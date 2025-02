ДНК мистерия: Жената, която твърди, че е изчезналата Мади Маккан, разкри нови резултати

Ж ената, която твърди, че е изчезналото британско дете Маделин Маккан, публикува последните резултати от своите ДНК тестове.

23-годишната Джулия Ванделт стана интернет сензация през февруари 2023 г., когато създаде Instagram профил с името „@IAmMadeleineMcCann“, заявявайки, че е дъщерята на Кейт и Джери Маккан.

Известна и като Джулия Уендъл, тя участва в американското токшоу „Д-р Фил“, за да обсъди своята теория, но по-късно се извини и заяви, че съжалява за случилото се. В интервю за BBC миналата година тя призна, че се е заблуждавала.

Woman claiming to be Madeleine McCann releases new DNA test results https://t.co/WIfPl7W8Ho

Сега обаче, чрез новия си профил „@AmIJuliaWandelt“, Ванделт сподели резултатите от нов ДНК тест, като твърди, че Кейт и Джери Маккан са отказали да участват в него.

Според нея резултатите са били предоставени на „световен експерт“, който ги е сравнил с доказателства от местопрестъплението, свързано с изчезването на Мади Маккан през 2007 г. в Португалия.

Ванделт твърди, че анализът включва сравнение на очите, зъбите и гласа ѝ с тези на детето, което изчезва на тригодишна възраст от леглото си във ваканционен апартамент в Прая да Луз на 3 май 2007 г.

В многобройни публикации в социалните мрежи миналата седмица 23-годишната жена заяви, че нейният източник смята, че генетичните доказателства „категорично потвърждават“, че Джери Маккан може да е нейният биологичен баща.

Подкрепена от неназовани „експерти по анализ на ДНК“, Ванделт публикува първата част от резултатите, според които тя е „отчасти британка и отчасти ирландка“, а не 100% полякиня.

Това противоречи на предишни ДНК тестове, направени от частния детектив д-р Фиа Йонсон през 2023 г., които доказаха, че тя е изцяло полякиня.

Ванделт твърди, че не е могла да разбере предишните резултати и обвинява д-р Йонсон в манипулация, което следователката категорично отрича.

Woman claiming to be Madeleine McCann attends vigil in hope of confronting Kate and Gerry - but couple are on 'long weekend away' https://t.co/yGQmN2y9yO