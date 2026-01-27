Технологии

Компютърът ви работи бавно? Виновен може да е браузърът

Модерните компютри (от последните около 5 години) се справят без особени трудности с повечето ежедневни задачи и до момента. Но понякога изглежда, че се затрудняват дори със сърфирането в интернет. Причината може да е самият интернет браузър

Мартин Дешев

27 януари 2026, 06:36
Източник: iStock

Ч есто обвиняваме за бавен компютър заради стар хардуер, фрагментиращ твърд диск или мистериозен вирус. Най-честият виновник обаче обикновено е приложението, което използваме повече от всяко друго: уеб браузърът, отбелязва MakeUseOf. Независимо дали използваме Chrome, Edge или Firefox, съвременният браузър се е развил от обикновен преглед на страници в своеобразна операционна система – такава, която е известна с това, че е гладна за ресурсите на компютъра. Това, което изглежда като „бавен уебсайт“, често всъщност е браузърът, който консумира повече системни ресурси от очакваното, което намалява цялостната производителност. Разбирането защо това се случва може да ви помогне да възстановим работата на компютъра.

В основата си, съвременният уеб браузър е сложно приложение. Той не само показва уеб страници, а изпълнява скриптове, зарежда видеоклипове, рендира динамично съдържание и управлява десетки фонови задачи едновременно. Ако към системата се поставят твърде много от тези задачи, особено на машини с ограничена RAM или по-стари процесори, резултатът е бавна производителност на целия компютър. 

Започва битка срещу AI "плява", заливаща интернет

Една от най-честите причини, поради които браузърите забавят компютъра, е прекомерното използване на RAM и процесора. Всеки отворен раздел, плъгин и разширение изразходва памет дори и да не го разглеждаме активно. С множество отворени раздели, особено такива, които изпълняват тежко съдържание като видеоклипове, реклами или скриптове в реално време, браузърът може бързо да изразходва голяма част от наличната RAM и процесорна мощ. Когато това се случи, операционната система може да прибегне до използване на по-бавно дисково пространство като „виртуална памет“, което прави всичко да работи по-бавно.

Разширенията също са чести виновници. Въпреки че много от тях добавят полезни функции, те обикновено изпълняват код във фонов режим, а някои лошо оптимизирани добавки могат да консумират значителни системни ресурси без видима полза. Дори разширенията, които рядко използвате, все още заемат памет, докато не бъдат деактивирани или премахнати. 

Недостиг на чипове вдига цените на смартфони и PC

Защо батерията на смартфона пада, когато не го ползваме и какво можем да направим

Всеки отворен раздел е отделен „процес“, предназначен да предотврати срив на целия браузър, ако една страница се отвори неуспешно. Макар че това прави сърфирането стабилно, това означава, че наличието на повече от 30 отворени раздела може лесно да изразходва няколко гигабайта RAM памет. Когато физическата памет на компютъра свърши, той започва да използва много по-бавното „swap пространство“ на твърдия ви диск, което води до забавяне на дейността. 

Браузърите съхраняват временни файлове, наречени кеш, за да ускорят зареждането на страниците при последващи посещения. Но с течение на времето този кеш може да нарасне и да стане контрапродуктивен, принуждавайки браузъра да пресява остарели или излишни файлове и забавяйки производителността.

Раздутият кеш се отразява особено на компютри с ограничено дисково пространство или по-бавни устройства за съхранение. По подобен начин, остарелият софтуер, независимо дали самият браузър или операционната система, на която работи, може да няма ключови подобрения в производителността и корекции на грешки, които помагат на браузърите да останат ефективни. Поддържането на актуални както операционната система, така и браузъра гарантира, че ще се възползвате от най-новите оптимизации.

Xiaomi Redmi Note 15 запазва традицията за достъпност, но я допълва с умни технологии

Защо Google предизвика "код червено" в OpenAI

Съвременните браузъри използват „хардуерно ускорение“, за да разтоварят задачи като декодиране на видео и 3D рендиране от графичния процесор (GPU). На теория това прави браузъра по-бърз. Въпреки това, на по-стари компютри или системи с остарели драйвери, тази функция може да причини системни прекъсвания или сривове на драйверите. Ако компютърът работи бавно, докато гледате YouTube или превъртате през сайтове с много медийно съдържание, опитът на вашия браузър да бъде „бърз“ чрез GPU ускорение всъщност може да е източникът на проблема.

Какво можем да направим, за да подобрим ситуацията? 

- Ограничаване на отворените раздели: Затваряйте раздели, които не използвате активно.

- Преглед и деактивиране на разширения: Премахнете или деактивирайте разширенията, които не са ви необходими. Те работят постоянно във фонов режим. 

- Редовно изчиствайте кеша и „бисквитките“: Това премахва остарели данни, които могат да затруднят браузъра. 

- Актуализирайте браузъра и операционната си система: Уверете се, че и двете получават най-новите актуализации за производителност и сигурност. 

- Сканиране за злонамерен софтуер: Използвайте надеждни антивирусни инструменти, за да премахнете злонамерен или рекламен софтуер, които може да натоварват системата ви. 

CES 2026 ни показа, че AI излиза от виртуалния свят и навлиза във физическия

Преследването на AI успехи напълно завладя производителите на чипове

Възстановяването на скоростта на компютъра не винаги изисква нов хардуер. Може д използвате диспечера на задачите (Ctrl+Shift+Esc), за да видите точно колко памет използва вашият браузър. Активирайте настройките „Режим на ефективност“ или „Икономия на памет“, които вече са стандартни в Chrome и Edge. Тези функции „приспиват“ разделите, които не използвате, като освобождават RAM. 

Редактор: Мартин Дешев
