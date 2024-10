С пасител на Грузия. Стожер на Русия. Филантроп. Олигарх. Бидзина Иванишвили е наричан с всички тези определения и дори с повече.

Милиардерът, който е най-богатият човек в Грузия и основател на управляващата партия, рядко е виждан на публични места или ако е виждан, то е зад бронирани стъкла. Въпреки това присъствието му се усеща силно в малката европейска държава, лутаща се между Русия и Запада, и в изборите, които могат да определят съдбата ѝ.

Иванишвили може да наблюдава центъра на Тбилиси от внушителната си резиденция, която се извисява над грузинската столица и в която има и хеликоптерна площадка. Иванишвили има и някои екзотични хобита, като отглеждане на акули и зебри и колекциониране на редки дървесни видове.

Шестдесет и осем годишният милиардер е смятан от мнозина свои приятели и врагове за най-влиятелната фигура в Грузия, или за сив кардинал, въпреки че не е заемал публична длъжност от над едно десетилетие. Той описва изборите в събота като екзистенциална битка, за да се попречи на „Глобалната партия на войната“ на Запада да въвлече Грузия в унищожителен конфликт с бившата господарка Русия, както по думите му се случва в Украйна.

„На Грузия и Украйна не беше позволено да се присъединят към НАТО и бяха оставени отвън", каза Иванишвили по време на една от редките си публични появи на проправителствен митинг в Тбилиси на 29 април.

„Всички подобни решения се вземат от Глобалната партия на войната, която има решаващо влияние върху НАТО и Европейския съюз, и която вижда в Грузия и Украйна само пушечно месо“, каза той.

Billionaire Bidzina Ivanishvili is continuing to steer Georgia between Russia and the West, urging neutrality to avoid Ukraine’s fate. https://t.co/3qu6NQZjPg