Чиповете са новата пандемия за автомобилната индустрия

О казва се, че чип с цена 1 долар може да забави производството на практически всякакви устройства, които имат дисплей. Недостигът на чипове е бич и за автомобилната индустрия, която тъкмо започна да показва признаци за съживяване от пандемията, когато отново е ударена, но този път пандемията е недостиг на микрочипове. Преди години това нямаше да се отрази съществено на авто индустрията, но днес автомобилът е натъпкан с технологии, чиято работа се управлява и контролира от огромен набор чипове.

Консултантската агенция AlixPartners очаква недостигът на чипове да намали приходите на автомобилните компании по света с над $60 млрд. И това е консервативната прогноза. GM очаква недостигът на чипове да намали печалбата с 1,5 до 2 млрд. долара, при Ford ситуацията е между 1 и 2,5 млрд. долара. Honda и Nissan заедно очакват да продадат 250 000 коли по-малко само през март. Да не говорим, че редица заводи са принудени да спират производството си за определен период от време, тъй като нямат наличност от така ценните полупроводници, пише CNBC.

Едно от малкото изключения е Toyota, която заяви, че се е запасила с чипове за четири месеца.

Началото на „пандемията” с чиповете започна в началото на миналата година, когато по-голямата част от автомобилните компании затвориха заводите си. За около месец и малко повече цялата автомобилна промишленост в Европа и САЩ спря. Това накара доставчиците им да се насочат към потребителската електроника. Така веригата на доставки бе прекъсната, а от производството на един чип до вграждането му в автомобила изминават 26 седмици, изчислява един от директорите на Ford.

Тази криза идва на фона на най-силния по продажби месец март за последните 20 години в САЩ. Въпреки това, американската автомобилна индустрия търси правителствена помощ за решаване на проблема с недостига на чипове, съобщава Reuters. В понеделник индустриална група на автомобилните производители със заводи в САЩ потърсиха помощ от администрацията на Байдън, предупреждавайки, че липсата на чипове може да съкрати производството им с 1,28 млн. автомобила тази година и да наруши производството за още шест месеца.

През февруари Джо Байдън нареди на няколко федерални агенции да предприемат действия за решаване на проблема с недостига, като се търсят също $37 млрд. финансиране на нови производства на чипове в САЩ.

Аlliance for Auto Innovation иска част от финансирането „да се използва за изграждане на нови мощности, които да подпомогнат автомобилната индустрия и да се намалят рисковете за веригата на доставки”. Групата представлява почти всички автомобилни производители със заводи в САЩ, включително General Motors Co, Ford Motor Co, Volkswagen AG, Toyota Motor Corp и Hyundai Motor Co.

Един от основните проблеми за този недостиг е фактът, че световната електронна индустрия зависи силно от Тайван, анализира Washingtonpost. А това е особено рисковано на фона на все по-обтегнатите отношения на страната с Китай, който е само на 160-ина километра. Според изчисления на IHS Markit, тайванската TSMC произвежда 70% от световния обем на автомобилния чип, наречен микроконтролер.

AlixPartners смята, че тази година автомобилната индустрия може да произведе до 5 млн. по-малко автомобили. Причината – липсата на чипове.

