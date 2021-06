Силно земетресение разлюля Гърция

С илно земетресение беше регистрирано на територията на Гърция. Трусът е станал около 18:00 часа местно време. Според различните източници е бил със сила между 4,7 и 5 по Рихтер.

Епицентърът се намира на 28 километра североизточно от град Патра, чието население е около 168 000 души.

Огнището на земетресението е било на дълбочина 51 километра, сочат данните на Европейския сеизмологичен център.

M4.8 #earthquake (#σεισμός) strikes 28 km SE of #Pátra (#Greece) 16 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/emRIvVQzE5