След Саудитска Арабия: Украйна сключи ново отбранително споразумение в Залива

У крайна и Обединените арабски емирства се договориха да си сътрудничат в областта на отбраната в контекста на удари, нанасяни с ирански дронове в целия Близък изток, предадоха световните агенции. Новината за договорката беше съобщена от украинския президент Володимир Зеленски.

Зеленски пристигна в Саудитска Арабия

Украинският държавен глава е на посещение в ОАЕ, ден след като беше в съседната Саудитска Арабия, където Киев и Рияд сключиха споразумение също за сътрудничество в областта на отбраната.

Киев се опитва да изтъкне опита си в борбата с вражески дронове, за да помогне на страните от Залива срещу ирански атаки. Украйна вече прати в Близкия изток експерти в противодронната борба. Те бяха разположени по-специално в ОАЕ и в Саудитска Арабия.

Зеленски праща експерти по борба с дронове в Близкия изток

Зеленски заяви в социалните мрежи, че се е срещнал с емиратския президент Мохамед бин Зайед ал Нахян и двамата лидери са се договорили да си сътрудничат в областта на сигурността и на отбраната.

"Нашите екипи ще финализират детайлите", заяви Зеленски относно подписването на предстоящ двустранен договор в тази насока.

"За всички нормални държави е важно да се осигури стабилност и да се защити живота пред настоящите заплахи. Украйна разполага с подходящ опит в тази област", допълни Зеленски.

Зеленски: Над 200 украински военни са в Близкия изток

Украйна представя противодронната си защита като една от най-добрите в света. Страната предложи да размени прехващачи на дровоне срещу ракети за противовъздушната си отбрана, които са много по-скъпи и които страните от Залива използват, за да свалят ирански дронове. Киев твърди, че има по-голяма нужда от такива ракети, за да парира ежедневно руските ракетни атаки.

"Защитата трябва да бъде удовлетворяваща навсякъде. Ето защо ние сме отворени за сътрудничество, което в една стратегическа перспектива ще укрепи със сигурност нашите народи и защитата на живота на нашите страни", заяви Зеленски.