Кои и какви са хуманоидните роботи, които правят автомобили

Х ора и машини. През 1927 г. ням филм, режисиран от Фриц Ланг (Metropolis), показва визията му за 2026 година. Според Ланг разликата между богати и бедни ще е огромна, а „човекът-машина“ ще замени човека във всичко.

Филмът „Метрополис“ е вдъхновение (или се използват препратки от него) за много други научнофантастични филми: сагата Star Wars (от 1977 г.), Blade Runner (1982) или Terminator (от 1984).

През 2004 г. Audi представи концептуалния RSQ в „Аз, роботът“, а наскоро филмът „Семейство Мичъл срещу машините“ (2021) показа какво може да се случи на хората, ако смартфоните се разбунтуват и насочат армия от роботи срещу нас. Накратко, киното от години ни привиква към реалност, в която роботите съжителстват с нас. А ние се приближаваме все повече към нея.

Автомобилната индустрия (гигант за трилиони долари) е първата, която използва широкомащабно роботиката, виждаме го в лицето на Apollo, Optimus или Figure 01. Те са само началото.

