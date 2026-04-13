Apple тества четири прототипа на виртуални очила

Американската компания работи активно по няколко версии на умни очила, които да съчетават добавена и виртуална реалност и може да са следващата голяма хардуерна категория, към която ще се насочи, за да намали зависимостта си от iPhone

Мартин Дешев Мартин Дешев

13 април 2026, 11:57
Apple тества четири прототипа на виртуални очила
Източник: Apple

Apple ускорява усилията си в областта на изкуствения интелект с нов фокус върху интелигентните очила, продуктова категория, която би могла да предефинира начина, по който потребителите взаимодействат с цифрово съдържание. Според информация на Bloomberg, компанията активно разработва четири вида очила, които съчетават стил, функционалност и усъвършенствани AI функции.

Умните очила се разглеждат като ключова стъпка към по-интуитивни изчисления. Вместо да вадят телефона за всяко нещо, потребителите могат да имат достъп до информация, известия и помощ от изкуствен интелект директно пред очите си. 

Очаква се подходът на Apple да наблегне на финес и използваемост. За разлика от по-обемните слушалки, новите модели са проектирани да наподобяват обикновени очила, с множество стилове и цветови опции, за да се харесат на широка аудитория. Целта е ясна: технологията да се усеща естествено, а не натрапчиво. 

Основната философия на Apple Glass е „познатост“. За разлика от очилата от миналото, тези модели са проектирани да бъдат неразличими от първокласните очила. Bloomberg съобщава, че Apple си е партнирала с италиански производители на рамки от висок клас, за да предложи три различни стила: Classic (стил Wayfarer), Minimalist (титаниеви телени рамки) и Bold (дебели ацетатни рамки). 

Цветовете ще следват текущата палитра на Apple – космическо черно, сребристо, полунощ и ново покритие „призма“, което фино се променя според светлината. Като скриват камерите и сензорите зад „опушени“ лещи и в рамките на дръжката на очилата, Apple разчита, че потребителите ще възприемат носими устройства само ако те не изглеждат като такива.

Очаква се очилата да разполагат с вградени камери и сензори, способни да анализират околната среда в реално време. Това би позволило на устройството да предоставя контекстуална информация, като например идентифициране на обекти, превод на текст или предлагане на упътвания, без да се изисква активна намеса от страна на потребителя. 

Камерите не записват по подразбиране. Вместо това те действат като „очи“ за изкуствения интелект на устройството, обработвайки визуални данни локално, за да поддържат строгите стандарти за поверителност на Apple. 

Гласовото взаимодействие също вероятно ще играе важна роля, позволявайки управление и комуникация без ръце. В този смисъл очилата биха могли да действат като постоянен асистент с изкуствен интелект, достъпен с един поглед или с гласова команда. 

За да постигне тънкия профил на традиционните очила, Apple използва модел на „разпределени“ изчисления. Очилата ще се свързват безжично с близък iPhone или Apple Watch, който ще се справи с тежката изчислителна работа. Това позволява на очилата да останат леки (под 50 грама), като същевременно поддържат „цял ден“ живот на батерията от приблизително 14 часа. 

Apple не е сама в това начинание. Други технологични гиганти също инвестират сериозно в интелигентни очила и носими устройства с изкуствен интелект, целящи да установят ранно господство в това, което мнозина смятат за следващата голяма компютърна платформа. Това създава силно конкурентна среда, където иновациите и изпълнението ще бъдат от решаващо значение. 

Apple Glass не е заместител на iPhone, а негов най-важен спътник. Като се фокусира върху информация, която може да се види лесно, а не върху завладяващи игри, Apple се позиционира така, че да спечели битката за нашите лица. Въпреки че продуктът все още е в процес на разработка, посоката е ясна: бъдещето на изкуствения интелект може да не се ограничава до устройствата, които държим в ръцете си, а вместо това да бъде вградено в света около нас. 

Редактор: Мартин Дешев
Apple виртуална реалност добавена реалност смартфон мобилен телефон Vision Pro технологии
Гюров пред Politico: Изборите в България не са за продан

Петер Мадяр сложи край на 16-годишната власт на Орбан, какво предстои за Унгария

Военен дрон с боеприпаси беше открит на плаж в Синеморец

САЩ с твърд ход срещу Иран, цената на петрола се повиши мигновено

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Въпреки милионите, китайските марки са неразпознаваеми в Германия

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

