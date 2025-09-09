Желязков: България ще продължи да дава на Черна гора силна подкрепа по пътя към ЕС

Б ългария ще продължи да дава на Черна гора силна подкрепа по пътя към членството й в Европейския съюз (ЕС). Това заяви българският премиер Росен Желязков на публична лекция пред студенти във Факултета по политически науки на Университета на Черна гора в рамките на двудневното му официално посещение.

Премиерът Желязков на визита в Черна гора

В официалната българска делегация са вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, министърът на туризма Мирослав Боршош и министърът на здравеопазването Силви Кирилов, които имаха вчера срещи с техните черногорски колеги.

"България оценява като амбициозна, но постижима целта на Черна гора да приключи преговорите за членство до края на 2026 г.", подчерта Желязков.

Той потвърди, че България ще подкрепя Черна гора, както политически, така и чрез предоставяне на експертна и техническа помощ по пътя към членство в Европейския съюз.

Желязков благодари за възможността да посети Черна гора - страната, която английският поет лорд Байрон описва като „най-красивата среща между земята и морето“. А големият поет на България Иван Вазов през далечната 1877 г. посвещава една от най-красивите си поеми на Черна гора и на нейния изключително силен, горд и свободолюбив народ.

Желязков изтъкна многовековните културни, исторически и духовни връзки между България и Черна гора, които се основават на общия корен на двата езика, както и на сходния генезис на писмеността и литературната традиция на двата народа. Българо-черногорските исторически връзки датират от Средновековието, когато черногорските князе се сродяват с българската царска династия на Самуил.

Българският премиер акцентира върху живота и дейността на един забележителен лекар, общественик и политик с черногорски произход, който е неразривно свързан с България - д-р Петър Ораховац – ярка личност в историята на българо-черногорските връзки.

Д-р Ораховац е черногорец, който идва след Освобождението у нас и става един от създателите на Българския лекарски съюз. По-късно е декан на Медицинския факултет в София, председател на Българския червен кръст и ректор на Софийския университет. По негово предложение са създадени много болници в България. По време на управлението му започва използването на първите линейки за бърза помощ. Историята на д-р Ораховац е само едно от многото доказателства, че между нашите две страни има дългогодишно приятелство и взаимно уважение.

Премиерът изтъкна традиционно добрите отношения през годините. "Днес те се характеризират с активен политически диалог на високо равнище и все по-задълбочаващи се отношения в различни сфери от взаимен интерес. България бе една от първите държави, която призна независимостта на Черна гора", подчерта Росен Желязков.

Той говори за значимостта на свободата - свободата на придвижване за поколението на вашите майки и бащи беше мечта, а за вас днес то е всекидневие и прекрасна биографична привилегия. Тази свобода и всички тези предимства за вас имат име – Европейски съюз, заяви Росен Желязков.

И посочи, че скоро Черна гора ще се присъедини към съюз от близо 500 милиона души. "Всички те представляват държави с разнородни култури и различни исторически съдби. Но са свързани от споделени ценности и отговорности и имат обща цел – устойчиво и приобщаващо бъдеще за всички европейци", каза премиерът Желязков.

"В днешните времена се изисква преди всичко осъзнаването на взаимозависимостта на всички държави и народи, осъзнаването на огромната мрежа от търговски, културни, политически, екологични връзки, които ни свързват всички на това земно кълбо. Да си независим днес означава да пазиш и развиваш традициите и ценностите на националния си живот, като в същото време вземаш и даваш стоки, услуги, идеи и знания, като така участваш в огромния световен обмен, в огромната световна мрежа. Да си независим днес означава да участваш на равноправни начала в ЕС и НАТО, да отстояваш там твоята гледна точка, да съдействаш заедно с останалите за укрепване на тези съюзи, за просперитета на Европа, за свободата и демокрацията по света", каза пред студентите в Черна гора Желязков.

Той подчерта още, че светът днес преживява дълбоки и драматични промени, в резултат на което и Европа е изправена пред безпрецедентни предизвикателства и изпитания, сред които нарастващите разходи за живот, трудната икономическа ситуация, управлението на миграцията, войната в Украйна и в Близкия изток.

Той спомена и предизвикателствата в областта на сигурността и отбраната и подобряването на готовността и управлението на кризи. По думите му Европа е уязвима по отношение на своята конкурентноспособност. Уязвима е от недостига на умения и работна сила.

"Конкурентоспособността на Европа се възпрепятства от нейната по-ниска производителност в сравнение с преките ѝ световни конкуренти. Една от причините за това е например недостатъчно широкото разпространение на цифровите технологии, което влияе на способността да се използват технологиите за разработването на нови услуги и бизнес модели", каза Желязков.

Европейската комисия добре осъзнава всичко това. Затова в ход е изпълнението на нов европейски план за просперитет. Той включва амбициозни цели за периода 2024-2029 г. и пакет от спешни мерки. Сред тях са поставяне на научните изследвания и иновациите в центъра на нашите икономики; повишаване на производителността чрез широко разпространение на цифровите технологии; улесняване на стопанската дейност и по-ефективен единен пазар; инвестиции в енергийна ефективност, в цифровизация на енергийната система и разгръщането на мрежа за водород.

"Европейската комисия вече усилено работи по осигуряването на достъп до нов суперкомпютърен капацитет, специално предназначен за стартиращите предприятия и промишлеността в областта на ИИ чрез инициатива за инфраструктурни комплекси за изкуствен интелект", каза още българският премиер.

В първия ден от визитата премиерът Желязков се срещна вчера с министър-председателя на Черна гора Милойко Спаич и с президента на Черна гора Яков Милатович.