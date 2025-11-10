Свят

Доналд Тръмп влезе в историята на Националната футболна лига, посрещнаха го с освирквания

"Малко закъснях", каза той пред репортери, пристигайки на "Нортуест Стейдиъм" във Вашингтон

10 ноември 2025, 08:10
Доналд Тръмп влезе в историята на Националната футболна лига, посрещнаха го с освирквания
Източник: БТА

Д оналд Тръмп стана първият от близо половин век действащ президент на САЩ, посетил мач от редовния сезон на Националната футболна лига (НФЛ, американски футбол - бел. ред.), предаде Асошиейтед прес.

Тръмп присъства във федералната столица на срещата между местния отбор "Вашингтон Командърс" и "Детройт Лайънс". Той бе придружаван от шефа на Пентагона Пийт Хегсет.

Действащ президент на САЩ присъства на мач от редовния сезон в НФЛ за трети път в историята, посочва АП. Предишните два са през 1969 и 1978 г. - съответно Ричард Никсън и Джими Картър.

През февруари Тръмп стана първият действащ американски президент, присъствал на Супербоул - най-голямото и комерсиално спортно събитие в САЩ (финала в НФЛ - бел. ред.).

"Малко закъснях", каза той пред репортери, пристигайки на "Нортуест Стейдиъм" във Вашингтон за мача вчера местно време.

Когато Тръмп бе показан на видеостената в края на първото полувреме, от трибуните се чуха освирквания, отбелязва АП.

"Ще имаме добър мач. Нещата вървят много добре. Страната се справя добре. Демократите трябва отново да я отворят", каза президентът републиканец, имайки предвид частичното спиране на работата на федералното правителство.

В събота прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит съобщи, че Тръмп иска новият стадион на "Вашингтон Командърс" да бъде кръстен на негово име.

Президентът на САЩ обаче не донесе късмет на домакините. Гостите спечелиха убедително срещата с 44:22 точки.

"Вашингтон Командърс" до момента са с 3 победи и 7 загуби в редовния сезон и шансовете на отбора да се класира за плейофите изглеждат илюзорни. За сметка на това перспективите пред "Детройт Лайънс", които имат 6 победи и 3 загуби, остават много добри.

Вижте повече в нашата галерия:

Доналд Тръмп влезе в историята на Националната футболна лига
16 снимки
Тръмп
Доналд Тръмп влезе в историята на Националната футболна лига
Доналд Тръмп влезе в историята на Националната футболна лига
Доналд Тръмп влезе в историята на Националната футболна лига
Източник: БТА, Николай Станоев     
Доналд Тръмп Президент на САЩ НФЛ Американски футбол Вашингтон Командърс Детройт Лайънс Посещение на мач Супербоул Освирквания Политика
Последвайте ни

По темата

Камери заснеха как крадец отмъква дарения за момиче с бъбречна недостатъчност

Камери заснеха как крадец отмъква дарения за момиче с бъбречна недостатъчност

Доналд Тръмп влезе в историята на Националната футболна лига, посрещнаха го с освирквания

Доналд Тръмп влезе в историята на Националната футболна лига, посрещнаха го с освирквания

Какво е състоянието на жената, намушкана в центъра на Благоевград

Какво е състоянието на жената, намушкана в центъра на Благоевград

Трагедия в Тексас: Мъж застреля трима колеги, след което се самоуби

Трагедия в Тексас: Мъж застреля трима колеги, след което се самоуби

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Защо котките се бият

Защо котките се бият

dogsandcats.bg
„Спасете чичо ми”: 11-годишно момиче смело се изправи срещу Путин (ВИДЕО)
Ексклузивно

„Спасете чичо ми”: 11-годишно момиче смело се изправи срещу Путин (ВИДЕО)

Преди 10 часа
ДАНС, МВР и МО засилват мерките за сигурност в обектите на
Ексклузивно

ДАНС, МВР и МО засилват мерките за сигурност в обектите на "Лукойл"

Преди 12 часа
Два влака се сблъскаха в Словакия тази вечер, има ранени
Ексклузивно

Два влака се сблъскаха в Словакия тази вечер, има ранени

Преди 10 часа
Защо генералният директор на ВВС Тим Дейви подаде оставка
Ексклузивно

Защо генералният директор на ВВС Тим Дейви подаде оставка

Преди 11 часа

Виц на деня

Съобщение от жената: - Довечера да прибереш децата от улицата. Изкъпи ги, нахрани ги и ги сложи да спят! Съобщение от мъжа: - Изкъпах няколко,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Легендарна актриса влезе в хоспис след борба с деменцията

Легендарна актриса влезе в хоспис след борба с деменцията

Свят Преди 1 минута

„Сега Сали получава денонощни грижи в специализирано заведение, което осигурява чудесна безопасност и грижа“

Честваме паметта на светите апостоли от 70-те ученици на Иисус Христос

Честваме паметта на светите апостоли от 70-те ученици на Иисус Христос

Свят Преди 51 минути

В Посланието до римляните апостол Павел споменава имената на някои от тях

Три дрона над АЕЦ "Дул" предизвикаха тревога в Белгия

Три дрона над АЕЦ "Дул" предизвикаха тревога в Белгия

Свят Преди 1 час

Властите са били уведомени

Зеленски обяви нови преговори за подкрепа на енергийната система на Украйна

Зеленски обяви нови преговори за подкрепа на енергийната система на Украйна

Свят Преди 1 час

Украинският президент каза, че хиляди хора са ангажирани с усилията за стабилизиране и възстановяване на енергийната система на страната

Blue Origin отложи изстрелването на New Glenn заради неблагоприятни метеорологични условия

Blue Origin отложи изстрелването на New Glenn заради неблагоприятни метеорологични условия

Свят Преди 1 час

В изявлението се обяснява, че "система от купести облаци" е усложнила ситуацията

<p>Арестуваха заподозрян за смъртоносен бомбен атентат отпреди 30 години&nbsp;&nbsp;</p>

Задържаха мъж за атентата в Панама, убил 21 души преди 30 години

Свят Преди 2 часа

Властите приписват атентата на ливанското движение "Хизбула"

ЕС и Латинска Америка създават съюз срещу наркотрафика

ЕС и Латинска Америка създават съюз срещу наркотрафика

Свят Преди 2 часа

Колумбия е най-големият производител на кокаин в света

Временно споразумение в САЩ слага край на бюджетната парализа

Временно споразумение в САЩ слага край на бюджетната парализа

Свят Преди 2 часа

Временното споразумение ще позволи федералното правителство да бъде финансирано до януари

Президентът Радев посрещна ливанския си колега Жозеф Аун в София

Президентът Радев посрещна ливанския си колега Жозеф Аун в София

България Преди 2 часа

<p>Бюджетна криза парализира небето в&nbsp;САЩ</p>

Над 2700 полета отменени в САЩ - бюджетна криза парализира въздушния транспорт

Свят Преди 2 часа

Повече от 10 000 полета са били забавени

Установен е необичаен здравословен ефект на кафето

Установен е необичаен здравословен ефект на кафето

Любопитно Преди 2 часа

Кофеинът може да се счита за вещество с двойна репутация

,

Какви такси ще дължим при обявяване на личен фалит

България Преди 2 часа

Правят електронни партиди на длъжниците физически лица

Тодор Живков

10 ноември: Краят на Тодор Живков, началото на пътя към демокрация

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

В Китай: Какво е да си влюбен в чатбот

В Китай: Какво е да си влюбен в чатбот

Свят Преди 2 часа

Социалният живот на част от жените преминава изцяло в интернет

,

"Най-ужасяващите кадри": Бруталният подход на ICE в САЩ

Свят Преди 2 часа

Ловът на мигранти в САЩ ескалира все повече

На Западния бряг: Тук всеки се страхува от заселниците

На Западния бряг: Тук всеки се страхува от заселниците

Свят Преди 2 часа

На Западния бряг еврейски заселници брутално атакуват палестински земеделци, секат маслинови дървета, палят насаждения - точно когато се прибира реколтата

Всичко от днес

От мрежата

Как присъствието на котка по време на работа увеличава производителността и намалява стреса

dogsandcats.bg

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

dogsandcats.bg
1

Укрепват платформите на пеликаните

sinoptik.bg
1

Дъжд в следващите 48 часа

sinoptik.bg

Седмична нумерологична прогноза за 10 - 16 ноември

Edna.bg

Седмичен хороскоп за 10-16 ноември: Време за истини, решения и ново начало

Edna.bg

Дунав и Фратрия в битка за челото в Mr Bit Втора лига

Gong.bg

Шаби Алонсо не е притеснен от ситуацията в Реал

Gong.bg

Множество сигнали за застреляни домашни кучета в Русенско

Nova.bg

Откраднаха кутия с дарения за момиче с бъбречна недостатъчност

Nova.bg