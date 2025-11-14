Земетресение разтърси остров Крит

З еметресение с магнитуд от 4,0 по скалата на Рихтер отново е регистрирано на остров Крит днес. Това показват данни на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).
Епицентърът на земетресението е бил на 103 км източно-югоизточно от Ираклион, на 38 км източно-югоизточно от Йерапетра, и е било с дълбочина от 52 км.
Трусът е регистриран в 13:01 часа местно време, което съвпада с българското. Няма данни за пострадали и щети.
