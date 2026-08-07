Ново силно земетресение разтърси Филипините, трусът е усетен и в Манила

З еметресение с магнитуд 5,8 разтърси крайбрежието на филипинската провинция Западен Миндоро, съобщи "Ройтерс", позовавайки се на Филипинския институт по вулканология и сеизмология (PHIVOLCS).

Трусът е бил усетен и в столицата Манила, където жители съобщават за разклащане на сгради.

Силно земетресение разтърси Филипините, хора изпаднаха в паника

По данни на PHIVOLCS земетресението е регистрирано в 10:38 ч. местно време (05:38 ч. българско време). Епицентърът му се е намирал на около 21 километра югозападно от град Мамбурао – административния център на провинция Западен Миндоро, на сравнително малка дълбочина от 10 километра.

Към момента няма информация за жертви или значителни материални щети. Властите обаче предупреждават, че са възможни вторични трусове и призовават жителите на района да останат бдителни.

Пореден силен трус за броени дни

Това е второто по-силно земетресение, регистрирано във Филипините само в рамките на няколко дни. На 5 август страната беше разтърсена от земетресение с магнитуд 6,3, което удари южната част на архипелага. Тогава трусът беше усетен в няколко провинции, а властите също предупредиха за възможни вторични земетресения, макар да не бяха отчетени сериозни разрушения.

Честите силни трусове напомнят за високата сеизмична активност в региона и необходимостта от постоянна готовност при подобни природни явления.

Филипините са сред най-сеизмично активните държави в света. Страната се намира в т.нар. Тихоокеански „Огнен пръстен“ - зона с интензивна тектонична активност, където се срещат няколко големи литосферни плочи.

В района ежегодно се регистрират хиляди земетресения, повечето от които са слаби и не се усещат от населението. По-силните трусове обаче нерядко причиняват сериозни разрушения, свлачища и цунами.

Една от най-тежките трагедии в страната остава земетресението от 1990 г. с магнитуд 7,8, при което загинаха близо 2000 души, а хиляди сгради бяха разрушени.