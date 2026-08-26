Apple пуска два нови процесора и освежи Mac Mini

Apple представи най-новото си поколение процесори - стандартния M6 и най-мощния си чип досега M5 Ultra. Компанията твърди, че с тях ще постигне значително подобрение и ще увеличи границите на енергийно ефективните изчисления и локалната производителност на изкуствения интелект.

Отбелязвайки първия скок на Apple към новия 2-нанометров производствен процес, M6 е насочена към масовите устройства. Междувременно M5 Ultra обединява два М5 Max чипа, за да работи с най-тежките изчислителни задачи в професионална среда.

M6 е особено важен, защото е първият чип на Apple, създаден с 2-нанометров производствен процес. Apple твърди, че новият чип разполага с 12-ядрен процесор (CPU) и 12-ядрен графичен процесор (GPU), всеки с две ядра повече от предишното поколение, използвано в Mac mini. Графичният процесор включва и невронни ускорители във всяко ядро, докато двоен 16-ядрен невронен модул е проектиран да ускорява AI задачите.

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Резултатът е процесор, за който Apple твърди, че може да осигури до 40% по-бърза производителност, два пъти по-висока графична производителност и до четири пъти по-бърза AI производителност в сравнение с Mac mini, задвижван от M4. Пропускателната способност на паметта също е увеличена до 170GB/s.

Apple позиционира M6 не просто като по-бърз процесор, а като основа за ново поколение Mac компютри с AI. Компанията специално акцентира върху локалните AI модели и агентни AI работни процеси, при които софтуерът може да изпълнява по-сложни задачи с по-малко директно участие на потребителя.

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M6 ще бъде наличен първо в новия Mac mini, заедно с по-мощния M5 Pro. Компактният настолен компютър може да бъде конфигуриран с до 32GB унифицирана памет, докато версиите M5 Pro поддържат до 64GB. Новият Mac mini също така получава Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и по-бърз Ethernet.

Другото ново предложение на Apple е M5 Ultra, който компанията описва като най-мощния си чип от серията M досега. С помощта на технологията Apple UltraFusion, компанията е обединила два двойни М5 Max чипа с до 36 ядра (24 стандартни и 12 "супер" ядра) и до 80 графични ядра.

Изграден на 3nm процес, M5 Ultra поддържа до 512GB RAM и може да постигне до 1,25 пъти по-голяма производителност за едно ядро и 1,3 пъти увеличение в паралелните изчисления с множество ядра спрямо предишния топ чип M3 Ultra (Apple не предложи М4 Ultra, компанията пуска Ultra процесори през едно поколение). В графично отношение, M5 Ultra предлага до 4,5 увеличение на изчислителната мощност за AI.

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Създаден специално за взискателни творчески и инженерни натоварвания, обновеният Mac Studio предлага опции за конфигуриране с M5 Max или най-мощния M5 Ultra. Способен да управлява до 33 едновременни потока от 8K ProRes видео, M5 Ultra Mac Studio действа като самостоятелен локален сървър за AI кодиращи агенти, 3D VFX рендиране и генеративно машинно обучение.

Apple също така набляга на поверителността и оперативните разходи. Локалното изпълнение на AI модели означава, че чувствителните данни не е задължително да напускат компютъра, докато потребителите могат да избегнат някои от повтарящите се разходи, свързани с облачните AI услуги.

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Цените на новите устройства отразяват повишената мощност и по-скъпите разходи за компоненти. Новият Mac Mini с M6 вече ще започва с цени от 899 долара. Версията с М5 Pro ще стартира от 1699 долара. Цените за Mac Studio с М5 Max тръгват от 2499 долара, а топ версията с M5 Ultra стартира от внушителните 5499 долара за базовата модификация на чипа. Версията с всички ядра и пълна мощност е с 1300 долара по-скъпа.