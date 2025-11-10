Доналд Тръмп влезе в историята на Националната футболна лига, посрещнаха го с освирквания

Д оналд Тръмп стана първият от близо половин век действащ президент на САЩ, посетил мач от редовния сезон на Националната футболна лига (НФЛ, американски футбол - бел. ред.), предаде Асошиейтед прес.
Тръмп присъства във федералната столица на срещата между местния отбор "Вашингтон Командърс" и "Детройт Лайънс". Той бе придружаван от шефа на Пентагона Пийт Хегсет.
Действащ президент на САЩ присъства на мач от редовния сезон в НФЛ за трети път в историята, посочва АП. Предишните два са през 1969 и 1978 г. - съответно Ричард Никсън и Джими Картър.
After sending billions to israel, Ukraine, Argentina and hardly deporting any illegals, protecting pedos on Epstein list, not arresting anyone like the FEDsurrection agents, raising prices of goods and services with tariffs and normalizing 50 year mortgage debt slavery plan Trump… pic.twitter.com/yGGqqy96bl— Bruce Porter Jr. (@NetworksManager) November 10, 2025
През февруари Тръмп стана първият действащ американски президент, присъствал на Супербоул - най-голямото и комерсиално спортно събитие в САЩ (финала в НФЛ - бел. ред.).
"Малко закъснях", каза той пред репортери, пристигайки на "Нортуест Стейдиъм" във Вашингтон за мача вчера местно време.
Donald Trump BOOED in mass getting flipped the bird 🖕🖕 as the 1st sitting US president at a regular-season NFL game pic.twitter.com/nzci9SBzwR— Hannibal999 (@Hannibal9972485) November 10, 2025
Когато Тръмп бе показан на видеостената в края на първото полувреме, от трибуните се чуха освирквания, отбелязва АП.
"Ще имаме добър мач. Нещата вървят много добре. Страната се справя добре. Демократите трябва отново да я отворят", каза президентът републиканец, имайки предвид частичното спиране на работата на федералното правителство.
When Amon-Ra St. Brown scored today, he pointed to Trump’s suite, and broke out the Trump Dance.— uSTADIUM (@uSTADIUM) November 10, 2025
Trump became the first sitting president since 1978 to attend a regular-season #NFL game. Amon-Ra’s family has been public in their support for Trump. pic.twitter.com/4AsPaitlbe
В събота прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит съобщи, че Тръмп иска новият стадион на "Вашингтон Командърс" да бъде кръстен на негово име.
Президентът на САЩ обаче не донесе късмет на домакините. Гостите спечелиха убедително срещата с 44:22 точки.
"Вашингтон Командърс" до момента са с 3 победи и 7 загуби в редовния сезон и шансовете на отбора да се класира за плейофите изглеждат илюзорни. За сметка на това перспективите пред "Детройт Лайънс", които имат 6 победи и 3 загуби, остават много добри.
