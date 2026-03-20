Мистерията „Чарли Кърк“: Кой нареди спиране на разследването

Б ившият директор на Националния център за борба с тероризма Джо Кент заяви, че на неговия екип е било възпрепятствано да продължи разследването на убийството на консервативния активист Чарли Кърк, като твърди, че федерални агенции са му наредили да прекрати работата въпреки неразрешените въпроси около покушението.

„След това ни беше казано: „Хей, трябва да спрете. Не можете повече да работите по това“, каза Кент по време на интервю с Тъкър Карлсън в сряда, пише Newsweek.

Кент, бивш „зелена барета“, участвал в 11 бойни мисии, заяви, че разследващите също са били инструктирани да се съобразят с щатските власти в Юта. По думите му Федералното бюро за разследване е искало да предаде случая на властите на щата Юта и е определило случая като „лесно доказуем“.

„Имаше още работа за вършене по възможната външна връзка и ни беше попречено да я извършим“, каза Кент. Той описа как достъпът до информация и сътрудничеството между агенциите са били ограничени, като исканията за обмен на данни „постоянно са се проваляли“.

Кърк, известна консервативна фигура и близък съюзник на президента Доналд Тръмп, беше убит на 10 септември 2025 г. в Университета „Юта Вали“ в Орем, щата Юта, когато въоръжен нападател откри огън по време на събитие на организацията Turning Point USA. 22-годишният Тайлър Робинсън беше арестуван и обвинен в тежко убийство. Властите поддържат версията, че той е действал сам.

В разговора си с Карлсън, известен критик на войната с Иран, Кент обясни, че Националният център за борба с тероризма първоначално е проследявал версии за възможни чуждестранни връзки с убийството на Кърк, което попада в правомощията на агенцията. Но федералните власти са прекратили тези усилия.

Кент подчерта, че не прави заключения за отговорността, но настоява, че разследването е трябвало да продължи. Той каза, че екипът му е идентифицирал допълнителни следи, които изискват по-нататъшна проверка, включително възможни външни връзки. „Имаше достатъчно такива, за да се смята, че има нещо там“, каза Кент, визирайки публикации онлайн преди убийството на Кърк, които предполагат, че някои лица може да са имали предварителна информация за атаката.

Кент и Карлсън също така разпространиха недоказани твърдения, че Израел може да е бил замесен в опит за убийство на Тръмп през 2024 г.

Белият дом предприе действия за дискредитиране на Кент. Прес-секретарят Каролайн Ливит заяви пред Fox News в сряда, че писмото му за оставка е „пълно с неточности“ и „обидно“ за президента. „Мина доста време, откакто президентът го е виждал тук, в Белия дом“, каза Ливит.

Кент също е обект на критики заради публичната си опозиция срещу войната с Иран. Неговите критици посочват негови предишни изявления, включително разпространяване на конспиративни теории за щурма на Капитолия на 6 януари и поставяне под съмнение на руската намеса в изборите през 2016 г.

Кент направи тези твърдения по време на участие в предаването на Тъкър Карлсън в сряда, ден след като подаде оставка от поста си, позовавайки се на несъгласие с войната на администрацията на Тръмп срещу Иран.

В писмото си за оставка бившият ръководител в борбата с тероризма пише, че Иран не представлява непосредствена заплаха за Съединените щати и обвинява администрацията, че е била повлияна от Израел да започне военната кампания.