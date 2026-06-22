Свят

Спад в цената на петрола след първия кръг преговори между САЩ и Иран

Брент и WTI се понижиха на фона на надежди за дипломатически пробив и възможно облекчаване на санкциите

Василена Василева Василена Василева

22 юни 2026, 10:12
Спад в цената на петрола след първия кръг преговори между САЩ и Иран
Източник: iStock Photos

Ф ючърсите на петрола сорт „Брент“ от Северно море, който е референтен за европейските пазари, продължиха да поевтиняват в началото на седмицата в азиатската търговия, след първия кръг преговори между САЩ и Иран, проведен в Швейцария, предаде "Ройтерс".

Спадът идва на фона на засилени очаквания за дипломатически пробив, който би могъл да повлияе върху санкционния режим срещу Иран и съответно върху глобалните доставки на суров петрол.

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Междувременно иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Техеран е успял да си осигури изключения за износа на петрол и нефтохимически продукти. Това развитие допълнително успокои опасенията за потенциален недостиг на предлагане на световните енергийни пазари.

Движение на цените

Към 07:16 ч. българско време фючърсите на „Брент“ се понижиха с 1,19 долара, или 1,48%, до 79,38 долара за барел.

В началото на търговската сесия цената на сорта се повиши до 82,30 долара за барел, подкрепена от изявления на американския президент Доналд Тръмп за възможно възобновяване на военните действия срещу Иран, както и съобщения за ново напрежение около Ормузкия проток.

Американският лек суров петрол (WTI) с доставка през юли отбеляза лек ръст от 13 цента до 76,73 долара за барел. По-търгуваните августовски контракти обаче се понижиха с 21 цента до 75,64 долара за барел.

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Пазарите реагират на дипломацията

„Спадът се дължи предимно на подобряващите се перспективи за дипломатически пробив между САЩ и Иран... което възроди надеждите, че санкциите срещу Иран в крайна сметка биха могли да бъдат облекчени“, заяви Суганда Сачдева, основател на аналитичната компания SS WealthStreet.

Според пазарни анализатори именно очакванията за потенциално увеличаване на иранския износ оказват натиск върху цените, тъй като това би довело до по-голямо предлагане на глобалния пазар.

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Преговори и геополитически контекст

Високопоставени представители на САЩ и Иран приключиха първия кръг от преговори в Швейцария в понеделник, съобщиха посредниците Катар и Пакистан.

Разговорите се провеждат в рамките на договореност за удължаване на примирието с поне 60 дни, постигната миналата седмица. Според наблюдатели именно резултатите от тези преговори ще бъдат ключови за краткосрочната динамика на петролните пазари и за риска от ново напрежение в Близкия изток.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Илиян Цвейн    
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