за температурите в първите дни на януари според НИМХ
Прогноза за температурите в първите дни на януари според НИМХ Източник: НИМХ

През периода 6-10 януари се очаква създаването на валежна обстановка, на места в страната валежите ще бъдат значителни. Ще вали дъжд, който в Северна и в Западна България, със застудяването, бързо ще премине в сняг.

През повечето дни от второто и третото десетдневие времето ще е динамично, с валежи. В Северна и Западна България ще превалява сняг, и ще се образува снежна покривка. 

В Южна България и по Черноморието ще вали дъжд, който ще преминава в сняг в края на процеситe. В тези райони не се очаква задържане на трайна снежна покривка. 

Температурите ще останат близки, на места в Северна България и по-ниски от обичайните, като относително затопляне ще настъпва в началото на валежните обстановки, когато страната ще попада в предната част на средиземноморски циклони с пренос на въздушни маси от югозапад.  

Характерни особености на месеца

Януари е най-студеният и най-снежният месец от годината, и обикновено той определя характера на зимата – мека, нормална или сурова. През януари има най-голяма вероятност за нахлувания на арктичен въздух от север, при което често се формират средиземноморски циклони и се създават условия за продължителни обилни снеговалежи – типична зима.

В Северна и Източна България това често е комбинирано със силен северен вятър. Има снежни виелици, навявания, образуват се преспи, което допълнително усложнява зимната обстановка. 

Средният месечен брой дни със снежна покривка през януари е най-голям в Северозападна България – около 20, и най-малък по Черноморието – от 2 до 5

Обикновено през януари са дните с най-ниски температури от годината – след нахлувания на арктичен въздух, стихване на вятъра и изясняване. 

Абсолютният минимум за страната е -38,3 градуса, измерен в град Трън на 7 януари 1947 г. През януари има и интензивни затопляния, при които температурите са се повишавали до 20-23 градуса, информира синоптикът Красимир Стоев.

Астрономическа справка за януари

В началото на месеца слънцето в София изгрява в 7 часа и 57 минути, а залязва в 17 часа и 4 минути. Продължителността на деня е 9 часа и 7 минути. В края на януари слънцето изгрява в 7 часа и 42 минути, а залязва в 17 часа и 38 минути. Продължителността на деня е 9 часа и 56 минути.

Фазите на луната през месеца са: на 3 януари е пълнолуние, на 10 януари – последна четвърт, на 18 януари – новолуние, а на 26 януари е първа четвърт.

Източник: БТА/Димитрина Ветова    
