Земетресение от 5,6 по Рихтер разтърси граничния регион между Перу и Бразилия

З еметресение с магнитуд 5,6 е регистрирано в четвъртък в граничния район между Перу и Бразилия, съобщи Германският изследователски център за геонауки (GFZ), цитиран от „Ройтерс“.

Според данните на GFZ земетресението е било на дълбочина около 145 километра. Това означава, че трусът е възникнал дълбоко под земната повърхност.

Към момента няма съобщения за жертви или сериозни материални щети, свързани със земетресението.

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Защо районът е сеизмично активен

Перу е сред страните, изложени на чести и силни земетресения. Причината е разположението му в зоната на взаимодействие между тектонските плочи Наска и Южноамериканската плоча. Плочата Наска се подпъхва под Южноамериканската и този процес е в основата на голяма част от сеизмичната активност в западната част на континента.

В източната част на Перу, близо до границата с Бразилия, са регистрирани и земетресения с голяма дълбочина. Геофизичните данни показват, че потъващата плоча Наска може да предизвиква трусове на стотици километри под повърхността. Земетресения с такава дълбочина често се усещат на голяма територия, но обикновено причиняват по-малко разрушения на повърхността в сравнение с плитките трусове със същия магнитуд.

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Районът около границата между Перу и Бразилия е преживявал и значително по-силни дълбоки земетресения. През август 2018 г. например трус с магнитуд 7,1 е регистриран в югоизточно Перу на дълбочина около 610 километра.

Още по-силни събития са регистрирани през ноември 2015 г., когато две земетресения с магнитуд 7,6 удариха района близо до границата с Бразилия. И двете са били на дълбочина над 600 километра и поради голямата си дълбочина са причинили сравнително слабо разтърсване на повърхността.

Настоящият трус от 5,6 е значително по-слаб от тези събития, но сеизмолозите следят подобни земетресения заради активността на дълбоките структури под региона.