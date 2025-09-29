Технологии

Citroen C3 Aircross изпъква с уникално преимущество (ВИДЕО РЕВЮ)

Това е най-компактният 7-местен модел на пазара, факт, който му дава изключително ценово предимство. За частните клиенти „офертата“ е 5-местния вариант, защото багажникът е много по-голям

Пламен Георгиев

29 септември 2025, 10:31
Citroen C3 Aircross изпъква с уникално преимущество (ВИДЕО РЕВЮ)
Източник: CarMarket.bg

В сяка разходка по софийските улиците ме кара да се чувствам като част от прословутата подредба „роднина, милиционер, роднина, милиционер“, но в автомобилния контекст тя звучи така: „кросоувър, SUV, кросоувър, SUV”.

Затова и логичният въпрос: кому му трябва още един кросоувър? Citroen обнови изцяло моделната си гама, но преди това промени и философията си. Ако в близкото минало марката бе технологичният революционер на френското автомобилостроене, днес тя отново сочи пътя, но този път на клиентите, търсещи достъпни автомобили.

Истината е, че Citroen C3 Aircross изпъква с уникални преимущества, едно от тях е ценово, подплатено с много атрактивна визия. Тази комбинация прави френския модел един от най-атрактивно изглеждащите, но също така и един от най-достъпните на пазара. А в случай, че си купите 7-местен вариант, той става и най-достъпният в класа си.

Източник: CarMarket.bg

Но преди да продължа по линия на сравненията и цените, задължително трябва да отдам нужното на дизайна, защото той кара модела да изпъква. Всичко в този автомобил е ново спрямо първото поколение. Абсолютно всичко. Ако преди Citroen залагаше на плавните линии, новият дизайнерски език на марката залага на острите ръбове и геометрични форми, разположени в хоризонтална равнина.

Лично за мен профилът е много откроим, за което „вина“ има вертикалната С-колона, а тя е такава, за да може да се отвори достатъчно обем в багажника. Иначе, топ нивото на оборудване MAX, какъвто е този автомобил, предлага 17-ки джанти и двуцветно изпълнение на каросерията. Моделът се предлага с шест цвята или двуцветни комбинации с бял или черен покрив.

Източник: CarMarket.bg

Оформлението на модела отзад отразява дизайнерските похвати в предната част, като най-атрактивни са стоп светлините със своето релефно оформление. И, разбира се, тук акцентът е багажникът. Срещу допълнителни 1500 лв. може да се поръчат две допълнителни места, за да получим най-компактния и най-достъпен 7-местен SUV на пазара! Последното определение C3 Aircross споделя с двуяйчния си близнак Opel Frontera, разликите с който са в дизайна.

Ако обаче решите да заложите на тази опция (има смисъл за фирмен автомобил), трябва да знаете, че така ще „изядете“ близо 1/3 от багажника, който в петместна конфигурация е с обем 460 литра, един от най-добрите параметри в сегмента. Какъвто е автомобилът на снимката.

Източник: CarMarket.bg

Интериорът, подобно на външния дизайн, също е сред силните черти на модела. Тук, предвид това, че е търсена бюджетна цена, има доста пластмаса, но без съмнение, самото качество и материали са на по-високо ниво от тези в Dacia.

Задължително трябва да изтъкна седалките Citroеn Advanced Comfort със своята специфична седалищна част. Пътническото място обаче, за разлика от шофьорското, не може да се регулира по височина.

Воланът е много приятен, не е с типичната кръгла форма. Компактен е и много опростен откъм физически контролери. Зад него имаме много тънко приборно табло, изнесено на нивото на очите. Така то неутрализира нуждата от head-up дисплей, защото в зрителното поле имаме най-необходимата информация.

Източник: CarMarket.bg

Естествено, имаме сензорен екран с диаметър 10,25 инча, но нищо окй знае колко fancy. Все пак всичко нужно на едно място, с лесно за ориентиране меню. Имаме безжично свързване на Apple CarPlay и Android Auto. За мен важни са бутоните за бърз достъп, от които много бързо мога да изключа предупреждението за превишена скорост или асистента за напускане на лентата на движение.

Климатичната система е изнесена извън екрана, така че тук си имаме класически бутони за бърз контрол.

На втория ред седалки в 5-местната конфигурация има рекордно място в областта на краката (+80 мм над средното за сегмента), което може да се отдаде и на най-дългото в категорията междуосие от 2,67 м.

Източник: CarMarket.bg

Тъй като вече споменах сравнения с Dacia, ще продължа по тази планта, но добавяйки цифри. Базовата цена на C3 Aircross е 36 000 лв., което е с около 5000 повече спрямо Sandero Stepway. Разликата е, че Citroen-ът е дълъг 4,4 м, докато Dacia-та е 4,1 метра. Да, Jogger е със 7 места, но е много по-дълъг и с по-дълго междуосие от С3 Aircross. Затова за мерило взимам Duster.

Да, този модел наистина може много извън пътя и е 5-местен, докато C3 Aircross няма никакви офроуд качества. Но тук сравнението е само по линия на размери и позициониране. Двата модела са в един клас и почти еднаква дължина от 4,4 метра. Междуосието също им е почти идентично: 2670 мм срещу 2657 мм на Duster. Обемът на багажника на румънския модел е 472 л, докато този на Aircross е 460 л. Казвам всичко това, за да е ясно, че като размери са абсолютни конкуренти.

Източник: CarMarket.bg

Ето и ценовото сравнение. Citroen-ът стартира от 36 000 лв. с ДДС, докато Duster от 38 000. Най-скъпият Duster е 50 000, докато най-скъпият C3 Aircross е 51 000 и малко. Разликата е, че Duster е самозареждащ се хибрид, докато C3 e 48-волтов хибрид.

В цената на Citroen-а може да добавим 1500 лв. за две допълнителни места, като така сумата стига 52 500. В този случай обаче, ако автомобилът бъде купен от фирма, тя може да ползва 20% данъчно облекчение и така цената на най-скъпата версия на Citroen C3 Aircross става 40 000 лв. А това си е без аналог. При това листът със стандартно оборудване на този автомобил е много по-дълъг от този на Dacia.

Източник: CarMarket.bg

В областта на задвижването вече го няма прословутия ситроенски дизел, това е минало. Имаме 3-цилиндров чист бензин със 100 к.с., както и 48-волтова хибридна система със 145 к.с., на каквато разчита този автомобил.

Липсата на дизел се оправдава с наличието на изцяло електрически вариант с два размера на батериите, като малката (44 kWh) и по-голямата (54 kWh) батерии дават грубо 300 и 400 км пробег в смесен цикъл.

За електричките няма да говоря сега, концентрирам се на мекия хибрид. В основата му е познатия 1,2-литров 3-цилиндров двигател на Stellantis. От такъв мотор не може да се очаква кой знае какво като динамика, но въпреки това 8,8 сек до 100 км/ч си е повече от приличен показател. Наскоро тествах Lexus LBX на двойно по-висока цена от тази кола и той се ускоряваше за 9,2 сек.

Източник: CarMarket.bg

Стандартно моделът стъпва на окачването Citroеn Advanced Comfort. Конвенционалното окачване – изоставено от Citroеn – използва пружина и хидравличен амортисьор, за да контролира оптималния контакт между колелата и пътната настилка и регулира перфектно нивото на комфорт за пътниците.

Инженерите на Citroеn са преосмислили тази архитектура, създавайки патентована система от прогресивни хидравлични стопери. Те действат като втори по-малък амортисьор, разположен в краищата на основния амортисьор. Има два прогресивни стопера на амортисьор, единият при компресия, а другият при декомпресия.

Citroen C3 Aircross: Роди се звезда (тест драйв)

Citroen залага С4 експлозив от стил и комфортна возия (тест драйв)

За разлика от механичния ограничител в конвенционалния амортисьор – който абсорбира енергията и намалява комфорта, като освобождава част от нея под формата на удар – прогресивният хидравличен ограничител абсорбира и разсейва тази енергия. Заради това от Citroen наричат возията "магическо килимче".

Заради всичко казано дотук, комфортът е пред всичко останало. Той се нарушава, ако понатиснете малко повече десния педал, защото тогава шумът от работата на 1,2-литровия двигател става по-осезаем.

Източник: CarMarket.bg

Трансмисията е e-DCT – с двоен съединител и вграден електромотор в нея. Citroen казва, че тази конфигурация позволява до 50% от времето за шофиране в градски условия да се извършва в електрически режим. Това не го усетих, защото шофира предимно извън града.

На финала мога да кажа, че Dacia Duster за пръв път има сериозен конкурент на асфалта. Извън него все още няма такъв ценово. Но пък автоматикът на Citroen е много по-добър от този на Dacia, а липсата на 4х4 „Шевроните“ наваксват с опцията за 7-местна конфигурация на интериора. И тогава вече ценовото предимство за Citroen става много сериозно.

Източник: CarMarket.bg

Технически характеристики

Citreon C3 Aircross 145

Размери

Дължина, мм: 4395

Широчина, мм: 1795

Височина, мм: 1633

Междуосие, мм: 2670

Маса, кг: около 1348 - 1379

Двигател

Тип: 3-цилиндров, турбо

Работен обем, куб. см: 1199

Макс. мощност, к.с. при об/мин.: 145 при 5500

Макс. въртящ момент, Нм при об/мин.: 230 при 1750

Батeрия

Капацитет, kWh: 0,89

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 193

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 8,8

Среден разход, л/100 км: 5,3

Вредни емисии СО2, г/км: 120-123

Базова цена на модификацията, лв. с ДДС: 47 919

Още ревюта на най-новите автомобили в България може да намерите на CarMarket.bg

Автор: Пламен Георгиев
Източник: CarMarket.bg    
Ситроен С3 Еъркрос Citroen Citroen C3 Aircross тест драйв
