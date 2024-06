Земетресение стресна жителите на Анкара

З еметресение с магнитуд 3,7 бе регистрирано днес в окръг Анкара, съобщи правителствената Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Земетресение в Турция, паника сред населението

Земетресението станало в 19:04 ч. Епицентърът му е бил в град Бала, на дълбочина 14 километра.

An earthquake with a magnitude of 3.7 occurred near Ankara Haymana#Deprem #Earthquake pic.twitter.com/43s2hAHr5F