Експлозия, докосната от Мидас: Къде се намира космическата фабрика за злато

И зключителна експлозия на 1,3 милиарда светлинни години от Земята произведе достатъчно тежки метали, за да надминат теглото на всички планети, луни и астероиди в Слънчевата система, взети заедно. Подобно събитие е изключителна рядкост. По време на такъв процес се произвежда огромно количество благородни метали, твърдят учените.

През 2021 г. сливането на два обекта, известни като „килонова“, беше забелязано от обсерваторията на Neil Gehrels Swift и наречено като GRB 211211A. Това е най-близкият пример за рядкото астрономическо събитие, което е открито без гравитационни вълни. GRB 211211A е необичаен феномен, защото произведеният от него гама-изблик (GRB) продължил една минута, период от време, който винаги е бил свързван с GRB от свръхнови, а не със сливането на неутронни звезди.

Четири статии, публикувани заедно, обявиха откритието и се опитват да разгадаят процесите, които биха могли да причинят такова необичайно събитие. За хората, които не се занимават с физика най-интересната част вероятно е удивителното количество произведени тежки елементи, включително благородни метали като злато и платина. Това не е просто експлозия, докосната от Мидас, тъй като много по-неясни и полезни елементи като редкоземните елементи, захранващи енергийния преход, също са били произведени в хода на събитието.

Another important piece of the puzzle of gamma-ray burst GRB 211211A. This long duration GRB is out of class. It's a merger, not a massive star collapse (like most long GRBs are). We found some of the fastest pulses for a GRB. https://t.co/XMJtXQa3QW pic.twitter.com/InHrs12ZhQ