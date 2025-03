Кристиан Брюкнер до дни на свобода: Какво означава това за случая "Мади"

Т върдението, че 47-годишният Кристиан Брюкнер е главният заподозрян за изчезването на Маделин Маккан, изглеждаше разклатено, когато през октомври той бе оправдан по пет несвързани обвинения за сексуални престъпления – две от които срещу деца – след процес, започнал през февруари 2024 г, пише Independent.

Въпреки огромния обществен интерес към миналото на Брюкнер, оправдателните присъди не бяха изненада. Още през юли председателстващият съдия Ута Инсе Енгеман от регионалния съд в Брауншвайг постанови, че „вече няма достатъчно доказателства за вина по всички обвинения“.

Брюкнер, германски гражданин, все още се намира в затвора, където излежава последните месеци от седемгодишната си присъда за изнасилването на 72-годишна американка през 2005 г. в курорта Ocean Club в Прая да Луз – същото място, където Маделин изчезна две години по-късно. Докато той настоява за предсрочно освобождаване, германската полиция бърза да го обвини в изчезването на детето, преди да напусне затвора в рамките на следващите две седмици.

Изминаха повече от пет години, откакто Брюкнер бе идентифициран като „главен заподозрян“ в предполагаемото отвличане и убийство на Маделин, няколко дни преди четвъртия й рожден ден. Още повече време е минало, откакто той първоначално попадна в обсега на разследването.

Интензивните медийни спекулации за връзката му със случая "Маккан" бяха допълнително засилени от зловещите детайли, разкрити по време на последния му процес. Енгеман ясно осъзнаваше рисковете от пристрастност и подчерта необходимостта от решения, основани единствено на доказателства.

Съдията напомни за съдебната клетва на безпристрастност: „Не сме длъжни да се съобразяваме с възгледите на медиите и обикновените посетители на кръчмата“, заяви тя. „Всички бяха чували за него във връзка със случая с Мади Маккан. Всички знаеха, че от 2020 г. прокуратурата непрекъснато го сочи като заподозрян. Когато човек е описан в медиите като „сексуален хищник“, това влияе на свидетелите.“

Тези коментари белязаха края на дело, в което често избухваха остри сблъсъци между прокурора Линдеман и адвоката на Брюкнер – Фридрих Фулшер, който обвиняваше обвинението в агресивна тактика и стремеж към „максимално увреждане“ на съда и процеса. Прокурорът настояваше за 15 години затвор за Брюкнер, но в крайна сметка той бе оправдан.

През 2023 г., в документалната програма Panorama на BBC, Ханс Кристиан Волтерс, главният прокурор на Брауншвайг, повтори тезата си: „Смятаме, че Брюкнер е замесен в изчезването на Маделин Маккан и вярваме, че я е убил.“ Ако обаче има доказателства за подобно твърдение, защо той никога не е бил официално обвинен? А ако няма доказателства, защо прокурорът многократно заявява, че е убеден във вината му?

