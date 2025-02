Обрат с жената, която твърди, че е безследно изчезналата Мади

Ж ена, която твърди, че е Маделин Маккан, е обвинена в четири случая на преследване.

23-годишната Джулия Вандел, известна също и като Джулия Ванделт, от Полша, е била арестувана на летището в Бристол в сряда, съобщи полицията в Лестършир.

ДНК мистерия: Жената, която твърди, че е изчезналата Мади, разкри нови резултати

Тя е задържана под стража, за да се яви пред магистратския съд на Лестършир в петък.

Две от четирите обвинения се отнасят до престъпления, извършени между 2 май 2024 г. и 15 февруари 2025 г. Вандел е обвинена и в още едно обвинение за преследване в периода между 3 януари и 21 април миналата година. Четвъртото обвинение се отнася за престъпления между 27 ноември и 29 януари миналата година.

Прокурор: Главният заподозрян по случая "Мади" няма да бъде обвинен в обозримо бъдеще

60-годишна жена от Уелс, която също е била арестувана по подозрение в преследване, е била освободена под гаранция, допълват от полицията.

Изчезването на Маделин се превърна в най-мистериозния случай на изчезнало дете в света. Мадлен изчезна в португалския Алгарви през 2007 г., докато беше на почивка със семейството си.

