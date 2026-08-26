Технологии

Apple пуска два нови процесора и освежи Mac Mini

Компанията представи новото поколение чипове М6, както и най-мощния M5 Ultra, които дебютират съответно в компактния Mac Mini и професионалния Mac Studio и обещават голям скок в производителността и изчислителната мощност

Мартин Дешев Мартин Дешев

26 август 2026, 08:52
Apple пуска два нови процесора и освежи Mac Mini
Източник: Apple

Apple представи най-новото си поколение процесори - стандартния M6 и най-мощния си чип досега M5 Ultra. Компанията твърди, че с тях ще постигне значително подобрение и ще увеличи границите на енергийно ефективните изчисления и локалната производителност на изкуствения интелект.

Отбелязвайки първия скок на Apple към новия 2-нанометров производствен процес, M6 е насочена към масовите устройства. Междувременно M5 Ultra обединява два М5 Max чипа, за да работи с най-тежките изчислителни задачи в професионална среда.

M6 е особено важен, защото е първият чип на Apple, създаден с 2-нанометров производствен процес. Apple твърди, че новият чип разполага с 12-ядрен процесор (CPU) и 12-ядрен графичен процесор (GPU), всеки с две ядра повече от предишното поколение, използвано в Mac mini. Графичният процесор включва и невронни ускорители във всяко ядро, докато двоен 16-ядрен невронен модул е проектиран да ускорява AI задачите.

Мъск: AI може да стане невъзможен за контрол

Резултатът е процесор, за който Apple твърди, че може да осигури до 40% по-бърза производителност, два пъти по-висока графична производителност и до четири пъти по-бърза AI производителност в сравнение с Mac mini, задвижван от M4. Пропускателната способност на паметта също е увеличена до 170GB/s.

Apple позиционира M6 не просто като по-бърз процесор, а като основа за ново поколение Mac компютри с AI. Компанията специално акцентира върху локалните AI модели и агентни AI работни процеси, при които софтуерът може да изпълнява по-сложни задачи с по-малко директно участие на потребителя.

Космическите дейта центрове на Мъск ще са проблем за всички останали

M6 ще бъде наличен първо в новия Mac mini, заедно с по-мощния M5 Pro. Компактният настолен компютър може да бъде конфигуриран с до 32GB унифицирана памет, докато версиите M5 Pro поддържат до 64GB. Новият Mac mini също така получава Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и по-бърз Ethernet. 

Другото ново предложение на Apple е M5 Ultra, който компанията описва като най-мощния си чип от серията M досега. С помощта на технологията Apple UltraFusion, компанията е обединила два двойни М5 Max чипа с до 36 ядра (24 стандартни и 12 "супер" ядра) и до 80 графични ядра.

Изграден на 3nm процес, M5 Ultra поддържа до 512GB RAM и може да постигне до 1,25 пъти по-голяма производителност за едно ядро и 1,3 пъти увеличение в паралелните изчисления с множество ядра спрямо предишния топ чип M3 Ultra (Apple не предложи М4 Ultra, компанията пуска Ultra процесори през едно поколение). В графично отношение, M5 Ultra предлага до 4,5 увеличение на изчислителната мощност за AI.

ChatGPT пуска реклами в отговорите си в Европа

И младите започнаха да се притесняват от възхода на AI

Създаден специално за взискателни творчески и инженерни натоварвания, обновеният Mac Studio предлага опции за конфигуриране с M5 Max или най-мощния M5 Ultra. Способен да управлява до 33 едновременни потока от 8K ProRes видео, M5 Ultra Mac Studio действа като самостоятелен локален сървър за AI кодиращи агенти, 3D VFX рендиране и генеративно машинно обучение.

Apple също така набляга на поверителността и оперативните разходи. Локалното изпълнение на AI модели означава, че чувствителните данни не е задължително да напускат компютъра, докато потребителите могат да избегнат някои от повтарящите се разходи, свързани с облачните AI услуги.

Зукърбърг смята, че има как бъдещето на AI да е за всички

Легендарна социална мрежа планира своето завръщане

Цените на новите устройства отразяват повишената мощност и по-скъпите разходи за компоненти. Новият Mac Mini с M6 вече ще започва с цени от 899 долара. Версията с М5 Pro ще стартира от 1699 долара. Цените за Mac Studio с М5 Max тръгват от 2499 долара, а топ версията с M5 Ultra стартира от внушителните 5499 долара за базовата модификация на чипа. Версията с всички ядра и пълна мощност е с 1300 долара по-скъпа.

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
Intel чип чипове процесор хардуер компютър Apple технологии Mac Mini Mac Studio
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Военен дрон изплува на плаж Кабакум край Варна

Военен дрон изплува на плаж Кабакум край Варна

Разкриха причината за смъртта на Доли Партън

Разкриха причината за смъртта на Доли Партън

Тайна визита в Москва: Защо шефът на ЦРУ отпътува за Русия

Тайна визита в Москва: Защо шефът на ЦРУ отпътува за Русия

Тръмп замрази интервютата за американски визи по целия свят

Тръмп замрази интервютата за американски визи по целия свят

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Renault обнови „петицата“ си според ускорения график с повече технологии и пробег

Renault обнови „петицата“ си според ускорения график с повече технологии и пробег

carmarket.bg
Путин: Украйна отвори
Ексклузивно

Путин: Украйна отвори "кутията на Пандора" с ударите по икономически цели в Русия

Преди 3 дни
Исторически момент: Робот счупи световния рекорд на Юсейн Болт на 100 метра
Ексклузивно

Исторически момент: Робот счупи световния рекорд на Юсейн Болт на 100 метра

Преди 3 дни
Илияна Йотова: Да пазим историческата памет и правата на българите в Северна Македония
Ексклузивно

Илияна Йотова: Да пазим историческата памет и правата на българите в Северна Македония

Преди 3 дни
Каролайн Ливит разкри новия си пост след напускането на Белия дом
Ексклузивно

Каролайн Ливит разкри новия си пост след напускането на Белия дом

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Аржентина увековечи триумфа над Англия с нов ден на националните отбори

Аржентина увековечи триумфа над Англия с нов ден на националните отбори

Любопитно Преди 6 минути

Федерацията обяви 15 юли за официален футболен празник в страната

Експерти за акция „Заглушител“: Повдигат се въпроси за връзките между институциите и бизнеса

Експерти за акция „Заглушител“: Повдигат се въпроси за връзките между институциите и бизнеса

България Преди 10 минути

Журналисти и бивши представители на МВР коментираха случая със заглушителя, открит в автомобил край заведение в "Драгалевци"

След бурите: Батак и Пещера остават в бедствено положение, в Струмяни започна описване на щетите

След бурите: Батак и Пещера остават в бедствено положение, в Струмяни започна описване на щетите

България Преди 38 минути

Продължавава издирването на мъжа, отнесен от водите на Стара река

,

Плоскостъпие при децата: Кога наистина са нужни ортопедични стелки

Любопитно Преди 53 минути

До 5-годишна възраст плоскостъпието е напълно естествен физиологичен процес. Ето кои са тревожните сигнали, при които е необходима консултация със специалист, и какви грешки правят родителите при избора на ортопедични стелки

Днес е празник на верността и семейството, кой има имен ден

Днес е празник на верността и семейството, кой има имен ден

Любопитно Преди 1 час

На 26 август православната църква почита паметта на светите мъченици Адриан и Наталия

Намушкаха с нож тийнейджър във Варна

Намушкаха с нож тийнейджър във Варна

България Преди 1 час

19-годишният младеж е в болница

Първи случай за сезона: Западнонилска треска повали 63-годишен мъж от Пловдив

Първи случай за сезона: Западнонилска треска повали 63-годишен мъж от Пловдив

България Преди 1 час

Пациентът е лекуван в Клиниката по инфекциозна болести на УМБАЛ „Свети Георги“

Доли Партън отлагала концертите си заради здравословни проблеми: „Просто не им обръщах внимание“

Доли Партън отлагала концертите си заради здравословни проблеми: „Просто не им обръщах внимание“

Свят Преди 1 час

Легендарната певица разкри, че е пренебрегвала собственото си здраве, докато се е грижела за съпруга си Карл Дийн

Мъж застреля осем свои роднини, сред които четири деца, на семейна вечеря в САЩ

Мъж застреля осем свои роднини, сред които четири деца, на семейна вечеря в САЩ

Свят Преди 2 часа

Това е 22-рото масово убийство с огнестрелно оръжие в страната тази година

Вълк напада домашни животни и тормози жителите на няколко села край Монтана

Вълк напада домашни животни и тормози жителите на няколко села край Монтана

България Преди 2 часа

Местни фермери алармират за поредица от нападения. Ловците обаче не могат да предприемат действия без специално разрешение

В памет на Доли Партън: Тръмп разпореди знамената в САЩ да бъдат свалени наполовина

В памет на Доли Партън: Тръмп разпореди знамената в САЩ да бъдат свалени наполовина

Свят Преди 2 часа

Президентът отдаде почит на легендарната кънтри певица, която почина на 80 години след кратка битка с рак

Кристалина Георгиева: Световната икономика устоява на енергийния шок от войната с Иран по-добре от очакваното

Кристалина Георгиева: Световната икономика устоява на енергийния шок от войната с Иран по-добре от очакваното

Свят Преди 2 часа

Шефът на МВФ говори пред репортери във Вашингтон преди предстоящата среща на министрите на финансите и на управителите на централните банки на държавите от Г-20

Иран и Оман търсят начин да отворят Ормузкия проток

Иран и Оман търсят начин да отворят Ормузкия проток

Свят Преди 2 часа

Техеран и Мускат обсъждат временен корабен коридор и разминиране на стратегическия воден път

ООН: Светът е опасно близо до ера на "роботи убийци"

ООН: Светът е опасно близо до ера на "роботи убийци"

Свят Преди 2 часа

Гутериш и Червеният кръст призоваха държавите спешно да приемат международни правила за автономните оръжия

Първо редовно заседание на НС след ваканцията

Първо редовно заседание на НС след ваканцията

България Преди 3 часа

Депутатите ще обсъждат промени в закона за оръжията и пиротехниката

Китайският президент Си Дзинпин

Сателитни снимки разкриват китайска островна база, която Си обещаваше, че няма да бъде построена

Свят Преди 3 часа

Антилоуп Рийф се превръща в изкуствен остров с пристанище и вероятна писта с дължина около 3050 метра

Всичко от днес

От мрежата

12 породи котки, които обичат разходките навън

dogsandcats.bg

Колко точно са умни котките

dogsandcats.bg
1

Какво откри Ники Василковски по пътя към Самоковището? Един от най-красивите маршрути до Бистришкия водопад

sinoptik.bg
1

Ентусиасти от 64 държави преплуваха Босфора

sinoptik.bg

23 години по-късно: Кейт Хъдсън се завръща в „Как да разкараш гаджето за 10 дни“

Edna.bg

26 август - празник на вярността, ето кой има имен ден

Edna.bg

Будьо/Глимт отстрани НЕК Ниймеген и отново ще играе в Шампионската лига

Gong.bg

Ливърпул и ПСЖ си стиснаха ръцете за Баркола?

Gong.bg

Визитата на директора на ЦРУ в Москва е свързана с контактите между тайните служби, твърди Кремъл

Nova.bg

Военен дрон изплува на плаж край Варна (ВИДЕО+СНИМКА)

Nova.bg