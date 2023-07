Ще доведе ли до загуба на работни места изкуственият интелект

И зкуственият интелект ще доведе до загуба на работни места, смятат 45% от българите. Трийсет и седем процента се притесняват, че той може да замени човешкия труд в тяхната сфера. Близо една пета споделят мнението, че изкуственият интелект трябва да бъде забранен, защото създава опасност за хората.

Goldman Sachs Predicts 300 Million Jobs Will Be Lost Or Degraded By Artificial Intelligence https://t.co/rLcegRGIgw — Forbes (@Forbes) April 1, 2023

Данните са от проучване на „Тренд" по поръчка на вестник „24 часа", посветено на нагласите на българите спрямо изкуствения интелект. Изследването е реализирано в периода между 10 и 16 юни 2023 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1008 души на възраст 18+.

Мнозинството от българските граждани (63%) твърди, че знае какво представлява изкуственият интелект. Всеки 4 от 10 души изразяват отрицателно отношение към използването му. Младите са най-позитивно настроени, а с покачване на възрастта делът отрицателни отговори се увеличава. За близо две трети новините и публикациите, свързани с изкуствен интелект, не представляват интерес, показват данните от изследването.

#AI anxiety: The workers who fear losing their jobs to artificial intelligence



- BBC Worklife https://t.co/v9cBTKHp7R pic.twitter.com/doly7ci1Gz — Chris Gledhill (@cgledhill) April 20, 2023

Според проучването най-приемлива за обществото е употребата на изкуствен интелект в сфери като връзка с клиенти (кол центрове) и технологичния сектор. Самоуправляващите се превозни средства и употребата на изкуствен интелект в медицината будят най-голямо недоверие. Мнозинството от българите не биха се доверили на употребата на изкуствен интелект и в области като образование, финансови услуги, счетоводство и журналистика.

Близо половината от населението (45%) смята, че изкуственият интелект ще доведе до загуба на работни места, а само 4% - че ще създаде нови такива. Трийсет и седем процента се притесняват, че изкуственият интелект може да ги застраши пряко като замени човешкия труд в сферата, в която работят. Най-ниските нива на притеснение се регистрират сред хората до 30 г., показват данните на „Тренд“.

AI eliminated nearly 4,000 jobs in May, report says - CBS News https://t.co/uBI4h99XGt — Bobby M'Baku’s ✊🏾 (@Bobbysworld2021) June 3, 2023

Само 8% подкрепят идеята изкуственият интелект да бъде оставен да се развива свободно, защото ще бъде от помощ за хората. Близо една пета (19%) смятат, че изкуственият интелект трябва да бъде забранен, а други 57%, че трябва да бъде регулиран, за да не създава опасност за хората.