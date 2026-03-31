Зеленски след обиколката в Близкия изток: Сключихме редица споразумения

Той посети региона, за да предложи експертизата на Украйна как да се противодейства на атаки с дронове

31 март 2026, 07:29
Източник: AP/БТА

У краинският президент Володимир Зеленски нарече обиколката си в няколко страни от Близкия изток успешна и допълни, че е сключил редица споразумения за сътрудничество и че други са в стадий на подготовка, предаде Ройтерс.

Зеленски посети региона, за да предложи експертизата на Украйна как да се противодейства на атаки с дронове, изстрелвани от Иран в хода на конфликта на Техеран със САЩ и Израел, който засяга все повече държави в Близкия изток.

После Саудитска Арабия: Украйна сключи ново отбранително споразумение в Залива

Украинският президент предложи да сподели придобития от Киев опит в продължаващата над четири година война с Русия, която за ударите си разчита на разработени от Иран дронове.

В ежедневното си вечерно видеообръщение, направено след завръщането му в Киев, Зеленски заяви, че е сключил "исторически споразумения" със Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Катар.

Зеленски праща експерти по борба с дронове в Близкия изток

По думите му, Украйна работи също така с Йордания и Кувейт, а още две близкоизточни държави - Бахрейн и Оман - са изразили интерес от сътрудничество.

"За Украйна това е не само въпрос на престиж и уважение към нейния народ. Става дума за нещо много конкретно и практично. Изнасяме отбранителната си система, уменията на нашите бойци и знанията, който държавата ни притежава", каза Зеленски.

Той допълни, че Украйна е очаквала да установи "сътрудничество в сферата на сигурността", което е включвало обсъждане на въпросите на противовъздушната отбраната, на развитието на производството на военно оборудване и сътрудничеството в енергетиката.

Зеленски: Над 200 украински военни са в Близкия изток

Зеленски подчерта, че въпросите за продажби на оръжие трябва да бъдат решавани на правителствено равнище и предупреди украинските компании да не водят преки преговори с клиентите.

По време на обиколката си украинският президент заяви, че е обсъдил снабдяването с дизелово гориво от региона, което е от ключово значение за отбранителните нужди на Украйна и селскостопанския сектор.

Зеленски пристигна в Саудитска Арабия

В своето обръщение Зеленски заяви, че е срещнал "голямо уважение" за ролята на Украйна в Близкия изток и "споделена визия сред страните от региона" за съвместна работа с украински специалисти.

"Сигурността и възстановяването на стабилността са ключови приоритети за всички", обобщи украинският лидер.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
"Оръжия срещу канабис": Европол разби престъпна мрежа, арести в България, Гърция и Испания

31 март: Големият скок във времето от 1916 г.

31 март: Големият скок във времето от 1916 г.

Случаят

Случаят "Хасърджиев": В България за първи път се води дело за употреба на "наркотик на изнасилвача"

Открадната бира и вбесена кралица: Последната нощ на принц Филип

Открадната бира и вбесена кралица: Последната нощ на принц Филип

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
10 често срещани грешки, които допускаме когато храним котката

10 често срещани грешки, които допускаме когато храним котката

dogsandcats.bg
31 март: Големият скок във времето от 1916 г.
Ексклузивно

31 март: Големият скок във времето от 1916 г.

Преди 2 часа
Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник
Ексклузивно

Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник

Преди 2 часа
<p>"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран</p>
Ексклузивно

"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран

Преди 1 час
Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп

Преди 1 час
Последни новини

Тайната на малкия джоб: Защо дънките ни все още имат този детайл от 1873 г.?

Тайната на малкия джоб: Защо дънките ни все още имат този детайл от 1873 г.?

Любопитно Преди 1 минута

Повечето хора го използват от години напълно погрешно

ФБР свърза нападателя срещу синагогата в Детройт с "Хизбула"

ФБР свърза нападателя срещу синагогата в Детройт с "Хизбула"

Свят Преди 13 минути

<p>Парламентът се събира на извънредно заседание</p>

Парламентът се събира на извънредно заседание в сряда

България Преди 1 час

В дневния ред на депутатите са включени изслушвания на трима служебни министри

Могат ли мишките да "спасят" астронавтите на Марс?

Могат ли мишките да "спасят" астронавтите на Марс?

Любопитно Преди 2 часа

Учени откриват изненадващо решение за физическата форма в Космоса

Кралски вкус с малко средства: Рецепта за сочен императорски пай

Кралски вкус с малко средства: Рецепта за сочен императорски пай

Любопитно Преди 2 часа

За да приготвите този „кралски“ пай, е необходимо само да комбинирате няколко основни продукта с „остатъци“ от кухнята

Грешката, която всички правим: Защо никога не трябва да изхвърляте стъблата на билките?

Грешката, която всички правим: Защо никога не трябва да изхвърляте стъблата на билките?

Любопитно Преди 2 часа

Дори кората на цитрусовите плодове може лесно да се използва повторно у дома

Ирански генерал приветства "новия регионален ред"

Ирански генерал приветства "новия регионален ред"

Свят Преди 9 часа

Каани: Сега има единен команден център на фронта на съпротивата

Задържаха над килограм фентанил в „Мерцедес“ на АМ „Тракия“

Задържаха над килограм фентанил в „Мерцедес“ на АМ „Тракия“

България Преди 10 часа

Руски петролен танкер достигна Куба

Руски петролен танкер достигна Куба

Свят Преди 10 часа

Русия счита за свой дълг да се намеси

Каролин Ливит: Най-младият прессекретар в историята на Белия дом

Белият дом: Иран говори друго в преговорите

Свят Преди 11 часа

Тръмп обмисля да поиска арабските държави да платят за войната

Израел приема смъртно наказание за палестинците, убили израелци

Израел приема смъртно наказание за палестинците, убили израелци

Свят Преди 11 часа

Асоциацията за граждански права в Израел подаде петиция до Върховния съд на страната, изисквайки отмяна на закона

Шмигал: България подготвя енергийна помощ за Украйна

Шмигал: България подготвя енергийна помощ за Украйна

Свят Преди 11 часа

Шмигал отбеляза, че Украйна вече има успешен опит в сътрудничеството с „Уестигхаус“

Нейнски: България също беше изнудвана от Русия, така че разбира Украйна

Нейнски: България също беше изнудвана от Русия, така че разбира Украйна

Свят Преди 12 часа

Тя подчерта, че България помни времената на комунизма

Сирийски бази бяха атакувани с дронове

Сирийски бази бяха атакувани с дронове

Свят Преди 12 часа

Дамаск се опитва да остане настрани от регионалната война

Загинал и 8 ранени след стрелба в училище в Аржентина

Загинал и 8 ранени след стрелба в училище в Аржентина

Свят Преди 12 часа

Нападателят е бил задържан след стрелбата

Гюров и Зеленски подписаха десетгодишно споразумение за отбрана

Гюров и Зеленски подписаха десетгодишно споразумение за отбрана

Свят Преди 13 часа

Премиерът беше категоричен, че България ще бъде партньор на Украйна

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките търкат муцуните си в ъглите?

dogsandcats.bg

Как мога да помогна на котката ми да се адаптира към новия дом

dogsandcats.bg
1

Започнаха брачните игри на глухарите

sinoptik.bg
1

Деца „нарисуваха” родопско сърце в Пампорово

sinoptik.bg

Каква е Лора Христова извън биатлона? Ще разберем в специален разговор на живо в Discord

Edna.bg

Дневен хороскоп за 31 март, вторник

Edna.bg

Настъпи часът на истината: 4 решителни битки в Европа за последните квоти за Мондиал 2026

Gong.bg

ЦСКА прати скаути в Южна Америка

Gong.bg

Министърът на икономиката: Няма криза заради войната в Близкия изток, по-скоро говорим за сътресение и шок

Nova.bg

„Чакаха цяла вечер детето ми да си замине“: Говори бащата на момиченцето, починало в болница в Добрич

Nova.bg