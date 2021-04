Европа иска да оглави световния пазар на батерии

З ахранвано от държавни фондове на стойност поне 6,1 млрд. евро и инвестиционни планове, възлизащи на поне 10 пъти повече за година, европейското първенство за производство на батерии е във върховата точка на тренировъчната подготовка. Участници са стартъпите Northvolt AB в Швеция, Britishvolt Ltd. във Великобритания и Automotive Cells Co. във Франция, а също двамата лидери на пазара за електромобили - Tesla Inc. и Volkswagen AG. BloombergNEF изчислява, че делът на континента в световното производство на батерии може да скочи до 31% през 2030 г. (от 7% през миналата година).

“Създаваме нова индустрия в Европа, създаваме напълно нова екосистема”, коментира Маркос Сефкович, вицепрезидент на ЕК, наблюдаващ развитието на производството на батерии. „Инвестициите просто се изливат.”

На фона на много стриктните стандарти за вредни емисии в Европа, продажбите на електрически и плъг-ин хибридни автомобили в Европа са се удвоили през миналата година до 1,3 млн., изпреварвайки за пръв път тези в Китай. Тази цифра може да достигне 1,9 млн. в края на 2021-а, годината, в която VW, Stellantis, BMW и Mercedes ще лансират редица нови модели.

Тези амбиции ще изискват много повече батерии, а зависимостта на местната автомобилна индустрия от презокеанските доставки дразни изключително много политическите лидери в Германия, Франция и Брюксел. Те ненавиждат факта, че местните автомобилни производители, които са основен работодател, зависят от производители на батерии извън континента.

Традиционните производители Германия, Франция, Италия и Великобритания искат на всяка цена да останат конкурентноспособни в производството на батерии, за да поддържат своите производствени мощности. Германия си пробива път напред с 2,6 млрд. евро, с които примамва Tesla, CATL, LG Energy и ACC да изградят свои производствени мощности на нейна територия.

Жан-Пиер Корню, бивш директор на Renault SA изчислява, че има планове за изграждането на 27 завода за батерии в Европа това десетилетие, чиито общ производствен капацитет да достигне поне 500 GWh до 2030 г.

Миналият месец VW обяви, че планира да инвестира $18 млрд. в шест завода за батерии в Европа, както и да разшири мрежата си от бързозарядни станции. Ако всичко протече по план, концернът може да прескочи почти всички конкуренти и да се нареди на позиция №2 по обем на произвежданите батерии, изоставайки само от CATL (по данни на BNEF).

Европейската комисия постави цел от поне 30 млн. електромобила по пътищата на Европа до 2030 г., като амбицията е европейски заводи да покрият над 90% от търсенето на батерии.

Няма как да не маркираме факта, че в Германия се строи четвъртият гигазавод на Tesla, в който да се произвежда Model Y и батерии, за да се захранва европейската експанзия на марката.

Тук стигаме до стартъпа Northvolt – основан от бивши отговорни кадри на Tesla – който е с години преднина пред конкурентите. Компанията подписа договор за доставка на стойност $14 млрд. с VW и друг с BMW, като до края на годината трябва да започне да произвежда батерии в завода си в Скелефтеа. Northvolt се стреми до захапе 25% от европейския пазар на батерии за електромобили до 2030 г.

По-късно през годината Britishvolt планира да започне строежа на своя завод в Англия, за който са планирани 2,6 млрд. лири. Този завод ще използва чисто електричество (от вятър и вода), като до 2023 г. трябва да заработи.

По-назад – но финансирано с огромно количество обществени фондове – е съвместното дружество между Stellantis и Total SA. Вместо да започва от нулата, ACC планира да стартира производство на батерии в два бивши автомобилни завода.

Предпоставките са налице, но това не означава, че CATL, Panasonic Corp. и LG Energy ще стоят със скръстени ръце. През следващите четири години CATL ще инвестира $12 млрд., за да добави около 230 GWh капацитет по света.

