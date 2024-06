Земетресение разтърси Мармарис

З еметресение със сила 4,7 бе регистрирано край гръцкия о-в Родос. Трусът е усетен много силно и в турския курорт Мармарис, съобщи правителствената Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Земетресението е станало в 22:19 ч. снощи. Епицентърът му е бил в морето, на дълбочина 44,4 километра.

По данни на Евросредиземноморския сеизмологичен център силата на земетресението е била 4,8.

Earthquake off the coast of Muğla



A 4.7 magnitude earthquake occurred on the sea floor off the coast of Marmaris district. The governor's office announced that there was no damage from the tremor that was felt in many districts.https://t.co/zwqGme5pbf pic.twitter.com/66svlTnevH