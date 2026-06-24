Нов мандат за директора на военното разузнаване предлага правителството

П равителството предлага директорът на Служба „Военно разузнаване“ да бъде преназначен на длъжността за нов 5-годишен мандат. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Приеха изненадващи текстове в Закона за военното разузнаване

Министерският съвет прие решение, с което предлага на президента на Република България да издаде указ, с който бригаден генерал Венелин Венев - директор на Служба „Военно разузнаване“, да бъде преназначен на длъжността за нов 5-годишен мандат, считано от 12 юли 2026 г.

Освободен е шефът на военното разузнаване

На 12 януари тази година служба „Военно разузнаване“ отбеляза професионалния си празник и 118-ата годишнина от създаването на българското военно разузнаване.

Кой е Венелин Венев?

Венелин Венев е роден 1973 г. Той е дългогодишен офицер от българските служби за сигурност. Заема поста директор на Служба „Военно разузнаване“ (СВР) от 2021 година, след като е назначен с указ на президента на Република България.

Преди заемането на висшата ръководна длъжност, Венев преминава през различни етапи на кариерно развитие в системата на военното разузнаване, включително работа на оперативни и ръководни позиции.

Притежава опит в сферата на стратегическото разузнаване и международното сътрудничество.

Образованието му е тясно профилирано в областта на сигурността и отбраната.