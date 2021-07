Силно земетресение разтърси Камчатка

С илно земетресение разтърси Русия. Трус с магнитуд 6 по Рихтер е бил регистриран в Камчатка, предаде агенция ТАСС.

Земетресението е било с дълбочина 33 км.

Felt #earthquake (#землетрясение) M5.3 strikes 129 km SE of #Petropavlovsk-Kamchatskiy (Russian Federation) 19 min ago. Please report to: https://t.co/QgHxyZdlc0 pic.twitter.com/gVmchYJtWp