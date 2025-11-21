Нощ на ужаса в Разлог: 43-годишен уби мъж с удар в шията и опита да пререже гърлото на брат му

О кръжният съд в Благоевград призна за виновен подсъдим за убийство и опит за убийство, извършени през пролетта на 2023 г. в Разлог, съобщиха от съда.

Оттам посочват, че петчленен състав на Благоевградския окръжен съд е признал за виновен 43-годишен мъж от Разлог в това, че на 29 май 2023 г. около 23:00 часа на площада пред читалище „Развитие – 2004“ в Разлог е направил опит умишлено да умъртви повече от едно лице, като с нанасяне на удар с нож в областта на шията умишлено е умъртвил мъж с инициали Р.С., а с нанасяне на удар в областта на шията е опитал умишлено да умъртви друг мъж с инициали В.С. От съда допълват, че деянието по отношение на В.С. е останало недовършено по независещи от дееца причини, съобщава кореспондентът на БТА в Благоевград Десислава Велкова.

С постановената присъда на 43-годишния мъж е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 20 години, което да изтърпи при първоначален „строг“ режим. Присъдата може да се обжалва или протестира в 15-дневен срок, пред Апелативен съд – София.

По време на досъдебното производство от Окръжна прокуратура – Благоевград съобщиха, че убитият мъж Р.С. е на 47 години, а опит за убийство е извършен спрямо неговия брат В.С. на 35 години. В условията на неотложност е извършен оглед на местопроизшествието и са разпитани свидетели, а извършителят на деянието с инициали А.М. е бил установен и задържан в Ракитово.