Собственик на Mustang Mach-E получава смъртни заплахи от фенове на Tesla

О т години Илон Мъск използва Twitter за официален канал на комуникация с медиите, което явно е вдъхновило и много от последователите му. В този конкретен случай обаче става дума за комуникация в социалните медии със силно негативен ефект, за което разказва Серхио Родригез.

Пред Detroit Free Press той разказва за силно негативното си изживяване в Twitter и Facebook, използвани да бъде тормозен за неблагоразумието си да публикува пост за добрите качества на електрическия Ford Mustang Mach-E. Серхио е собственик на Tesla Model X, но наскоро е закупил и Mustang Mach-E. Страстта си към електромобилите той споделя онлайн. Наскоро той публикува разказ за прекосяването на САЩ от едното до другото крайбрежие с Mach-E (т. нар. пътуване cost to cost, 390 км), което отприщва лавина от негативни коментари в социалните медии, някои от които той определя като смъртни заплаха, отправени му от фенове на Tesla. Те смятат, че на него му е било платено, за да поства истории за електрическия кросовър на Ford.

В туит от 3 април, Родригез отговаря на пост от друг потребител на Twitter, заклеймявайки негативизма на крайните фенове на Tesla, казвайки, че е получил смъртни заплахи и наричайки Tesla “култ”.

It’s annoying. I’ve had some message me death threats over my joy with the Mach-E. You would swear Tesla was their great auntie or other kinfolk. Some of them are complacent with the the defect and just want to be part of the cult.... I mean club. https://t.co/U128qnULYY — Sergio Rodriguez (@LyftGyft) April 3, 2021

В началото Серхио просто докладва заплахите на Twitter, но нещата се влошават сериозно, когато някой споделя историята му за преживяването с Mach-E в световната група на собствениците на Tesla във „Фейсбук”. Тогава коментарите стават наистина сериозни.

“Надявам се колата да изгуби контрол и да катастрофираш” или „Колата ще се запали, когато я караш” са част от проклятията, които Серхио приема за смъртни заплахи. След това получава лично съобщение, гласящо: „You’re full of s*** and I know what your Tesla looks like. If I see it…” Това стряска Серхио още повече.

Тази история е част от доста по-широка тенденция. Според Pew Research Center, 41% от възрастните американци са били обект на личен онлайн тормоз, 14% са получили заплахи за физическа саморазправа, 11% са били обект на онлайн преследване, а 25% са изпитали тежки форми на онлайн тормоз.

В отговор на туит на Родригез, говорителят на Ford Майк Ливайн отговаря, че „съжалява да чуе” това. Той споделя, че също е бил обект на тежки онлайн критики за своята роля в промотирането на Mustang Mach-E и критиките си към Tesla.

Онлайн тормозът към Родригез го кара да преосмисли връзката си с марката Tesla. „Част от мен иска да се отърве от моята Tesla, за да не се асоциирам с марката”, казва пред Detroit Free Press. “Някой и друг негативен коментар – ОК. Но хората коментират и казват отвратителни неща. Ако това е нещото, което се асоциира с това да си собственик на Tesla, защо бих искал да съм част от тази група? Не е готино.”

Той продължава да мисли, че много от собствениците на Tesla са разумни и че конкуренцията може да е забавна, но не разбира жестокостта на много от атаките към него и други хора.

