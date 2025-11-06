Свят

Доналд Тръмп навлиза в "куцото пате" на своето управление

Републиканците започват да осъзнават, че скоро ще останат без него и ще трябва сами да се справят с политическите последици

6 ноември 2025, 17:19
Доналд Тръмп навлиза в "куцото пате" на своето управление
С лед една от най-тежките електорални загуби за Републиканската партия за последните шест години, президентът Доналд Тръмп събра сенаторите републиканци на закуска в Белия дом и настоя те да отменят правилото за квалифицирано мнозинство във вътрешните правила на Сената.

"Ако не премахнете филибъстъра (процедура за удължаване на дебатите, докато не изтече срока за гласуване на даден законопроект - бел.ред.), ще бъдете в лоша позиция“, предупреди Тръмп по време на срещата в Държавната трапезария, поредният епизод от познатия стил на натиск, който той често използваше тази година, за да принуди несъгласни републиканци да подкрепят спорни номинации, политически решения и законодателни инициативи.

Но след завръщането си на Капитолийския хълм, сенаторите дадоха ясно да се разбере: няма да се съобразят с искането му. Сенатор Майк Раундс от Южна Дакота дори се разсмя, когато беше попитан за предложението.

Така започва "ерата на куцото пате“ за Тръмп.

Въпреки това не се очаква внезапен масов отказ от подкрепа за президента, показват разговори на журналисти с републикански конгресмени и служители. Тръмп остава изключително популярен сред избирателите на партията и е най-влиятелната ѝ фигура от цяло поколение насам. Съветниците му от Белия дом не изглеждат притеснени от възможни вътрешнопартийни спорове по темата за филибъстъра.

Но след загубите във вторник, които разкриха рисковете за републиканците в следващите избори през 2026 година, в партията се засилва осъзнаването, че политическият цикъл е ограничен: Тръмп ще напусне поста си след малко повече от три години, а те ще останат.

Ако президентът не успее да наложи волята си на крехкото парламентарно мнозинство на републиканците, възможностите му за законодателни успехи ще бъдат минимални, тъй като Тръмп почти не показва желание за компромис с демократите.

Някои републиканци, които няма да се явяват на нови избори, говорят вече открито. Оттеглящият се конгресмен Дон Бейкън от Небраска нарече резултатите "червен флаг за Републиканската партия“ и критикува президента за отказа му да работи с другата страна.

"Той няма никаква способност да работи през разделението. Трябва да приеме реалността и да се научи да разговаря с демократи, с които може да се постигне разумен компромис“, заяви Бейкън.

В Камарата на представителите нараства недоволството от начина, по който президентът подхожда към рекордното 37-дневно закриване на правителството. Част от републиканците сигнализират, че са готови да се дистанцират, ако Тръмп не им позволи да преговарят за удължаване на субсидиите за здравните застраховки по Obamacare, което настояват демократите. Други обвиняват Тръмп и бюджетния му директор Ръс Вот в "твърде агресивни“ действия, които само са ожесточили демократите.

Демократите, окуражени от силните си резултати във вторник, виждат обяснение защо републиканците изведнъж започват да се противопоставят на Тръмп по въпроса за филибъстъра.

"Това изглежда като рецепта за загуба на Камарата и Сената догодина“, каза сенатор Крис Мърфи от Кънектикът. "И те ли ще ни подарят мнозинство от 50 гласа още в първия ден?“

Тръмп се опита да окуражи поддръжниците си. "Нашето движение далеч не е приключило, всъщност нашата борба едва започва“, написа той в социалната мрежа Truth Social.

В същото време лидерите на републиканците в Конгреса омаловажиха тежките изборни загуби. Според председателя на Камарата Майк Джонсън и лидера в Сената Джон Тюн резултатите били предвидими в "сини“ щати, въпреки че разликите надминаха очакванията, а демократите спечелиха и в щати като Джорджия, Мисисипи и Пенсилвания.

Тръмп, напротив, обвини продължителното затваряне на правителството за провала на партията. "Не смятам, че резултатите са отражение на републиканците изобщо“, отговори Джонсън.

Републиканците знаят две неща:

  • представянето на партията е много по-добро, когато Тръмп е на бюлетината;
  • независимо от спекулации, Тръмп няма да се кандидатира отново.

Това кара някои в партията да си задават въпроса колко разумно е да продължат да следват неговата линия.

"Тръмп увеличава избирателната активност. Ако не е на бюлетината, активността спада“, каза сенатор Джон Корнин от Тексас.

Корнин дори заяви, че след срещата е по-отворен към промени във филибъстъра, макар че е в ожесточена първична кампания и има интерес да остане в добри отношения с президента.

Други се опитват да насочат разговора към поведението на избирателите. "Ако искате да продължите неговия дневен ред, трябва да излизате и на избори, когато той не е на бюлетината“, каза сенатор Рон Джонсън от Уисконсин.

Въпреки идеите за промяна на правилата в Сената и нови законодателни маневри, препятствията са големи: републиканците имат минимално мнозинство в Камарата, четирима сенатори могат да блокират партията, а правилата на бюджета ограничават какво може да се прокара без подкрепа от демократите.

Джеймс Блеър, заместник-началник на кабинета и политически директор на кампанията на Тръмп, отхвърли идеята, че републиканците ще започнат да се дистанцират от президента.

"Не вярвам, че ще стане така. Президентът има своя начин на комуникация, сенаторите - своя. В крайна сметка това е едно семейство“, каза той.

Източник: Politico    
Доналд Тръмп Републиканска партия Изборни загуби Отмяна на филибъстъра Сенат на САЩ Вътрешнопартийни конфликти Ера на куцото пате Политически натиск Компромис с демократите Закриване на правителството
Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури
