Проектиран в Швеция, произведен в Китай, тестваме Lynk&Co 08

Това е плъг-ин хибридът с най-големия пробег изцяло на ток в Европа, но освен този факт, друг голям плюс е интериорът. Той ще има за задача да омекоти ефекта на най-големия му минус

Пламен Георгиев Пламен Георгиев

13 октомври 2025, 08:10
Източник: CarMarket.bg

К итайската инвазия в Европа и България трябваше да се случи със скоростта на блицкриг. Не стана, затова китайците се отдръпнаха леко, прегрупираха се и сега отново атакуват. Този път обаче с далеч по-правилната стратегия: с изграждане на дилърска мрежа и залагане не само на електромобили, а на хибриди и плъг-ин хибриди. И на качество. Стратегия, която започва да дава резултат. Защото всички китайски компании вече държат 5% пазарен дял в Европа, който тепърва ще расте. Някои анализи казват, че той може да достигне 25% до 2035 г., което означава, че за много от т. нар. наследствени производители идват смутни времена.

В цялата тази стратегия се намесва и китайското правителство, което наскоро обяви, че ще ограничи леко експорта, но целта на този ход е да се получи контрол върху износа, за да се ограничи този със съмнително качество. Именно последната дума е най-коментирана, когато става дума за китайски автомобили. И не случайно, историята на китайските продукти е такава, че повдига въпроси.

Източник: CarMarket.bg

Но основателни ли са те в този случай? Според мен отговорът е „НЕ“, защото тук говорим за произведен в Китай автомобил (повечето MINI-та също са произведени там), но изграден върху платформа на Volvo, а самата марка е създадена в Швеция, от екип, идващ от Volvo. Дизайнът е шведски, инженерите също, парите и батерията идват от Китай. На мен ми звучи като прекрасна комбинация.

И тук идва още един факт, който трябва да се уточни от самото начало: освен че говорим за голям SUV, това е плъг-ин хибридът, който предлага най-големия пробег в изцяло електрически режим, цели 200 км по WLTP, като най-близкия му конкурент е на около 150 км, при това отново с произход Китай.

Горният параметър Lynk&Co 08 постига благодарение на батерия с капацитет 40 kWh, като по този начин клиентът получава движение в града само на ток, почти за без пари, а извън града имате спокойствието на ума да не се притеснявате, че „токът ще свърши“. И достатъчно мощност. И достатъчно безопасност, петте звезди от EuroNCAP са достатъчен атестат за това.

Източник: CarMarket.bg

Третият модел в гамата на Lynk&Co разчита на дизайнерски език, до който ние вече се докоснахме, след като тествахме електрическия 02. Средноразмерният SUV има отличителен светлинен подпис и фарове, разположени висока над калниците, стигащи почти до А-колоните. Под тях минава интерактивна LED лента. Плъг-ин хибридът няма решетка. Вместо това има голям въздухозаборник във формата на трапец, за да създаде X-образното „лице“.

Отличителен елемент в профила на Lynk & Co 08 са елементите Tech Totem в предните врати. Те интегрират камерите и сензорите на автомобила на едно място. И, да не забравяме, 21-цоловите джанти (в първото ниво те са 19-ки).

Дизайнът на задната част е по-скоро елегантен, като основният акцент тук е светлинната лента през цялата широчина, като светлините започват дълбоко под С-колоните. Тестовият автомобил бе изпълнен в бяла перла (в горното ниво за цвят не се доплаща), която контрастираше чудесно под лъчите на есенното слънце с черния покрив и гланцираните черни брони, колесни арки и странични огледала без рамки. Самите те са с капкообразен дизайн, без рамки са и страничните прозорци на вратите.

Източник: CarMarket.bg

Интериорът и материалите обаче са нещото, което ме впечатли най-много. Започвам с видимите неща: 12,3-инчово LCD приборно табло, придружено от 15,4-инчов голям сензорен екран. И, както може да се досетите, абсолютно всичко (е, добре, има, за щастие, бутони върху шофьорската врата за страничните огледала и прозорците) се контролира от него. Китайците са луди по тази тенденция, в Европа нещата са малко по-различни. Лично аз предпочитам да имам физически бутони за най-често ползваните функции, но такива няма. За щастие има меню за бърз достъп, което са отваря с плъзгане на пръст отгоре надолу по екрана. Ако го нямаше, човек остава изгубен.

Добрата новина е, че графиката и бързината на дисплея са на висота, така че за клиентите, които се кефят на електронни джаджи, това ще им допадне. Едно е сигурно, конфигурацията изглежда много модерно. Интуитивно ли е, не съм сигурен, все пак и панорамата (с щора) трябва да я отваряш през менютата.

Материалите и сглобката обаче са на нивото на премиум брандовете. Седалките са много удобни, с много висока странична упора и дори бих казал, че са красиви. Облицовани в кожа (синтетична, естествена кожа в Европа предлагат само луксозните брандове) и алкантара, с подглавници, в които има вградени високоговорители.

Източник: CarMarket.bg

Две са нивата на оборудване, Core и More, като второто предлага на клиентите си аудио система Harman/Kardon с 23 високоговорителя и 1600 вата мощност! С такава бе оборудван и тестовият автомобил, който освен всичко друго предлага още масаж на седалките, споменатата панорама, амбиентно осветление и 21-цолови джанти, освен всичко друго.

В областта на задвижването Lynk&Co 08 предлага безпрецедентен изцяло електрически пробег до 200 km (WLTP) – най-дългият сред плъгин хибридите, предлагани в Европа. В комбинация с 1,5-литровия бензинов двигател, общият пробег надхвърля 1100 км (60 л резервоар). Батерията под пода е с капацитет 40 kWh (39,6), с каквато могат да се похвалят доста други изцяло електрически модели.

Източник: CarMarket.bg

И още нещо, по което моделът се различава от конкурентите си. За разлика от тях, които могат да се похвалят с бързо DC зареждане с 50 kW, китайският модел разчита на максимални 85 kW за зареждане, като така батерията може да се зареди от 10 до 80% за 33 минути.

Това, на което не може да разчита, е най-големият минус. Говоря за факта, че Lynk&Co 08 е само на предно предаване, докато основните му плъг-ин конкуренти са с четири задвижващи колела. Контра аргументът е, че в Западна Европа този факт не е от толкова голямо значение, но ние живеем на територия, на която 4х4 задвижването е издигнато в култ.

На пътя този факт се отразява в една по-чувствителна на подаване на газ в завой предница, което на хората, предпочитащи динамично шофиране няма да им допадне. Ако обаче сте в другата крайност, а именно комфортът и спокойствието са водещи, то проблеми (освен ако не сте в планината на сняг) няма.

Не мога да подмина факта, че автомобилът е отлично обезшумен, за което спомага и челното акустично стъкло. Но дори и при включване на 1,5-литровия двигател, това става без да ви напряга. Шумът от гумите, макар и много големи, също е чудесно подтиснат. Не мога да подмина и щедрото пространство в областна на краката на втория ред седалки.

Другата тема, която е изключително дискусионна, когато стане дума за китайски автомобили (и не само), са цените. В този случай Lynk&Co 08 се предлага само в две нива на оборудване, споменах вече, като стартовата цена е 103 639 (при нея може да се доплати само малко под 1000 лв. за един от двата [от общо пет] специални цвята). Второто ниво на оборудване идва на малко над 111 000 лв., като тук получаваш абсолютно всичко, опции няма.

Много и е това? Леле, знам, че според вас е адски много, нечувано, скандално... Но не, това не е така, защото, когато се коментират цени, трябва да има перспектива и точната отправна точка за сравнение: размери и задвижване. Ето ви една такава дълбочина.

Източник: CarMarket.bg

От официалния представител на Lynk & Co посочиха като конкурент Skoda Kodiaq. Моите уважения, но Skoda-та не се доближава до китайския си конкурент по отношение на качество на материалите и оборудване. Затова аз смятам да погледна първо към Hyundai Santa Fe в 5-местното му изпълнение. Моделът е дълъг 4830 мм, с 10 мм повече от 08. Корейският плъг-ин хибрид е със само 253 к.с., но пък с 4WD. Стартова цена 111 300, топ цена 129 800. Китайският модел е само с предно, но с 345 к.с. и топ цена 111 000 лв.

Друг конкурент е Mazda CX-60, който е малко по-къс, 4745 мм, но като мощност е съпоставим: 327 к.с., но отново с AWD. И ДВГ-то е 2,5-литров. Стартовата му цена е 94 190 лв. и достига максимум 119 090 лв. с ДДС (12 високоговорителя Bose).

И тук, за разлика от други европейски пазари, Lynk&Co 08 има абсолютно точен конкурент. Това е китайският Wey 05, чиято батерия е 39,67 kWh, аналогично на 08. Да, пробегът му е „само“ 146 км, но говорим за 4х4 задвижване, а но по-важното: 476 к.с. и 847 Нм. Цената му е 110 000 лв. Тук гаранцията (на каросерията) е 5 години и 100 000 км, докато при 08 – 4 години и 120 000 км.

Източник: CarMarket.bg

Технически характеристики

Размери

Дължина, мм: 4820

Широчина, мм: 1915

Височина, мм: 1685

Междуосие, мм: 2848

Тегло, кг: 2112

Двигател

Тип: 4-цилиндров, турбо

Работен обем, куб. см: 1499

Макс. системна мощност, к.с.: 137

Макс. системен въртящ момент, Нм: 230

Батeрия

Тип: NMC

Капацитет, kWh: 39,6

Електромотор, преден

Системна мощност, к.с.: 345

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 185

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 6,8

Пробег само на ток, км: до 200

Среден разход, л/100 км: 6,5 (празна батерия)

Вредни емисии СО2, г/км: 23

Базова цена на модела, лв. с ДДС: 103 639

Още ревюта на най-новите модели на българския пазар ще намерите на CarMarket.bg

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 14 часа
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 15 часа
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 12 часа
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 13 часа

