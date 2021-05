Най-силното земетресение за годината разлюля Вранча

З еметресение с магнитуд 4,7 бе регистрирано тази нощ в 00.30 часа в сеизмичната област Вранча в югоизточната част на Румъния, предаде ТАСС, позовавайки се на съобщение на Националния институт по геофизика.

Огнището на труса е било на дълбочина 131 км. Земетресението е почувствано в Букурещ. Няма съобщения за жертви и разрушения.

Това е най-мощното земетресение в Румъния тази година и четвърто с магнитуд над 4.

Силно земетресение с магнитуд 5,2 бе регистрирано в района на Вранча на 31 януари 2020 г.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.7 in Romania 42 min ago pic.twitter.com/V1j9fx3ezv