Девствени акули родиха потомство в аквариум в Италия

С поред ново проучване женски акули в аквариум в Италия продължават да се размножават сами, без участието на мъжки, което показва, че това може да е жизненоважен механизъм за оцеляване.

(Във видеото може да научите повече за: Учени изсипаха 750 литра синтетична кръв в океана, за да примамят женска акула)

В изследването, публикувано на 26 юли в списание Scientific Reports, учените документират многократно безполово размножаване при две обикновени гладки акули (Mustelus mustelus), които са класифицирани като застрашен вид от Международния съюз за опазване на природата. Акулите обикновено се срещат в Средиземно море и други топли води, но са застрашени от незаконен риболов.

Двете женски акули се намират в плен в аквариума в Кала Гононе, Италия, и са прекарали последните 14 години далеч от мъжките. От 2020 г. насам и двете женски се размножават безполово, което показва факултативна партеногенеза.

Sharks in an Italian aquarium keep having 'virgin birth' after years without males https://t.co/110rnJzZB1