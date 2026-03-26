У краинският президент Володимир Зеленски пристигна в Саудитска Арабия на необявена визита на фона на засилен интерес от страните от Персийския залив към украинските военни технологии заради конфликта с Иран.

Очаква се двете страни да подпишат споразумение за „сътрудничество в сигурността - по-специално за защита на въздушното пространство“, съобщи високопоставен източник пред АФП пожелал анонимност. Подробности за съдържанието на документа не се разкриват.

Киев се стреми да използва опита си в противодействието на руски дронове, за да подпомогне държавите от региона, които също са обект на атаки с ирански дронове „Шахед“ - същия тип, използван от Русия срещу Украйна.

Зеленски праща експерти по борба с дронове в Близкия изток

По данни на Зеленски над 200 украински експерти по борба с дронове вече са изпратени в няколко държави от Близкия изток, включително Саудитска Арабия, след като ударите на САЩ и Израел срещу Иран предизвикаха ответни атаки от страна на Техеран.

„Пристигнах в Саудитска Арабия. Предстоят важни срещи“, написа Зеленски в социалните мрежи, публикувайки видео от среща с регионален представител в Джеда. „Оценяваме подкрепата и подкрепяме онези, които са готови да работят с нас за гарантиране на сигурността“, добави той.

Саудитска Арабия, която поддържа тесни връзки със Съединените щати в областта на сигурността, също е била мишена на ирански дронове.

Украйна предлага комбинация от по-евтини средства за противодействие на дронове – включително прехващачи, системи за електронно заглушаване и противовъздушни оръдия - като ефективно решение за защита на въздушното пространство.

Киев предлага и обмен - предоставяне на тези технологии срещу по-скъпите ракети за противовъздушна отбрана, които държавите от Залива използват срещу иранските атаки, тъй като Украйна има нужда от повече такива ракети за защита срещу руски удари.

Украйна влиза във войната в Близкия изток с безценно ноу-хау

Миналата година Саудитска Арабия беше домакин на отделни преговори с участието на представители на САЩ, Украйна и Русия в опит да се намери решение на конфликта, започнал с руската инвазия през февруари 2022 г.