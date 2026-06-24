Бил Гейтс разкри рускините, с които е имал сексуални афери

О снователят на Microsoft Бил Гейтс разкри пред Конгреса на САЩ самоличността на двете рускини, с които е имал интимни афери в миналото. Официални документи показват, че покойният сексуален престъпник и трафикант на хора Джефри Епстийн е разполагал с тази информация и се е опитал да я използва за брутално изнудване срещу милиардера, пише New York Post.

Според публикувания препис от изслушването, Гейтс е бил разпитан при закрити врата пред Комисията по надзор на Камарата на представителите. Милиардерът е трябвало да отговаря на въпроси за „опитите за натиск“ от страна на Епстийн. За въпросните изневери по-късно е научила и бившата съпруга на магната – Мелинда Френч Гейтс, а самият Гейтс е признал за тях пред служителите на своята филантропска фондация по-рано тази година.

Bill Gates ID's Russian women Jeffrey Epstein 'attempted to blackmail' him over https://t.co/LiapGiC7bz pic.twitter.com/rXjwO8JhQG — New York Post (@nypost) June 23, 2026

Пред конгресмените Бил Гейтс свидетелства, че Епстийн е разбрал с абсолютна точност за две негови тайни връзки с руски гражданки: професионалната състезателка по бридж Мила Антонова и учения в сферата на ядрената физика Карима Нигматулина.

Черновата на имейла: Наркотици, секс и Адерал

Опитът на Епстийн да придобие „контрол“ над един от най-богатите хора в света се доказва от разкрита чернова на имейл от 18 юли 2013 г. Документът бе публикуван от Министерството на правосъдието на САЩ и показва, че Епстийн е написал писмото от името на тогавашния научен съветник на Гейтс – Борис Николич, който по това време се готвел да напусне поста си.

„Въпреки че ми беше любезно предложено да премина на нова позиция след 6 години служба и че Бил обеща да ми даде щедра сума, смятам, че би било нечестно спрямо мен и бъдещето ми да продължавам да помагам на Бил да се сдобива с наркотици, за да се справя с последствията от секса с руски момичета. Не мога повече да улеснявам незаконните му срещи с омъжени жени или да бъда молен да осигурявам „Адерал“ (мощен стимулант) за турнирите му по бридж“, гласи скандалният текст, подготвен от Епстийн.

Пред разследващите Бил Гейтс дефинира този документ като „чист опит за изнудване“, въпреки че в други моменти от разпита се опитва да омаловажи ситуацията.

Bill Gates admits to multiple affairs including Russian nuclear scientist in Epstein testimony before House https://t.co/NzLioNuwqd — Daily Mail (@DailyMail) June 24, 2026

„Кой знае дали Епстийн някога изобщо е изпращал това на д-р Николич. Изглежда обаче, че той е обмислял да използва смесица от факти и пълни лъжи като лост за изнудване. Целта му е била да подобри преговорната позиция на д-р Николич при напускането на офиса ми“, обясни Гейтс пред законодателите.

Милиардерът допълва, че последвалите искания на Епстийн да му бъдат възстановени пари, които финансистът е похарчил за обучението на Мила Антонова, са били „или изнудване, или отчаян опит да възстанови контактите си с мен“. Гейтс категорично отрече да е знаел за педофилските мрежи на финансиста, но призна, че е поддържал срещи с него между 2011 и 2014 г. с цел привличане на средства за филантропската си фондация.

По време на бракоразводния си процес с Мелинда, Бил Гейтс е бил принуден да отговаря на обвинения за над 20 извънбрачни връзки по време на брака им.

Bill Gates names three women he had affairs with - The Telegraph https://t.co/cS4a26Izx8 — PANDUR (@pandur909) June 24, 2026

Секретарката на Епстийн: „Работех за доктор Джекил, без да виждам мистър Хайд“

Комисията към Конгреса публикува и препис от разпита на дългогодишната лична асистентка на Епстийн – Лесли Гроф. Тя призна, че е уреждала графиците за масажи на шефа си „почти ежедневно“, но отрече да е знаела, че момичетата са били непълнолетни или сексуално експлоатирани.

„За мен уреждането на масажи за г-н Епстийн отнемаше няколко минути и беше просто част от рутината му, точно както за други хора е ходенето на фитнес. Искам да кажа ясно и без никакво съмнение: днес осъзнавам, че човекът, за когото работих от 2001 до 2019 г., е бил пълно чудовище. 18 години аз работех за д-р Джекил, но никога не ми бе позволено да видя истинския г-н Хайд“, защити се Гроф.

Bill Gates ADMITS to affairs in Congress — women NAMED for the FIRST time pic.twitter.com/2cdnTaEb5M — Levant News (@LevantWire) June 24, 2026

Попитана защо е останала на работа при него дори след като през 2008 г. той беше осъден на първа инстанция за склоняване на непълнолетни към проституция, тя обясни, че милиардерът я е манипулирал. Епстийн я убедил, че обвиненията са заговор на правоохранителните органи и опит за мащабно изнудване за пари.

Гроф свидетелства още, че е уреждала „инцидентни“ телефонни разговори между Епстийн и Доналд Тръмп (приблизително веднъж на тримесечие), но категорично отрече Тръмп да е ползвал други „услуги“ като масажи или полети с частния самолет на покойния финансист. По думите ѝ, в един момент разговорите между двамата просто спрели без обяснение.