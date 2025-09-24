LBX е входната точка в света на Lexus (ВИДЕО РЕВЮ)

В ече го приемам за чудо, ако премиерата на нов модел не е на кросоувър или SUV. LBX е поредният нов кросвоувър на пазар и сегмент, в които конкурентите са много. Сред тях може да изтъкнем Ford Puma, Nissan Juke, VW T-Roc, Renault Captur. MINI Aceman.

В името на точността трябва да кажа, че Captur също предлага самозареждаща се хибридна версия, а MINI е премиум бранд, но Aceman е електрически.

Причината, поради която този модел изпъква, е премиум емблемата и хибридната конфигурация. LBX идва от Lexus Breakthrough Crossover и това е първият Lexus, разработен специално с мисъл за европейския вкус. Поради това Lexus се надява, че ще се хареса на по-младите купувачи.

От самото начало обаче трябва да е ясно едно: премиум емблемата отвън не значи, че под тези красиви метални панели не се крие една и съща платформа и много възли и детайли, използвани от Toyota Yaris Cross. Това не е нито осъдително, нито изненадващо, нито лошо. Всичко го правят, това е естественият ход на събитията.

Компактните автомобили не предполагат възможности за превоз на много хора или багаж, но идват на сравнително достъпна цена. Ако не ви се налага да покривате горните нужди, но искате да седите в интериор, изработен от висококачествени материали, много комфортен и предлагащ японски технологии, то LBX пренася лукса на големия автомобил в малък, удобен за градски условия SUV.

Звучи лесно и логично, но реално са много малко производители, които успяха да постигнат голям търговски успех с компактни луксозни автомобили. Може би MINI е най-яркият пример за това, успявайки да убеди достатъчно на брой купувачи да платят повече за малък автомобил.

Други луксозни брандове се отказват от своите базови модели. Това важи за Q2 на Audi, както и за А- и В-Class на Mercedes.

Отпред ситуацията е моментално разпознаваема като Lexus. За това тежест има тази масивна трапецовидна радиаторна решетка, както и скосеният нос, нещо, което стана характерно за новия дизайнерски език на марката. Светлинният под е много стилен, а двете дневни светлини са свързани по между си с хромирана лайстна.

От особено значение за този тип автомобили са опциите за персонализация. Тук LBХ се справя чудесно. Цветовата палитра е впечатляваща, меко казано. Първо, имаме този цвят Passionate Yellow с контрастен черен покрив, който е ексклузивен за това ниво на оборудване и е безплатен. Освен това клиентите могат да избират между 10 изпълнения на каросерия в един цвят и още 8 двуцветни комбинации.

Имаме също 17-ки и две изпълнения на 18-цолови джанти. В топ ниво Cool имаме и затъмняване на задните стъкла, както и многоцветно амбиентно осветление. Тук ще спомена, че мделът се предлага в четири нива на оборудване, които тук Lexus е избрал да нарича атмосфери. Това са Elegant, Relax, Emotion и Cool.

Разбира се, човек може да си купи багажни греди и покривни кутии в различен размер. Не виждам причина на такъв автомобил да се монтира теглич, но може. Доста по-резонно ми звучи преграда за кучета в багажника, както и постелка за кучета, която включва защита за бронята от надраскване, когато кучето се качва в багажника.

Тук нещата са по-сдържани като оформление спрямо предницата, като е търсен по-скоро елегантното излъчване. В никой случай не пренебрегвам външния дизайн, напротив, той е сред основните козове на LBX, но истинската красота на този компактен модел се крие вътре.

В интериора сме свикнали да получаваме от Lexus лукс и качествени материали. Същото е и тук. Изглежда и се усеща като скъп продукт, какъвто между другото е и. Материалите по таблото са меки, на вратите също, тапицерията на подлакътниците на вратата и централния подкалътник също са много меки и приятни на допир.

Определено изпъква като дизайн и материали спрямо конкурентите си. Освен това, в четирите нива на оборудване, които тук Lexus нарича атмосфери - Elegant, Relax, Emotion и Cool – има богат избор на материали за тапицерия на салона, като в най-горното, Cool, имаме кожа и велур. Също така се предлагат различни цветове за тапицериите, а не само такива в тъмната гама.

Дизайнът на основните уреди е изчистен и минималистичен, но все пак имаме физически бутони, а не като в VW – сензорни дисплеи и повърхности по волана. Бутоните са за контрол на климатика, аудиото, имаме традиционни и много приятни лостчета зад волана.

Стандартно моделът се предлага с 9,8-инчов сензорен екран със сравнително опростена конфигурация, големи икони, които са лесни за боравене по време на движение. Apple CarPlay и Androi Auto позволяват безжично свързване на смартфони. Базовите две нива на оборудване са със 7-инчово приборно ниво, следващите две с 12,3-инчово.

Що касае отделенията за съхранение, LBX се справя подобаващо. Има поставки за чаши отпред, има и под подлакътника, които са подвижни. Традиционната жабка е малка, което важи и за джобовете във вратите, където 1,5-литрова бутилка е невъзможно да се помести. Но пък под централния тунел се отваря ниша, където може да оставяте различни вещи.

Нещата не изглеждат толкова добре отзад. Особено в областта на коленете. Над главата също, ако сте висок, но аз не съм и тук нямам драма. Добре е, че може да пъхате краката си под предната седалка, но, ако пространството на задния ред седалки е приоритет, то Kamiq или T-Roc ще са по-добрата алтернатива. Ако обаче отзад ще се возят само деца или приятелите до Витоша, ще трябва да направят компромис.

Изненадващо, ситуацията с багажното отделение е по-добра спрямо пространството на задния ред седалки. Да, в този клас не може да се очаква гигантски обем, но LBX се справя прилично. Обемът обаче зависи от избраната версия.

За да вкарам малко контекст, то в Kamiq обемът е 400 литра, в T-Roc стига до 445 л. При LBX FWD обемът е 402 л, докато във версията AWD – едва 317 л. Няма двоен под, облегалките се спускат в съотношение 60:40, но не се образува равен под.

Ясно е, че LBX не е най-функционалната кола, но вече установих, че интериорът й отпред е страхотен. Бих могъл да кажа, че ситуацията и под предния капак е доста приятна. Изненади липсват, позната конфигурация, което ще рече 1,5-литров 3-цилиндров двигател с малка батерия и електромотор, тъй като това е самозареждащ се хибрид. Очаквано и логично.

Макар задвижването с Yaris Cross да е идентично, инженерите на Lexus са пипнали задвижващата система, за да оптимизират производителността й. Така, ако в Toyota ускорението отнема 10,7 секунди, тук до 100 км/ч LBX се нуждае от 9,2 секунди. Да, нищо драматично, но все пак подобрението е с 1,7 секунди. Ще има щастливци, които ще могат да разчитат на 300 к.с., а не на тези 136 к.с., но LBX Morizo няма да дойде в Европа.

Но да не се втренчвам толкова в параметъра ускорение, когато говорим за компактен градски автомобил с 3-цилиндров двигател. Далеч по-важното в случая е разходът на гориво, който по заводски параметри е 4,4 – 4,7 л/100 км за версията с предно. Тази с четири движещи колела скача над 5,0 литра, защото и теглото е увеличава с минимум 85 кг. Разлика с Yaris Cross се открива и в малко по-голямата батерия от 1 kWh, което позволява, в града особено, колата да се движи по-дълго само на електричество.

Системата AWD се нарича e-Four. Тук имаме един малък електромотор на задната ос с 6 к.с. мощност, който очевидно не добавя динамика, а осигурява допълнително сцепление на хлъзгава настилка и при ниски скорости.

Що касае очакването, ако заложите на предно предаване, какъвто е този случай, задното окачване е торсионна греда. Ако обаче заложите на системата е-Four, тогава отзад вече имаме двойни А-рамена.

Говорейки за окачване, трябва да спомена, че возията е по-твърдичка от очакваното. Самото усещане е за шофиране на хечбек, а не на SUV, което за мен е отличен вариант. Седалката е удобна, има настройка на лумбалната опора. Челното стъкло е акустично в четирите нива на оборудване, което допринася за снижаване на шумовете в купето.

Нещо интересно, което не е новост, но пък е рядкост в сегмента. Пръскачките са интегрирани в самите чистачки, така че не хвърчи вода навсякъде, а само по контактната площ на чистачките.

Когато говорим за Lexus или Toyota, няма как да се подмине фактът, че изборът на LBX в случая би донесъл спокойствие на ума, което е незаменимо. Говоря за програмата Lexus Relax: 10-годишната гаранция на автомобила (или 185 000 км) при сервизно обслужване всяка година или на 15 000 км.

Темата с живота на батерията също е нещо, което все още безпокои доста хора. Но и в този случай Lexus гарантира спокойствие с гаранция до 10 години възраст на автомобили или до 1 млн. километра за тяговата батерия.

И накрая, но не по значение, както гласи известната фраза, е пътната помощ Lexus Eurocare, която е за срок от 3 години от датата на фабричната гаранция на новозакупен автомобил след 1 юли 2024 г.

Цените. Винаги основна тема, но и деликатна в този случай, тъй като, макар и доста луксозен, все пак това е компактен модел. Затова и стартова цена от 61 360 лв. изглежда висока. Стартовата цена на топ нивото на оборудване, като това, е 78 755 лв. с ДДС.

Оставам всеки сам да си преценява, но за хората, които луксът ги успокоява, цифрите може и да не са от толкова голямо значение. За другите, които умеят да си правят сметка на парите, ще кажем, че в момента посочените цени са с ценово предимство, което е около и малко над 3000 лв., а ако колата бъде купена на лизинг вносителят предлага 3,9% промоционална лихва.

Технически характеристики

Lexus LBX FWD

Размери

Дължина, мм: 4190

Широчина, мм: 1825

Височина, мм: 1560

Междуосие, мм: 2580

Маса, кг: около 1280- 1350

Двигател

Тип: 3-цилиндров

Работен обем, куб. см: 1490

Макс. мощност, к.с. при об/мин.: 136 при 5500

Макс. въртящ момент, Нм при об/мин.: 220 при 3600

Батeрия

Капацитет, kWh: 1,0

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 170

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 9,2

Среден разход, л/100 км: 4,7 – 4,4

Вредни емисии СО2, г/км: 107

Базова цена на модела, лв. с ДДС: 61 360

