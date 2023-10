Д нес турските граждани честват 100-годишнината от основаването на Република Турция. Точно преди 100 години Мустафа Кемал Ататюрк провъзгласява Република Турция.

В цялата страна по повод националния празник ще бъдат организирани тържествени церемонии, като кулминацията на честванията ще бъде в столицата Анкара и в Истанбул.

Today is our day of rebirth from our ashes. Today is the 100th anniversary of the founding of the Republic of Turkey. Happy 100th anniversary. pic.twitter.com/k9mCnb3GTn — valentin (@valenti3326) October 28, 2023

Президентът Реджеп Тайип Ердоган ще участва в редица програми, които ще се проведат в Анкара и Истанбул по случай националния празник.

В изявление, публикувано в акаунта на Центъра за борба с дезинформацията към Дирекцията по комуникации на президентството, е посочено, че днес Ердоган ще посети мавзолея на Ататюрк – Анъткабир, в Анкара.

Държавният глава ще присъства на изложбата "100 гигантски произведения на изкуството през 100-годишнината на Републиката" в президентския комплекс "Бештепе".

Ердоган ще се обърне към народа със специално "Обръщение по случай 100-годишнината".

Той също така ще наблюдава парада на военноморските и военновъздушните сили на Турция в Истанбул.

Today marks the 100th anniversary of the Republic of Turkey.



A century ago, on this very day, the Turkish Grand National Assembly declared Turkey to be a republic and elected Mustafa Kemal Atatürk as its first president.



(1/3) pic.twitter.com/jb8SRxNXac — Ayşegül Kula (@aysegul_kula_) October 29, 2023

В 17:00 ч. в Босфора ще се проведе военноморски парад със 100 кораба, сред които и "TCG Anadolu". Този парад ще бъде съпроводен от 20 бойни самолета, a екипите на ВВС "Търкиш старс" и "СОЛОТЮРК" ще извършат демонстрационни полети. Това ще бъде най-големият парад в историята на военноморските сили на Турция.

Утре ще бъде изпълнен и "Химнът за 100-годишнината", композиран от Президентския симфоничен оркестър по случай 100-годишнината от основаването на Републиката.

Като част от тържествата за юбилея с дронове ще бъдат изпълнени шоу програми със светлини и фойерверки над Босфора.

Стогодишнината ще бъде отбелязана по подобен начин в цялата страна – ще има фойерверки и лазерни шоу програми, а също така на площадите в много градове са разположени гигантски екрани, показващи постиженията на републиката.

От началото на октомври турското президентство и правителството организират събития в цялата страна и в дипломатическите мисии в чужбина, тъй като тазгодишните чествания имат специално значение. Президентът Реджеп Тайип Ердоган, най-дългогодишният лидер на страната (включително с 11-годишен мандат като министър-председател), разглежда сегашния период като част от програмата "Векът на Турция“.

Celebration of the 100th anniversary of the Republic of Turkey, 29 October 2023, 1923-2023, 100th anniversary of independence! #100.years #happybirthdayturkey pic.twitter.com/Od9dg1rshV — creative monkey (@creativ_emonkey) October 29, 2023

Визията "Векът на Турция" съдържа програмата на неговата проислямистка Партия на справедливостта и развитието (ПСР) за втория век на републиката. Проектът бе представен на 28 октомври 2022 г. - ден преди националния празник на Турция на 29 октомври.

On this special milestone, we rejoice in honoring the 100th anniversary of the Republic of Turkey. Let's celebrate the past, embrace the present, and look forward to a future where Turkish youth continue Atatürk's vision for generations to come. Happy 100th anniversary! ❤️🤍🇹🇷 pic.twitter.com/A65zXvaSdY — Gazi ELT Society (@geltsociety) October 29, 2023

По повод на стогодишнината в цяла Турция се провеждат най-различни културни мероприятия, включително концерти на известни изпълнители, изложби и др. Организират се и спортни събития, спонсорирани от правителството и местните спортни организации - от маратони до тенис турнири.