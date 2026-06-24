Свят

Румънската Камара на депутатите прие мълчаливо проект за обединение с Молдова

Законодателната инициатива на партията „S.O.S. Румъния“ отива в Сената, който ще вземе окончателното решение по предложението.

24 юни 2026, 16:53
Румънската Камара на депутатите прие мълчаливо проект за обединение с Молдова
Източник: IStock

З аконодателно предложение, внесено от парламентарната група на националистическата партия „S.O.S. Румъния“ за обединение на Румъния и Република Молдова, се счита за прието от Камарата на депутатите поради изтичане на срока за разглеждане на законопроекта, предаде агенция Аджерпрес.

Проектът е внесен в Камарата на депутатите на 14 април, а Сенатът е органът, който ще вземе окончателното решение по инициативата, уточнява Аджерпрес.

Законопроектът беше споменат днес по време на пленарното заседание на Камарата на депутатите от председателстващата заседанието Наталия Интотеро: „Законодателно предложение относно обединението на Румъния и Република Молдова, Pl-x 305 от 2026 г., тъй като срокът за обсъждане и окончателно гласуване е изтекъл, законодателното предложение се счита за прието“, заяви тя, цитирана от Аджерпрес.

Според законопроекта „парламентът на Румъния потвърждава привързаността си към разпоредбите на Заключителния акт на Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа в Хелзинки, който допуска възможността за промяна на границите по мирен и дипломатически път". "Парламентът на Румъния взема решение за обединение на Румъния и Република Молдова“, се посочва в законодателната инициатива.

Молдова и Румъния: Могат ли да се обединят

Наред с това „парламентът на Румъния упълномощава правителството на страната незабавно да започне преговори с властите в Кишинев за финализиране на обединението с Република Молдова“.

„След приемането на този закон и публикуването му в Държавен вестник ще бъдат уведомени компетентните международни органи, правителството на Република Молдова, САЩ, НАТО, ООН и ЕС за изпълнение на разпоредбите на закона“, се предвижда още в законопроекта.

В мотивите към него се посочва, наред с другото, че инициативата отваря пътя за преговори за връщането към родината на територии, „откъснати насилствено от болшевиките с помощта на великите сили“.

Вносителите на законопроекта посочват също, че в момента основните политически сили в Румъния и мнозинството в Република Молдова желаят подобно обединение.

Според вносителите на законопроекта парламентът на Румъния трябва да вземе решение за обединение на Румъния с Република Молдова, а впоследствие и парламентът на Република Молдова да вземе решение за обединение с Румъния.

Според неотдавнашно проучване на агенция ИНСКОП седем от 10 румънци (71,9 процента) биха гласували с „Да“ на референдум за обединение на Румъния и Молдова. Според данните от анкетата 21,4 процента от румънците биха гласували с „Не“, ако има референдум.

Бъсеску пожела обединение на Румъния и Молдова

В Република Молдова мнозинството от гражданите не подкрепя идеята за обединение с Румъния, показват данни от последния Барометър на общественото мнение, проведен през септември 2025 г. Анкетата показа, че почти 46 процента от молдовските граждани биха гласували против обединение, а над 33 процента „за“.

Наскоро президентът на Румъния Никушор Дан каза, че „Румъния е готова“, в случай че гражданите на Република Молдова подкрепят проект за обединение на двете страни.

Президентът на Молдова Мая Санду заяви в интервю за британски журналисти през януари, че би гласувала за обединение с Румъния, ако се организира референдум по този въпрос.

Част от територията на днешна Република Молдова (областта Бесарабия) е била част от Румъния през първата половина на 20 век. Това става след Първата световна война, когато Бесарабия се присъединява към Румъния през 1918 г. и остава под румънска администрация до 1940 г.

Източник: БТА, София Георгиева    
Румъния Република Молдова обединение законопроект Камара на депутатите политика парламент международни отношения референдум Бесарабия
Последвайте ни

По темата

Гълъб Донев представя Бюджет 2026: Кабинетът цели дефицит от 5,7% догодина и под 3% през 2028 г.

Гълъб Донев представя Бюджет 2026: Кабинетът цели дефицит от 5,7% догодина и под 3% през 2028 г.

Бил Гейтс разкри рускините, с които е имал сексуални афери

Бил Гейтс разкри рускините, с които е имал сексуални афери

Тир помете кола на АМ „Тракия“: Загинаха мъж и две деца

Тир помете кола на АМ „Тракия“: Загинаха мъж и две деца

Румънската Камара на депутатите прие мълчаливо проект за обединение с Молдова

Румънската Камара на депутатите прие мълчаливо проект за обединение с Молдова

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg
Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката
Ексклузивно

Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката

Преди 11 часа
Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва
Ексклузивно

Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

Преди 9 часа
Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран
Ексклузивно

Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран

Преди 10 часа
Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код
Ексклузивно

Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>&bdquo;Духът на Анкоридж&ldquo; още е жив: Москва напомни за сделката с Вашингтон</p>

Лавров: Русия остава ангажирана с договореностите между Путин и Тръмп за Украйна

Свят Преди 19 минути

Москва няма да приема временни решения и няма да се поддава на ултиматуми, заяви руският външен министър

ПП обвини ГЕРБ за „Баба Алино“, Емил Радев отхвърли твърденията

ПП обвини ГЕРБ за „Баба Алино“, Емил Радев отхвърли твърденията

България Преди 33 минути

Евродепутатът посочи, че ще заведе дело заради твърденията, свързващи семейството му със скандала във Варна

Европа се топи: Жегата остави без ток десетки хиляди във Франция

Европа се топи: Жегата остави без ток десетки хиляди във Франция

Свят Преди 1 час

Повече от половината страна остава под червен код за опасни горещини, като по-късно през деня в югозападните райони са възможни максимални температури от 43°C, според синоптиците

Илон Мъск загуби 350 милиарда долара за броени дни след срив на акциите на SpaceX

Илон Мъск загуби 350 милиарда долара за броени дни след срив на акциите на SpaceX

Любопитно Преди 1 час

Брутален срив на акциите на SpaceX стопи богатството на ексцентричния предприемач със сума, по-голяма от БВП на редица държави. Благодарение на космическия мащаб на състоянието му обаче, Мъск удържа фронта на границата от 1,1 трилиона долара, оставайки недостижим за простосмъртните

Иран постави твърдо условие за достъп до ядрените си обекти

Иран постави твърдо условие за достъп до ядрените си обекти

Свят Преди 1 час

Техеран настоява първо да бъдат предприети конкретни стъпки за отмяна на американските санкции, преди да допусне инспекции и достъп до ядрени материали

Жега парализира жп трафика във Великобритания, пътуванията - само при крайна нужда

Жега парализира жп трафика във Великобритания, пътуванията - само при крайна нужда

Свят Преди 1 час

​Властите предупреждават за сериозни смущения в жп трафика в районите, засегнати от екстремните жеги

Буря заплашва мача Бразилия – Шотландия в Маями

Буря заплашва мача Бразилия – Шотландия в Маями

Свят Преди 1 час

Мениджърът на Шотландия Стив Кларк разкри, че отборът му има готов план в случай на забавяне на мача

.

Афганистан: нови забрани за жените, смартфоните и протестите

Свят Преди 1 час

Талибаните в Афганистан затягат разпоредбите за облеклото на жените, стрелят по протестиращи и забраняват ползването на смартфони

Обрат на пазарите: Петролът падна под $75 за първи път от началото на войната

Обрат на пазарите: Петролът падна под $75 за първи път от началото на войната

Свят Преди 2 часа

Пазарите реагираха положително на договореното прекратяване на конфликта между Вашингтон и Техеран

<p>Гроси: МААЕ влиза в ядрените обекти на Иран</p>

МААЕ ще инспектира ядрените съоръжения на Иран, обяви Рафаел Гроси

България Преди 2 часа

Директорът на агенцията заяви, че проверките са неразделна част от споразумението между САЩ и Иран

„Сив развод“: Новата мода в САЩ, която съсипва браковете след 50-ата година

„Сив развод“: Новата мода в САЩ, която съсипва браковете след 50-ата година

Свят Преди 2 часа

Една нова социална тенденция, наречена „сив развод“, променя демографския пейзаж в САЩ, като делът на разделите при хора над 50 години достига близо 40% от всички бракоразводни дела

ВАС глоби шефката на НДК за конфликт на интереси

ВАС глоби шефката на НДК за конфликт на интереси

България Преди 2 часа

Адрияна Татарова е санкционирана с 5000 лева за договор за наем на зала, подписан със собствения ѝ син.

<p>Хорозов пое ЦИК с заявка -&nbsp;повече доверие и прозрачност</p>

Георги Хорозов пое ЦИК със заявка за откритост и по-високо обществено доверие в изборите

България Преди 3 часа

Новият председател на комисията постави акцент върху прозрачността, законосъобразността и равнопоставеното участие в изборния процес

<p>КЗК удря по цените на храните с 19 мерки</p>

КЗК предлага 19 мерки за по-прозрачни цени и по-силна конкуренция в сектора „Храни“

България Преди 3 часа

Комисията настоява за проследимост по веригата на доставки, контрол върху

Българската изба BONONIA ESTATE бележи една от най-успешните години в своята история със седемнадесет международни отличия

Българската изба BONONIA ESTATE бележи една от най-успешните години в своята история със седемнадесет международни отличия

Любопитно Преди 3 часа

Екоактивисти погнаха Тейлър Суифт: Разкриха тайния летателен дневник на частния ѝ самолет

Екоактивисти погнаха Тейлър Суифт: Разкриха тайния летателен дневник на частния ѝ самолет

Любопитно Преди 3 часа

Данни от въздушния трафик разкриха, че суперзвездата използва луксозната си машина за абсурдно къси разстояния, които с кола отнемат по-малко от час. Докато екозащитници говорят за „чист каприз“, екипът на певицата побърза да се оправдае, че самолетът редовно се дава под наем

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които обичат водата, калта и забавленията на открито

dogsandcats.bg

Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

dogsandcats.bg
1

Предстои период с уморителни жеги

sinoptik.bg
1

Опасни жеги в Европа

sinoptik.bg

Звездна тайна: Защо известните крият датите на сватбите си?

Edna.bg

Кои професии са най-голямото изпитание за брака?

Edna.bg

Ужасно! Две деца от школата на Славия загинаха в пътен инцидент

Gong.bg

Официално: Стефано Сенси подписа с ЦСКА

Gong.bg

По-високи осигуровки и по-скъпи винетки в Бюджет 2026

Nova.bg

Тир се вряза в кола в насрещното на „Тракия”, загинаха мъж и две деца (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg