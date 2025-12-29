България

Климатолог за 2026 г.: Повече климатични аномалии и екстремно време в България

Най-сериозните промени се наблюдават в разпределението на валежите и в повишаването на температурите

29 декември 2025, 11:13
Климатолог за 2026 г.: Повече климатични аномалии и екстремно време в България
Източник: iStock/GettyImages

К лиматологът Симеон Матев коментира климатичните аномалии, с които ще се сблъскаме през 2026 г. „ Климатичните аномалии през последните години вече не са изключение, а устойчива тенденция“, заявява той пред Агенция „Фокус“.

По думите му най-сериозните промени се наблюдават в разпределението на валежите и в повишаването на температурите.

„Все по-често дълги сухи периоди се редуват с кратки, но изключително интензивни извалявания. В рамките на един месец падат количества дъжд, равняващи се на няколко месечни норми, след което следват три-четири месеца на засушаване.

Тази неблагоприятна комбинация е особено пагубна за земеделието и води до повишен риск от наводнения, свлачища и други природни бедствия. Тенденцията не е характерна само за България, а се наблюдава на Балканите и в голяма част от света“, допълни той.

Според Матев една от основните причини за тези процеси е глобалното затопляне. „Наред с промените във валежите се отчита и ясно повишаване на температурите. Очаква се 2025 г. да бъде сред петте най-топли години в България от началото на инструменталните метеорологични наблюдения преди повече от 140 години. В световен мащаб годината вероятно ще се нареди на второ или трето място по топлина“, каза още климатологът.

„По сезони най-силно затопляне се наблюдава през лятото, докато пролетта и есента у нас почти не показват температурни промени. Въпреки че годишните количества валежи не се изменят съществено, тяхното неравномерно разпределение създава сериозни предизвикателства. Това са процеси, към които трябва да се адаптираме, за да можем да се справим с капризите на времето през следващите години“, подчерта Матев.

По темата

Източник: Агенция "Фокус"    
климатични аномалии Симеон Матев глобално затопляне валежи температури засушаване наводнения природни бедствия земеделие адаптация
Последвайте ни
Бойко Борисов: Играете опасна игра, не я разбирате

Бойко Борисов: Играете опасна игра, не я разбирате

Какво ще се случи с COVID-19 през 2026 г. – експерти обясняват

Какво ще се случи с COVID-19 през 2026 г. – експерти обясняват

Трагедия в София – жена загина при пожар

Трагедия в София – жена загина при пожар

Този лесен трик ще размрази стъклото на колата ви за секунди

Този лесен трик ще размрази стъклото на колата ви за секунди

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Могат ли кучетата да усетят кога някой ще умре

Могат ли кучетата да усетят кога някой ще умре

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 3 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 3 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 3 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 3 дни

Виц на деня

-От месец ходя на групова терапия за справяне с нарцистично личностно разстройство. -И, как е. -Аз съм най-хубавата от групата.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Трима полицаи загинаха при операция срещу ИДИЛ в Турция

Свят Преди 39 минути

Девет представители на силите за сигурност са пострадали

Почина Мелани Уотсън – актрисата, която промени представата за хората с увреждания

Почина Мелани Уотсън – актрисата, която промени представата за хората с увреждания

Свят Преди 49 минути

Бившата детска звезда е родена с остеогенеза имперфекта и е използвала инвалидна количка

Снежна скулптура на крал се превърна в сензация в Ню Йорк

Снежна скулптура на крал се превърна в сензация в Ню Йорк

Любопитно Преди 1 час

Автор на скулптурата е беларуският артист Хенрик Лойка, който я е създал само за три часа

Магнитни бури в края на декември и началото на януари - график по дни

Магнитни бури в края на декември и началото на януари - график по дни

Любопитно Преди 1 час

Вижте кой е най-засегнат и как да се предпазим

Китай предупреди „външните сили“ да не подкрепят Тайван

Китай предупреди „външните сили“ да не подкрепят Тайван

Свят Преди 1 час

Пекин претендира, че Тайван е част от суверенната му територия и отказва да изключи използването на военни действия за завладяване на островната демокрация

.

"Тренд": Над половината българи са били щастливи през 2025 г.

България Преди 1 час

Мнозинството от анкетираните обаче определя годината като лоша за страната

Бракове, предателства и нещастно майчинство – тъмната страна на живота на Бриджит Бардо

Бракове, предателства и нещастно майчинство – тъмната страна на живота на Бриджит Бардо

Свят Преди 1 час

Френската актриса, превърнала се в противоречива фигура през по-късните си години, е имала няколко нашумели връзки и четири брака

.

Тайланд и Камбоджа се споразумяха да "укрепят примирието" по време на преговори в Китай

Свят Преди 1 час

Тайландски и камбоджански представители на отбраната също се присъединиха към преговорите в Китай

Някои "здравословни“ храни тайно саботират тялото ви

Някои "здравословни“ храни тайно саботират тялото ви

Любопитно Преди 1 час

Проливни дъждове причиниха наводнения и взеха жертви в Испания

Проливни дъждове причиниха наводнения и взеха жертви в Испания

Свят Преди 2 часа

Най-тежко засегнати са районите около Гранада и Малага

АЕЦ "Запорожие"

Критичен ремонт на АЕЦ „Запорожие“ правят международни експерти

Свят Преди 2 часа

Рафаел Гроси, ръководителят на ядрения надзорен орган на ООН – Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), заяви, че ремонтите на електропроводите в близост до Запорожката атомна електроцентрала (ЗАЕЦ) са започнали, след като агенцията е договорила локално прекратяване на огъня в района

Да развиваш бизнес, като развиваш хора. Как МЕТРО България гради работодателска марка „на едро“

Да развиваш бизнес, като развиваш хора. Как МЕТРО България гради работодателска марка „на едро“

Любопитно Преди 2 часа

Равносметка на година, в която ученето, диалогът и смелостта да „вдигнеш ръка“ се превърнаха в култура

.

След близо 8 години битка: Семейството на убитата Божидара ще търси справедливост в Страсбург

България Преди 2 часа

Близките на убитото момиче определят наказанието от две години и половина затвор като „болезнено ниско“ и липса на справедливост

Прокурор: Жената на бившия южнокорейски президент е взимала подкупи

Прокурор: Жената на бившия южнокорейски президент е взимала подкупи

Свят Преди 2 часа

Тръмп приема във Флорида израелския премиер Нетаняху

Тръмп приема във Флорида израелския премиер Нетаняху

Свят Преди 2 часа

Нетаняху ще се опита да премести фокуса върху Иран по време на петата си среща с Тръмп в САЩ тази година

.

Висока лавинна опасност в Пирин

България Преди 3 часа

Трета степен от пет във високата част на планината, предупреждават от ПСС

Всичко от днес

От мрежата

13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

dogsandcats.bg

5 коледни филма с кучета, които да гледате навръх празника

dogsandcats.bg
1

Странен феномен на плажа Копакабана

sinoptik.bg
1

Етна "поздрави" за Коледа

sinoptik.bg

Когато връзката носи лекота

Edna.bg

ГОДИШЕН ХОРОСКОП 2026 за зодия Козирог: Кариера, любов, здраве

Edna.bg

Спасяват наш легендарен клуб

Gong.bg

Гласувай за Betano Играч на кръга! Избери най-добрия в Англия

Gong.bg

2 години и половина затвор за причинилия катастрофата, в която загина Божидара, семейството ще търси справедливост в Страсбург

Nova.bg

Бурният вятър в Пловдив: Над 80 сигнала за сериозни материални щети и потрошени автомобили

Nova.bg