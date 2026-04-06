Leapmotor B10 се цепи от колектива с две уникални свойства (тест драйв)

С коростта на развитие е най-впечатляващото (и притеснително за всички останали) качество на китайските автомобилни марки. Видях го с очите си в Шанхай, когато се качих на третата по височина сграда в света. Намира се на място, на което се извисяват няколко небостъргача, място, на което през 2000 г. е имало само оризища. Миналата година, качвайки се на 117 етаж, видях построен втори, нов Шанхай, чиято територия е почти толкова голяма, колкото и на оригинала от другата страна на „Реката-майка“, както наричат Яндзъ.

Същото може да се каже и за автомобилните брандове, чиято скорост на развитие стряска всички изпълнителни директори на т. нар. наследствени производители в Европа и света. Използвайки метода проба-грешка и неизчерпаем финансов ресурс, подкрепян от правителството в Пекин, те предлагат все по-добри продукти. Уверих се лично след поредната ми среща с китайски автомобил. Преди по-малко от два месеца карах по-големия С10, но скокът, който прави В10, е ясно осезаем.

Толкова, колкото е и скокът, който се очаква да направи Leapmotor до края на годината, когато ще представи още два нови модела, В03Х и В05, ще започне да произвежда в Испания и вероятно ще даде част от технологията си на европейските марки под шапката на Stellantis. Това трябва да помогне на марката да продаде 100 000 коли в края на 2026 г. в Европа (от 60 000 миналата година), а в световен мащаб да достигне 1 млн. продажби. Тази цифра ще бъде записана от компания, създадена през... 2015 г.

Като дизайн В10 следва формите на по-големия С10 и други китайски модели с обтекаеми линии, скрити дръжки на вратите, тънки LED фарове и стопове, като тук имаме пикселен светлинен подпис. За цвят имаме черен гланц и големи джанти, но в общи линии екстериорният дизайн не е от силните черти на Leapmotor B10, защото няма нещо, което да го откроява.

Силните му черти са в интериора и пътното поведение, колкото и странно да е. Вътре също няма големи изненади, тъй като имаме един 14,6-инчов дисплей, от който се регулират абсолютно всички функции в автомобила. За мен регулирането на страничните огледала, отварянето/затварянето на щората на панорамния покрив или настройката на която и да е друга функция от централния дисплей вече не е изненада. Не казвам, че съм свикнал, просто не се изненадвам.

Но ясно се вижда как китайците залагат на проба-грешка, за да подобряват постоянно своите продукти. Ако в С10 арматурното табло е прекалено изчистено, тук дизайнерите са разчупили оформлението със заигрвка с повърхностите и материалите, за да избягат от това стерилно усещане, което дава по-големият модел. Имаме атрактивни като визия и приятни на допир вентилационни отвори в средата и двата краища на таблото, както и две подвижни поставки за чаши, които допълнително отварят място за съхранение на вещи под плаващата централна конзола между седалките.

На волана има бутон за бързо изключване на дразнещите му предупреждение за превишена скорост и асистента за следване на лентата на движение, а с плъзгане отгоре надолу по централния дисплей се отваря меню за бърз достъп до най-често използваните функции. Такава, естествено, е тази на климатика, който си следва собствена логика на работа и се изисква време, за да свикнеш с това.

Това, с което Leapmotor се разграничава от другите китайски брандове, е технологията за удължаване на пробега. Към момента конкурентите му залагат на плъг-ин хибридите, докато В10 (както и С10) на практика се задвижва от електромотор, макар под предния капак да е монтиран прословутия 1,5-литров двигател. При другите конкуренти той има връзка с колелата, докато при технологията за удължаване на пробега въпросният ДВГ няма връзка с колелата, а играе ролята на генератор на електричество, с което се зарежда батерията с капацитет 18,8 kWh, която захранва монтиран на задната ос електромотор.

С пълното й зареждане от контакта B10 може да измине до 86 км само на ток, а с помощта на 50-литровия резервоар за бензин, пробегът достига до 900 км. EREV технологията бе позната в Европа, като преди Leapmotor единствено Nissan предлагаше (и предлага) своята e-Power.

Ако на някой технологията за удължаване на пробега се струва сложна, то той не греши, но и не е особено прав, защото реално конфигурацията е като при плъг-ин хибридите. Разликата е кой задвижва колелата. В този случай това прави само електромотор, като по този начин марката има правото да каже, че В10 предлага усещането за шофиране на електромобил.

Не само, че може да го каже, но и потвърждавам, че усещането е точно такова. И тук е най-големият скок, който прави В10 спрямо С10, в усещането по време на движение. При големия модел, когато поискаш рязко мощност, включването на двигателя с вътрешно горене става по-рязко, по-натрапчиво, докато тук това липсва. И ме изненада много приятно.

Първо, В10 е по-компактен като размери, но най-вече батерията му е с 10 kWh по-малък капацитет, следователно и теглото на автомобила е по-ниско, с почти 200 кг под това на С10. Второ, инженерите, отново след научените уроци, са направили работата на ДВГ-то по-плавна, така че сега В10 ускорява наистина като електромобил, непрекъснато и почти без да се усеща работата на двигателя с вътрешно горене. Оценявам го високо. Междинното ускорение е доста мощно, като дори спринтът от 0 до 100 км/ч за 7,5 секунди е повече от приличен показател, тъй като имаме не толкова много „коне“, общо 218.

Тук е моментът да кажа, че Leapmotor B10 не изневерява на общата тенденция, като стъпва на българския пазар и с две изцяло електрически версии. Мощността е идентична като на RЕEV, 218 к.с., но батериите са с капацитет 56 kWh и 67 kWh, с мощност за зареждане съответно 140 и 168 kW, като версията с голямата батерия предлага до 435 км пробег с едно зареждане.

Това си е наполовина на В10 Hybrid REEV. Hybrid отсъства от наименованието на С10, а в Европа обозначението е Hybrid EV, което си е доста объркващо и тук отново се играе на проба и грешка, за да се установи кое наименование ще приеме клиентът. Затова изглежда логично в момента именно версията с удължител на пробега да се ползва с по-голямо доверие от страна на клиентите.

Но това е просто съждение. Личното впечатление е, че В10 не отстъпва по нищо на доказали се през десетилетия и столетия европейски клиенти като пътно поведение. Моделът е с McPherson предно и многораменно задно окачване, като на пътя стъпва по-твърдо, макар в гените на този тип автомобили да не са заложени спортното поведение в завоите. Тишината и огромното вътрешно пространство. Обемът на багажника от 334 л е далеч от еталоните, но пък се компенсира с мястото на втория ред места, където и 1,90-метровия ми син ще може да си опъне краката, без да опира колене в предната облегалка.

Тук трябва да кажа, че моделът предлага много интересна възможност. Облегалките на предните две седалки се сгъват водоравно на пода, като като се отваря много дълго „легло“, ако човек реши да се опъне някъде в природата и да гледа дървета или небе през панорамата над себе си. Нещо положително е и наличието на Apple CarPlay и Android Auto, което в С10 не е така.

Към трите настройки на кормилното управление, моделът предлага четири режима. EV+ максимизира използването на батерията, като тук ДВГ-то се включва при заряд под 15%. В режим EV двигателят се включва при падане на заряда до 25%. На дълъг път трябва да се избере режим Fuel, който поддържа висок заряд на батерията чрез бензиновия генератор, като тук автомобилът работи като самозареждащ се (HEV) хибрид. Power+ държи двигателят с вътрешно горене постоянно включен, за да осигури максимална мощност при тежки условия или нисък заряд на батерията.

Накрая оставам темата цени, макар тя, когато става въпрос за китайски автомобили, да трябва да се поставя в самото начало. Причината е, че очакванията на клиентите са за много ниски цени, които не винаги се оправдават. Но за това си има реални причини, които вече съм обяснявал надълго и широко, затова не смятам да се разфокусирам в този случай. Причината е, че при В10 очакванията за цените се оправдават, дори ме изненадаха.

Започвам с първия и единствен конкурент по тип задвижване, това е Nissan Qashqai. Когато въведе настоящото поколение на пазара, Nissan представи технологията е-Power за удължаване на пробега. И тук 1,5-литров ДВГ генерира електричество, но системната мощност е 204 к.с. Стартовата цена на Qashqai е-Power е 37 500 евро, а топ изпълнението започва от 45 700 евро.

Разликата със стартовата цена на Leapmotor B10 е колосална. Цената на китайския модел започва от 30 990 евро за ниво Life, докато ниво Design е 32 990 евро. За да е още по-потискаща за конкурентите тази цена, по време на лансирането на модела в България той се предлага съответно на цена от 27 990 и 29 990 евро.

И точно тук, точно с този модел, Dacia вече не може да се използва за мерило на тема цена. Bigster (4570 мм дължина) и В10 (4515 мм дължина) са еднакви като габарити, но румънският модел може много извън пътя, докато китайският не може нищо. От друга страна, хибридният Bigster е само със 155 к.с. и стартова цена 28 390 евро, която достига 30 390 евро. Но оборудването прави разликата.

Сред китайските конкуренти се сещам за Jaecoo 7 SHS, който тествах. Той е плъг-ин хибрид с идентични размери и батерия, но стартовата му цена е 39 690 евро. Най-близък ценово до В10 е Geely Starray EM-i със стартова цена 36 990 евро, но цената с отстъпка е 29 990 евро.

Тук спирам с цифрите, всеки може да се ориентира в тях. Истината е, че В10 е наистина впечатляващо достъпен спрямо изброените конкуренти, като такива има още много. Дълбочина на сравнението дава стандартното оборудване. Трибуквените системи за безопасност няма да изброявам, има 17 ADAS система. Моделът идва с Адаптивен круиз контрол, автоматични LED фарове, LED задни светлини, 18-цолови джанти, панорамен покрив с ел. щора, безжично зареждане за смартфон, подгряване на батерията, 360-градусов панорамен изглед, камера за задно виждане, 14,6-инчов централен дисплей и др. Срещу 2000 евро получавате още синтетичен кожен салон, ел. седалки, подгрев на предни седалки, аудио система с 12 високоговорителя, 64-цветно амбиентно осветление и др. Казано по друг начин, доста щедро оборудване, нещо, с което могат да се похвалят всички китайски модели на родния пазар. Но не и с тази цена, малцина го могат.

Технически характеристики

Leapmotor B10 Hybrid EV

Размери

Дължина, мм: 4515

Широчина, мм: 1885

Височина, мм: 1655

Междуосие, мм: 2735

Тегло, кг: 1760

Двигател

Тип: 4-цилиндров

Работен обем, куб. см: 1499

Батeрия

Капацитет, kWh: 18,8

Системна мощност

Макс. мощност, к.с.: 218

Макс. въртящ момент, Нм: 240

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 170

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 7,5

Среден разход, л/100 км: 2,6

Пробег на ток, км: до 86 км

Комбиниран пробег, км: до 900

Базова цена на модела с ДДС, евро: 30 990 (27 990 след отстъпка)

