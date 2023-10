Зрелищен военноморски парад се проведе днес в Босфора

Н ай-големият парад в историята на турските ВМС се проведе днес в Босфора по случай 100-годишнината от основаването на Република Турция от Мустафа Кемал Ататюрк.

Сто кораба на турските военноморски сили дефилираха във водите на истанбулския пролив, за да почетат днешния юбилей на републиката, отбелязван с празненства в цяла Турция. Най-големият боен кораб "Анадолу", гордостта на турските ВМС, също участва.

Парадът се състоя точно пред двореца "Долмабахче", където Ататюрк склопява очи на 10 ноември 1938 г. - израз на признателност към основателя на турската република и първи главнокомандващ на турските въоръжени сили.

Моряците, облечени в парадни униформи, бяха строени на борда мирно в стойка "за почест".

Турските граждани честват 100-годишнината от основаването на Република Турция

Специална платформа бе издигната на азиатския бряг на Босфора, откъдето турският президент Реджеп Тайип Ердоган, министърът на отбраната и генералитетът на турската армия наблюдаваха парада.

Президентът Ердоган поздрави парада със ставане на крака, точно когато бойният кораб "Анадолу" минаваше пред платформата с почетните гости.

