Две силни земетресения разтърсиха Китай, има жертви

З еметресение с магнитуд 6,1 разтърси югозападната китайска провинция Юнан, съобщи Европейската служба за мониторинг на земетресения (EMSC), цитирана от Ройтерс.

Според китайска телевизия в резултат на труса има двама загинали.

Епицентърът на земетресението е бил на дълбочина 12 км и то е било последвано от вторични трусове, съобщи Европейската мониторингова служба. Китайската телевизия Си Джи Ти Ен написа в Twitter, че спасителите са открили телата на двама загинали. Телевизията съобщи, че още девет души са били извадени изпод отломки на сгради към тази вечер.

Authorities tell people to "stay away from buildings" as magnitude 6.0 earthquake hits southwestern China's Yunnan province https://t.co/BFVcyUPgGw