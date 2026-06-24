Българската изба BONONIA ESTATE бележи една от най-успешните години в своята история със седемнадесет международни отличия

С амо през първата половина на 2026 година Bononia Estate Winery & Resort спечели седемнадесет престижни международни отличия от най-авторитетните винени конкурси в света. Сред тях са платинен медал и Best of Show Bulgaria Trophy, три златни и три сребърни медала от Balkans International Wine Competition, златен медал от Chardonnay du Monde, златен и сребърен медал и престижното Best of Show Bulgaria от Mundus Vini, както и три златни медала, един сребърен и един бронзов от Decanter World Wine Awards.

Първият за годината успех дойде от Франция. На Chardonnay du Monde 2026 – един от най-престижните световни конкурси за вина от сорта Шардоне, провеждан ежегодно в сърцето на Бургундия, Франция BONONIA ESTATE ISTAR Chardonnay 2024 бе отличено със златен медал. Наградата е спечелена в конкуренция със стотици вина от десетки държави и представлява сериозно международно признание за качеството на виното.

Впечатляващо бе и представянето на Bononia Estate на Mundus Vini Spring Tasting 2026, провеждан в Нойщат ан дер Вайнщрасе, Германия – един от най-влиятелните винени конкурси в света. Сред повече от 5 000 вина от различни държави, оценявани от 150 международни експерта, BONONIA ESTATE Vrachanski Misket 2024 спечели златен медал и престижната титла Best of Show за най-добро бяло вино от местен сорт в категорията „Бели вина от България“. ISTAR Chardonnay 2024 допълни успеха на избата със сребърен медал.

Следващото значимо международно признание през годината дойде от престижния конкурс Balkans International Wine Competition 2026, проведен на остров Хвар, Хърватия. В конкурса участваха рекордните 280 винарски изби от Балканския регион, а вината бяха оценявани от международно жури, включващо четирима носители на престижната титла Master of Wine. Сред отличените вина се нареди BONONIA Gold Selection Premium White 2023, което с впечатляващите 96 точки беше най-високо оцененото българско вино в конкурса и спечели единствения за България платинен медал от общо девет присъдени платинени отличия. Виното беше удостоено и с Best of Show Trophy за най-добро бяло вино в категория „Бели вина от България“, като по този начин заслужено затвърди репутацията си на едно от най-впечатляващите бели вина в портфолиото на избата.

Източник: Bononia Estate

Успехът на Bononia Estate беше допълнен от още три златни медала, присъдени на BONONIA ESTATE Natural Sparkling Wine, BONONIA ESTATE Dimyat 2024 и BONONIA ESTATE Gamza 2024. Отличното представяне на избата беше потвърдено и с три сребърни медала за Bononia Estate Pinot Gris 2023, BONONIA ESTATE Vrachanski Misket 2024 и BONONIA Gold Selection Premium Red 2021. Тези отличия са поредно доказателство за последователната политика на избата за производство на висококачествени вина.

Кулминацията на международния сезон бе участието в Decanter World Wine Awards 2026. Конкурсът, провеждан ежегодно в Лондон, Великобритания, се счита за световния еталон за качество във винената индустрия. Вината се оценяват чрез изключително строг процес на сляпа дегустация от най-уважаваните винени експерти в бранша – Masters of Wine и Master Sommeliers. В тазгодишното издание Bononia Estate Winery & Resort завоюва три златни медала за BONONIA ESTATE Gamza 2024, Gomotartzi Dimyat x Vermentino 2024 и Gomotartzi Gamza x Cabernet Franc 2024 от общо 5 за България. Отличията поставят вината сред най-високо оценените български представители в конкурса и потвърждават потенциала на местните сортове да се конкурират успешно на най-високо международно ниво. BONONIA Gold Selection White 2023 и ISTAR Chardonnay 2024 допълниха букета от награди съответно със сребърен и бронзов медал.

Източник: Bononia Estate

В основата на винения стил на Bononia Estate Winery & Resort стои експертизата на Стефан Пирев – един от най-утвърдените български енолози с повече от три десетилетия опит във винарството. За него виното е отражение на човека, който го създава – на неговия път, знания, характер и мироглед. В Bononia Estate Winery & Resort Пирев прилага своята безкомпромисна философия за качество чрез внимателен подбор на гроздето от собствени лозя и прецизен контрол върху всеки етап от винификацията. Воден от убеждението, че специалното вино се ражда от баланса между природата, технологията и човешкия талант, той създава вина с отличителен характер, елегантност и стил. И днес неговата амбиция остава непроменена – да създава запомнящи се вина с ясно изразена идентичност и собствен почерк.

Успехите на Bononia Estate Winery & Resort са повод за гордост не само за избата, но и за България. В момент, когато световният винен пазар става все по-конкурентен, отличия от конкурси като Decanter World Wine Awards, Mundus Vini, Balkans International Wine Competition и Chardonnay du Monde показват, че българските производители могат успешно да се съревновават и да печелят признание редом до най-утвърдените винени региони в света. Именно такива успехи изграждат международния авторитет на страната и поставят българските вина все по-уверено на световната винена карта, превръщайки ги в достойни посланици на България пред глобалната винена общност.

„Истинската стойност на едно отличие е признанието за последователността, търпението и стремежа към съвършенство, които стоят зад всяка бутилка. За нас е чест българските вина да са редом до най-добрите световни образци. Това ни вдъхновява да надграждаме постигнатото и да превръщаме всяка следваща стъпка в израз на качество, автентичност и непреходна елегантност“, коментират от Bononia Estate Winery & Resort.

Вината от портфолиото на избата може да се поръчат бързо и удобно чрез фирмения сайт и магазин на www.bononiaestate.com

Източник: Bononia Estate

Bononia Estate Winery & Resort е впечатляваща винена дестинация на самия бряг на река Дунав – място, където качественото винопроизводство, фината гастрономия, тихият лукс и спокойствието на природата се срещат в съвършена хармония. Комплексът обединява модерна винарна, бутиков хотел, ресторант с впечатляваща панорамна гледка към реката и реставрирана историческа сграда от 1895 г., съхранила духа на времето през три века.

За повече информация:

Web: www.bononiaestate.com

За резервации: hotel@bononiaestate.com или тел. +359 882 362 623

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