Свят

Земетресение разтърси остров Крит

Епицентърът на земетресението е бил на 103 км източно-югоизточно от Ираклион

14 ноември 2025, 13:51
Земетресение разтърси остров Крит
Източник: БТА

З еметресение с магнитуд от 4,0 по скалата на Рихтер отново е регистрирано на остров Крит днес. Това показват данни на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на 103 км източно-югоизточно от Ираклион, на 38 км източно-югоизточно от Йерапетра, и е било с дълбочина от 52 км. 

Трусът е регистриран в 13:01 часа местно време, което съвпада с българското. Няма данни за пострадали и щети.

Източник: Агенция "Фокус"    
Земетресение Крит Магнитуд 4.0 Рихтер Епицентър Ираклион Йерапетра EMSC Дълбочина Гърция
Последвайте ни

По темата

Мъж преби служител на

Мъж преби служител на "Градска мобилност" заради скоба в Монтана

Заблуди и факти за Ренесанса

Заблуди и факти за Ренесанса

Зеленски показа видео от изстрелването на „Дълъг Нептун“ – и обеща още

Зеленски показа видео от изстрелването на „Дълъг Нептун“ – и обеща още

Честит рожден ден,Чарлз! Кралят навърши 77 с нов портрет (СНИМКА)

Честит рожден ден,Чарлз! Кралят навърши 77 с нов портрет (СНИМКА)

Вижте дали получавате средната заплата за вашата област

Вижте дали получавате средната заплата за вашата област

pariteni.bg
Поредните ЕС-регулации ще убият някои от най-шумните коли на AMG

Поредните ЕС-регулации ще убият някои от най-шумните коли на AMG

carmarket.bg
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 16 часа
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 18 часа
Американски гигант иска да купи активите на
Ексклузивно

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 16 часа
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 17 часа

Виц на деня

- Как се взимат решенията вкъщи? - Когато с жената сте на различно мнение, решението го взима тя, а когато сте на едно мнение -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Първият брайлов учебник по английски език у нас дава шанс за професионална реализация на незрящи младежи

Първият брайлов учебник по английски език у нас дава шанс за професионална реализация на незрящи младежи

Любопитно Преди 8 минути

Проектът е финансиран по програмата Vivacom Регионален грант

Тръмп носи "наказателна отговорност" за ударите на Израел срещу Иран

Тръмп носи "наказателна отговорност" за ударите на Израел срещу Иран

Свят Преди 21 минути

Абас Арагчи призова ООН да наложи „подходящи мерки“ срещу Съединените щати

<p>КНСБ: Ето кои храни са поскъпнали през октомври</p>

От юни до октомври: Малката потребителска кошница поскъпна до 111.90 лв.

България Преди 47 минути

Наблюденията на експертите от синдиката сочат още, че през юни кошницата е струвала 111.04 лв., а до октомври е поскъпнала до 111.90 лв.

Bad Bunny триумфира на наградите „Грами“ за латино музика с пет награди

Bad Bunny триумфира на наградите „Грами“ за латино музика с пет награди

Любопитно Преди 1 час

Bad Bunny завърши благодарствената си реч с думите: „Пуерто Рико, обичам те, благодаря ти“

Снимката е илюстративна

Ужас в Мексико: Свещеник открит мъртъв, увит в найлон и вързан за стол в канализация

Свят Преди 1 час

Тялото на свещеника Ернесто Балтазар Ернандес Вилчис бе открито увито в черни найлонови торби, вързано за кресло и изхвърлено в канал близо до международното летище

Смъртоносна болест покосява украински войници

Смъртоносна болест покосява украински войници

Свят Преди 1 час

Това смъртоносно заболяване е било широко разпространено за последен път по време на Първата световна война

Мъж платил на българин да подпали ресторант в Австрия

Мъж платил на българин да подпали ресторант в Австрия

Свят Преди 1 час

Никой не е пострадал при пожара

<p>Стартират засилени проверки преди Никулден</p>

Стартират засилени проверки на инспектори преди Никулден

България Преди 1 час

<p>Япония ще претърпи &quot;съкрушително поражение&quot;</p>

Китайските въоръжени сили предупредиха: Япония ще претърпи "съкрушително поражение"

Свят Преди 1 час

Втората световна война и японската инвазия в Китай, започнала през 1931 г., продължават да са източник на напрежение между Пекин и Токио

Деница Суруджийска

„Дом в евро“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

<p>Скърцащата стара къща, която управлява Великобритания</p>

"Даунинг стрийт" 10 – скърцащата стара къща, която управлява Великобритания

Свят Преди 1 час

Мишки, „баните на баба“, килими, залепени с тиксо — и ужасен телефонен сигнал. Има ли по-лошо място, откъдето да се управлява една страна, от "Даунинг стрийт" 10 или просто No.10?

Обърнете внимание на тези симптоми - преддиабетът е критичен момент

Обърнете внимание на тези симптоми - преддиабетът е критичен момент

България Преди 1 час

.

Правителството предлага нови правила за ТЕЛК и НЕЛК

България Преди 1 час

Медицинските комисии към териториалните поделения на НОИ ще имат достъп до пациентските досиета

<p>Медведев: Съдбата на Зеленски е като гноен цирей</p>

Медведев: Съдбата на Зеленски е като гноен цирей

Свят Преди 1 час

Острият скалпел на историята виси над режима му, каза Медведев

ДБ: Бюджетът е началото на румънския и гръцкия сценарий

ДБ: Бюджетът е началото на румънския и гръцкия сценарий

България Преди 1 час

Мартин Димитров отново отбеляза колко са притеснени за бюджета за 2026 г.

Нещастните хора сутрин: 11 неща, които трябва да избягвате на всяка цена

Нещастните хора сутрин: 11 неща, които трябва да избягвате на всяка цена

Любопитно Преди 2 часа

Мозъкът не се събужда внезапно сутрин, затова сутрешната рутина е толкова важна

Всичко от днес

От мрежата

10 най-добри кучета за защита на дома ви от натрапници

dogsandcats.bg

Котешката опашка – какво можем да научим от позицията й

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние в България

sinoptik.bg
1

Обмислят евакуация в Иран заради сушата

sinoptik.bg

Виктор Калев превърна спектакъла „Грамофона“ и в аромат

Edna.bg

Сара Джесика Паркър със специална награда за принос в телевизията

Edna.bg

Роналдо може да пропусне началото на Мондиал 2026

Gong.bg

Бивш скаут на Ман Юнайтед: Това беше огромна грешка!

Gong.bg

Километрично задръстване на магистрала „Тракия” (ВИДЕО)

Nova.bg

Професия лъжесвидетел: Как срещу 100 лв. може да участваш в кражба на имоти за милиони

Nova.bg