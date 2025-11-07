Свят

За Доналд Тръмп целият Западен свят е "Америка"

"Доктрината Монро" на американския президент бележи дълбоко отклонение от съвременната концепция за национална сигурност

7 ноември 2025, 06:51
За Доналд Тръмп целият Западен свят е "Америка"
Източник: Getty Images

А мериканският президент Доналд Тръмп обожава XIX век, посочва Айво Даалдер за Politico.

Айво Даалдер, бивш посланик на САЩ в НАТО, старши изследовател в Центъра "Белфър" към Харвардския университет и водещ на подкаста World Review with Ivo Daalder за изданието Politico.

Сред неговите герои са бившите президенти Уилям Маккинли, "който направи страната ни много богата чрез митата", Теодор Рузвелт, който "извърши велики дела" като строежа на Панамския канал, и Джеймс Монро, създателят на доктрината, отхвърляща "намесата на чужди държави в този хемисферен регион и в нашите вътрешни дела".

Това не са просто случайни реплики в речите на Тръмп. Те разкриват дълбоко откъсване от модерното мислене за националната сигурност.

Тръмп е първият американски президент след Франклин Рузвелт, който смята, че основните заплахи за САЩ не идват от далечни региони или сили, а се намират у дома. За него най-големите опасности са нелегалната имиграция и наркотиците, които убиват десетки хиляди американци всяка година.

Доналд Тръмп: Да не свършим като Европа

Затова основната му цел е да доминира над целия Западен хемисферен регион, от Северния до Южния полюс, използвайки военната и икономическата мощ на Америка, за да се справи с всички "врагове", външни и вътрешни.

В центъра на тази визия стои имиграцията. Тръмп нееднократно обвинява предшествениците си, че не са успели да затворят южната граница, и обещава да депортира всички имигранти без законен статут - около 11 милиона души.

Тази политика започна още от първия ден на мандата му. Той изпрати войници по границата с Мексико, създаде масови акции по залавяне на мигранти дори на обществени места - в църкви, училища, ферми, заводи, съдилища и болници. Сред арестуваните има и американски граждани.

Бежанските програми са спрени, а в новия квотен план единствените допуснати кандидати са бели южноафриканци, които Тръмп описва като "жертви на геноцид". В резултат нелегалното преминаване на границата рязко спада, а много имигранти, дори законни, напускат страната.

2025 г. може да стане първата от близо век насам, в която нетната миграция към САЩ е отрицателна.

  • Втората голяма цел на Тръмп е борбата с наркотиците

На 1 февруари той наложи мита върху Канада, Мексико и Китай, обвинявайки ги за притока на фентанил, въпреки че Канада не е съществен източник. През август подписа директива, разрешаваща на армията да действа срещу наркокартелите, обявени за "чуждестранни терористични организации".

"Латинска Америка има много картели и много наркотици. Трябва да защитим страната си", заяви Тръмп.

В последните два месеца Пентагонът разположи 10 000 войници, военноморски и военновъздушни сили за пресичане на наркотрафика. Военни самолети атакуваха 16 кораба в Карибско море и Тихия океан, заподозрени в трафик – загинали са над 60 души.

На въпрос за правното основание на подобни атаки Тръмп отговори:

"Ще убиваме хората, които внасят наркотици в страната ни. Те ще бъдат мъртви."

Източник: Getty Images
  • Сега президентът насочва вниманието си към по-големи цели

В края на миналия месец Пентагонът изпрати бойната група на самолетоносача "Джералд Р. Форд" в Карибския басейн. С пристигането ѝ една седма от американския военноморски флот ще бъде концентрирана в региона. Това е най-голямото подобно разполагане от Карибската криза през 1962 г.

Официално целта е борба с наркотрафика, но според анализатори истинската цел е заплахата срещу режими, които Тръмп не одобрява.

Най-очевидната мишена е Николас Мадуро във Венецуела, когото Белият дом нарича "нелегитимен лидер". Тръмп вече обяви, че "ще има сухопътна операция във Венецуела скоро".

Светът според Доналд Тръмп

След като колумбийският президент Густаво Петро обвини САЩ в убийството на рибари, Тръмп прекрати финансовата помощ за страната и го нарече "нарколидер". Така може да подготвя почвата и за намеса в Колумбия.

Цялата тази военна и политическа демонстрация има за цел да покаже, че за Доналд Тръмп целият Западен хемисферен свят принадлежи на Америка.

Лидери, които не харесва, ще бъдат сваляни от власт. Държави, които предприемат действия, с които не е съгласен, като Бразилия, осъждаща участниците в преврата, или Канада, критикуваща митата му, ще бъдат икономически наказани.

Ще превземе ли Тръмп Гренландия, Канада и Панама

Според новата визия Гренландия трябва да стане част от САЩ, Панамският канал да бъде под американски контрол, а Канада да е 51-вият щат.

Фокусът на Тръмп върху доминирането на Западното полукълбо представлява дълбок обрат спрямо почти вековната традиция на САЩ да се стремят да предотвратяват заплахи от отвъд океана.

И така, сигурността на Америка в XXI век, според Тръмп, се гради върху идеи, родени през XIX век.

Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позицията на Vesti.bg.

