Задържаха непълнолетни, заподозрени за тероризъм в Нидерландия

Т рима заподозрени в тероризъм са задържани тази нощ в три града на Нидерландия: Ротердам, Айндховен и Алкмар, съобщават местните медии.

Тримата задържани са на възраст от 16 до 19 години. Двама от заподозрените са непълнолетни, съобщава информационният портал „Ню“.

В какво точно са заподозрени тримата задържани, говорителят на прокуратурата не посочва, съобщава телевизия „Ен О Ес“.

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Според видео- и фотоагенцията „Джей Бе Медиа“ в Ротердам млад мъж е бил задържан и откаран със завързани очи. След това жилището е било претърсено, съобщава „Ен О Ес“. След десет минути колата с заподозрения се е върнала на улицата, допълва „Ню“. Превръзката му е била свалена, за да може да отключи телефона си чрез функцията за лицево разпознаване. Телефонът е бил иззет от следователите.

В Айндховен полицията е използвала експлозив, за да разбие вратата на жилището за другия заподозрян, пише „Ню“. И той е бил откаран със завързани очи. Полицаи и следователи впоследствие са претърсили жилището и няколко автомобила на улицата.

Според вестник „Айндховен Дагблад“ през 2023 г. на същия адрес в Айндховен, където тази нощ е имало акция, вече е бил задържан мъж. Той е бил привърженик на терористичната групировка „Ислямска държава“ и е обсъждал с други лица атентати срещу нощни клубове и полицейски участъци. През 2024 г. е получил наказание от 112 дни лишаване от свобода и 200 часа общественополезен труд, припомня телевизията.

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За Алкмар засега не се съобщават подробности.

Прокуратурата е съобщила пред „Ню“, че заподозрените ще бъдат представени пред съда най-вероятно в петък.