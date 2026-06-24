Обрат на пазарите: Петролът падна под $75 за първи път от началото на войната

Ц ената на петрола сорт Брент от Северно море, който служи като международен еталон, продължи да поевтинява и за първи път от началото на войната в Близкия изток падна под границата от 75 долара за барел.

В момента цената на петрол тип Brent се търгува за 22,86 долара за барел

Котировките на Брент се понижиха с 3,1% до 74,73 долара за барел, задълбочавайки спада, започнал след като Съединените щати и Иран постигнаха споразумение миналата седмица за прекратяване на конфликта, избухнал на 28 февруари, предаде АФП.

Петролът тип Брент поскъпна рязко

Пазарите реагираха положително на перспективата за намаляване на напрежението в региона, който е от ключово значение за световните доставки на петрол, което доведе до отслабване на опасенията за прекъсване на снабдяването и съответно до понижение на цените.

Брент

Брент (Brent) е един от основните световни еталонни сортове суров нефт, който служи като ключов бенчмарк за ценообразуването на петрола на международните пазари. Наименованието произлиза от петролно находище в Северно море, открито през 1971 г. и кръстено на гъската „брент“ (вид белобуза гъска), съгласно традицията на фирмата да именува находищата си на птици.

Технически „Брент“ представлява лек и сладък суров нефт, което означава, че има сравнително ниска плътност и ниско съдържание на сяра. Тези характеристики го правят изключително подходящ за преработка в бензин и средни дестилати като газьол и керосин, които са с голямо търсене в световен мащаб. Първоначално терминът се отнасяше единствено за добива от едноименното находище, но с изчерпването на запасите му, „Брент“ се трансформира в кошница (Brent Crude), включваща смес от петрол от няколко различни находища в Северно море, разположени главно в британския и норвежкия сектор.

Значението на сорта Брент е фундаментално за глобалната енергийна икономика. Около две трети от международно търгуваните договори за суров нефт се ценообразуват на базата на фючърси върху Брент, търгувани на борсата ICE (Intercontinental Exchange). Той се счита за по-прецизен индикатор за глобалното търсене и предлагане в сравнение с американския сорт WTI (West Texas Intermediate), тъй като се добива в морето и е по-лесен за транспортиране до световните пазари чрез танкери.

Исторически, цената на Брент се използва от анализатори, инвеститори и правителства за оценка на пазарните тенденции и изготвяне на икономически прогнози. Неговата цена често се влияе от геополитически събития, нивата на добив от страните от ОПЕК+, стабилността в регионите на производство и колебанията в световния икономически растеж. Като еталон, Брент играе ролята на „ценови коректив“. Всяка значима промяна в неговата стойност оказва директно влияние върху цените на горивата по бензиностанциите в световен мащаб, включително в България, където горивата са пряко обвързани с движението на международните котировки на този сорт. Въпреки развитието на алтернативни източници на енергия, Брент остава най-цитираният индекс в енергийния сектор, осигурявайки прозрачност и сравнимост в сложния механизъм на глобалната петролна търговия.