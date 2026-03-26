Свят

Зеленски пристигна в Саудитска Арабия

Украйна предлага по-евтини средства за противодействие на дронове

26 март 2026, 19:57
Зеленски пристигна в Саудитска Арабия
Източник: Getty Images

У краинският президент Володимир Зеленски пристигна в Саудитска Арабия на необявена визита на фона на засилен интерес от страните от Персийския залив към украинските военни технологии заради конфликта с Иран.

Очаква се двете страни да подпишат споразумение за „сътрудничество в сигурността - по-специално за защита на въздушното пространство“, съобщи високопоставен източник пред АФП пожелал анонимност. Подробности за съдържанието на документа не се разкриват.

Киев се стреми да използва опита си в противодействието на руски дронове, за да подпомогне държавите от региона, които също са обект на атаки с ирански дронове „Шахед“ - същия тип, използван от Русия срещу Украйна.

Зеленски праща експерти по борба с дронове в Близкия изток

По данни на Зеленски над 200 украински експерти по борба с дронове вече са изпратени в няколко държави от Близкия изток, включително Саудитска Арабия, след като ударите на САЩ и Израел срещу Иран предизвикаха ответни атаки от страна на Техеран.

„Пристигнах в Саудитска Арабия. Предстоят важни срещи“, написа Зеленски в социалните мрежи, публикувайки видео от среща с регионален представител в Джеда. „Оценяваме подкрепата и подкрепяме онези, които са готови да работят с нас за гарантиране на сигурността“, добави той.

Саудитска Арабия, която поддържа тесни връзки със Съединените щати в областта на сигурността, също е била мишена на ирански дронове.

Украйна предлага комбинация от по-евтини средства за противодействие на дронове – включително прехващачи, системи за електронно заглушаване и противовъздушни оръдия - като ефективно решение за защита на въздушното пространство.

Киев предлага и обмен - предоставяне на тези технологии срещу по-скъпите ракети за противовъздушна отбрана, които държавите от Залива използват срещу иранските атаки, тъй като Украйна има нужда от повече такива ракети за защита срещу руски удари.

Украйна влиза във войната в Близкия изток с безценно ноу-хау

Миналата година Саудитска Арабия беше домакин на отделни преговори с участието на представители на САЩ, Украйна и Русия в опит да се намери решение на конфликта, започнал с руската инвазия през февруари 2022 г.

Източник: БГНЕС    
Володимир Зеленски Саудитска Арабия Украйна
Последвайте ни
pariteni.bg
carmarket.bg
ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Уиткоф потвърди, САЩ преговарят с Иран, Пакистан посредничи

Уиткоф потвърди, САЩ преговарят с Иран, Пакистан посредничи

Свят Преди 2 часа

Освен това Уиткоф потвърди, че на Иран е представен план от 15 точки

Задържаха ученик за грабеж и побой

Задържаха ученик за грабеж и побой

България Преди 2 часа

Били нападнати две 15-годишни момчета

Путин: Тази война може да има ефекта на COVID-19

Путин: Тази война може да има ефекта на COVID-19

Свят Преди 3 часа

Путин: Последиците от конфликта в Близкия изток все още трудно могат да се прогнозират с точност

МОК изключи транссексуалните жени от Олимпийските игри

МОК изключи транссексуалните жени от Олимпийските игри

Свят Преди 3 часа

Полът на състезателите "ще бъде определян въз основа на еднократен SRY скрийнинг

<p>Учени алармират за нов щам на COVID-19&nbsp;с над 70 генетични промени</p>

COVID-19 мутира отново: Учени алармират за нов щам с над 70 генетични промени

Свят Преди 4 часа

Учените алармират за появата на BA.3.2 – наследник на Омикрон с над 70 мутации, който вече е засечен в 23 държави, включително Великобритания. Експертите проверяват дали новите генетични промени ще направят вируса по-устойчив на имунната защита

Оставиха в ареста обвинените за над милион фалшиви евро

Оставиха в ареста обвинените за над милион фалшиви евро

България Преди 4 часа

Съдът сподели доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства

"Болката е запечатана в мозъка ми": Линдзи Вон с първо интервю след падането на Олимпиадата

"Болката е запечатана в мозъка ми": Линдзи Вон с първо интервю след падането на Олимпиадата

Свят Преди 4 часа

Голямата Линдзи Вон проговори за първи път след зловещото падане на Олимпиадата. Ски легендата разказва за битката на лекарите да спасят крака ѝ и за папараците, които едва не попречиха на спасителната операция

Жена почина след ухапване от гърмяща змия по време на поход в Калифорния

Жена почина след ухапване от гърмяща змия по време на поход в Калифорния

Свят Преди 5 часа

Трагедия в САЩ: 46-годишната Габриела Баутиста загуби живота си след среща с гърмяща змия в популярен парк. Докато властите отчитат скок в инцидентите, експертите предупреждават – времето за реакция е критично за оцеляването

.

Дънди: Когато бях дебел, нямах никаква конкуренция

Любопитно Преди 5 часа

Дънди за актьорството и музиката, лудите студентски години, любовта в живота му и как една промяна преобръща цялата му кариера

Задържаха жената на Киро Японеца за агресия

Задържаха жената на Киро Японеца за агресия

България Преди 5 часа

Срещу нея ще бъде образувано досъдебно производство за хулиганство

Войната между Пакистан и Афганистан избухна с нова сила

Войната между Пакистан и Афганистан избухна с нова сила

Свят Преди 6 часа

Афганистанските сили са отвърнали на огъня

Дженифър Гарнър на снимачната площадка на „Събудих се на 30“

Култовият „Събудих се на 30“ се завръща: Подготвят нова версия с нови звезди

Любопитно Преди 6 часа

Любимата комедия „Събудих се на 30“ се завръща с нов прочит в Netflix! Емили Байдър и Логан Лерман поемат щафетата, докато самата Дженифър Гарнър се включва в проекта като продуцент, за да вдъхне нов живот на историята за порасналата Джена Ринк

Тежка катастрофа в София, жена е в болница

Тежка катастрофа в София, жена е в болница

България Преди 6 часа

На място са пристигнали три автомобила на полицията

Стармър: Западът е изправен пред война на два фронта

Стармър: Западът е изправен пред война на два фронта

България Преди 6 часа

Стармър: Днес ще разговарям със съюзниците какво още можем да направим

Кирил Киров - Кико: “Внимавай какво ще кажат хората” е загнездено дълбоко в съзнанието на българина! (ВИДЕО)

Кирил Киров - Кико: “Внимавай какво ще кажат хората” е загнездено дълбоко в съзнанието на българина! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 6 часа

„Самопочистването е невероятно удобство“ – изборът на една млада майка

„Самопочистването е невероятно удобство“ – изборът на една млада майка

Любопитно Преди 6 часа

Всичко от днес

От мрежата

5-те най-популярни малки овчарски кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

Ще се отрази ли смяната на времето на котката ми

dogsandcats.bg
1

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

sinoptik.bg
1

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

sinoptik.bg

Дънди: Жената до мен е най-голямата ми подкрепа

Edna.bg

Замразена храна и кулинарни недоразумения отвеждат Шеф Манчев в Лом

Edna.bg

Лапоухов и Ебонг победиха Питас, Беларус удари Кипър

Gong.bg

Фоудън блесна, но Рамсдейл спечели титлата в изненадващ турнир на Англия

Gong.bg

Двама мъже и две жени са намушкани в София

Nova.bg

Кризата с горивата: Рискът от затваряне на втори ключов проток води до нови поскъпвания

Nova.bg